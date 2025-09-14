Việt Nam sở hữu 1 thứ “đắt hơn vàng”, trên thế giới chưa ai trồng được: Mọc ở độ cao hơn 2.500m, “hàng tuyển” giá hơn 45 triệu/kg

Trong thế giới nấm, Tùng Nhung được xếp vào nhóm quý hiếm và đắt đỏ bậc nhất. Loại nấm này có tên khoa học Tricholoma matsutake, thân trắng, mũ nấm nâu, thường sinh trưởng ở độ cao khoảng 2.500 m, trong điều kiện giá lạnh, nhiều mây mù và tuyết.

Khác với nhiều loài nấm mọc trên đất hay thân gỗ, Tùng Nhung chỉ phát triển từ rễ cây thông đỏ, tạo khuẩn tại rễ để hút dưỡng chất. Những “thánh địa” của loại nấm này là Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Hàn Quốc; tại Việt Nam, nấm xuất hiện ở đỉnh núi Hoàng Liên Sơn và một số vùng núi cao khác.

Do sản lượng ít, không thể trồng công nghiệp hay nhân tạo, Tùng Nhung được coi là cực kỳ hiếm và đắt đỏ. Ở Việt Nam, giá loại nấm này dao động 25–30 triệu đồng/kg, thậm chí hàng “tuyển” có thể lên tới 45 triệu đồng/kg, được ví là thực phẩm “đắt hơn vàng”.

Không chỉ là đặc sản cao cấp, nấm Tùng Nhung còn có giá trị dinh dưỡng vượt trội. Nghiên cứu cho thấy nấm chứa 18 loại axit amin cùng nhiều vitamin B1, B2, E, giàu protein, chất xơ và vi khoáng. Các hoạt chất trong nấm được cho là có khả năng hỗ trợ điều trị một số bệnh nguy hiểm, giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe.

Dưới đây là những công dụng nổi bật của nấm Tùng Nhung:

1. Ngăn ngừa ung thư

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nấm Tùng Nhung có khả năng ngăn ngừa và hỗ trợ ung thư hiệu quả. Loại nấm này đã được chứng minh có khả năng chống lại các tế bào di căn ác tính và bảo vệ sức khỏe người bệnh sau những đợt hóa trị, xạ trị. Ngoài ra, loại nấm này còn giúp giảm mức độ đau đớn cho bệnh nhân ung thư.

Theo một trang website về dinh dưỡng của Nhật Bản thì nấm Tùng Nhung là một trong những vị thuốc trường thọ, có tác dụng tái tạo tế bào, ngừa và triệt tiêu các tế bào ung thư.

2. Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Không chỉ ngăn ngừa ung thư, nấm Tùng Nhung được chứng minh có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh về tim mạch tiểu đường thành phần chủ yếu của loại nấm này là chất xơ và các loại vitamin. Theo đó, những hợp chất này giúp giảm thiểu cholesterol, đồng thời bảo vệ thành mạch máu, ổn định áp, từ đó ngăn ngừa các bệnh về tim.

Đặc biệt, việc ăn nấm Tùng Nhung thường xuyên còn giúp phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, do tắc nghẽn mạch máu.

3. Tốt cho gan

Hàm lượng chất xơ lớn của nấm có khả năng ngăn mỡ tích tụ trong nội tạng. Dùng thường xuyên sẽ giảm thiểu tỷ lệ gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ,…

4. Tăng cường vẻ đẹp làn da

Các vitamin như C, E,… sẽ hỗ trợ hiệu quả trong ngăn chặn lão hoá da. Theo thời gian hồi phục vẻ hồng hào, căng bóng và đàn hồi da giúp chị em duy trì vẻ tươi trẻ, rạng rỡ.

5. Bồi bổ sức khỏe

Nấm Tùng Nhung chứa 8 axit amin thiết yếu, lượng lớn vitamin B1, B2, C và PP. Đây là một trong những nguyên liệu làm món ăn có giá trị dinh dưỡng cao và loại dược liệu đặc biệt có tác dụng kiện thân, có lợi cho đường ruột, giảm đau, ích khí, tiêu đờm, chống viêm, tẩy giun… Bên cạnh đó, ăn loại nấm này thường xuyên còn có tác dụng bồi bổ sức khỏe, giảm đau nhức cho bệnh nhân ung thư/ tiểu đường, giúp trẻ em mau lớn, cứng cáp.