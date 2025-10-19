Tuyên bố gây bão MXH Trung Quốc của Liên Bỉnh Phát sau khi lên ngôi Thị đế Kim Chung!

Tối 18/10, Liên Bỉnh Phát đã có chiến thắng lịch sử khi lên ngôi Thị đế (Nam diễn viên chính xuất sắc) tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60. Anh vượt mặt loạt tài tử đình đám gồm Tống Vĩ Ân, Phạm Thiếu Huân, Kha Thúc Nguyên và Dương Hựu Ninh để ôm cúp vàng. Không chỉ là nam diễn viên Việt Nam đầu tiên được đề cử và giành chiến thắng, Liên Bỉnh Phát còn đánh dấu cột mốc lần đầu tiên trong 60 năm tổ chức của Kim Chung có 1 ngôi sao nước ngoài giành danh hiệu Thị đế ngay trong lần đầu đóng phim tại thị trường xứ Đài.

Ngay sau khi tạo ra kỳ tích, chia sẻ với truyền thông, Liên Bỉnh Phát tuyên bố anh sẽ dành 1 nửa tiền thưởng để đóng góp vào Quỹ Lao động Di cư Đài Loan (Trung Quốc), 1 nửa còn lại sẽ dành để ăn mừng cùng đoàn phim Bác Sĩ Tha Hương. Hành động tinh tế của Liên Bỉnh Phát gây bão MXH Trung Quốc. Nam diễn viên nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả xứ Đài với quyết định không dành bất bất kỳ đồng tiền thưởng nào cho mình. Thay vào đó, anh quyên góp vì cộng đồng cũng như tri ân tập thể ekip phim Bác Sĩ Tha Hương.

Trước đó, đứng trên sân khấu lễ trao giải với chiếc cúp vàng trên tay, Liên Bỉnh Phát mặc áo dài truyền thống Việt Nam, không giấu được niềm xúc động và phải thốt lên "Oh my God (Trời đất ơi!)". Anh phát biểu đầy cảm xúc bằng tiếng Anh và tiếng Trung cảm ơn đoàn phim Bác Sĩ Tha Hương và khán giả đã ủng hộ mình, cũng như tác phẩm đã giúp anh làm nên lịch sử ở Đài Loan (Trung Quốc).

"Phát không thể tin được rằng có ngày mình lại được đứng trên sân khấu này để nhận giải Kim Chung. Ngay lúc này đây, Phát quá đỗi hạnh phúc. Phát xin được cảm ơn giải Kim Chung vì sự công nhận này. Đây là công sức của đại gia đình Bác Sĩ Tha Hương nên tôi muốn chia sẻ niềm vui này tới mọi thành viên trong ekip - những người đã đồng hành, giúp tôi có 1 vai diễn thực như đời. Tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng hôm nay với tất cả khán giả đã yêu thích bộ phim. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn khán giả Việt Nam, fandom Nhà Chấm (tên fan club của Liên Bỉnh Phát - PV) - những người đã giúp cho bộ phim này được lan tỏa tại Việt Nam. Và tôi xin cảm ơn tất cả khán giả ở những quốc gia khác nữa đã xem phim và yêu thích bộ phim Bác Sĩ Tha Hương của chúng tôi", Liên Bỉnh Phát nói.

Liên Bỉnh Phát phát biểu cảm ơn ekip Bác Sĩ Tha Hương và khán giả sau khi lên ngôi Thị đế

Chiến thắng của Liên Bỉnh Phát được giới chuyên môn đánh giá cao, nhận được lời khen tích cực từ truyền thông Trung Quốc. Tờ China Times khen ngợi Liên Bỉnh Phát có diễn xuất đỉnh cao và tung hô anh là "Lương Triều Vỹ của Việt Nam". Trong khi Elle Taiwan gọi Liên Bỉnh Phát là "quái vật diễn xuất Việt Nam". Hình ảnh lên ngôi Thị đế Kim Chung của Liên Bỉnh Phát hiện phủ sóng dày đặc trên khắp các mặt báo và MXH ở Trung Quốc.



Liên Bỉnh Phát được truyền thông Trung Quốc ca ngợi không tiếc lời sau chiến thắng lịch sử tại Kim Chung

Nguồn: China Times, TVBS