Phát hoảng hình ảnh con gái của "nữ diễn viên quốc dân"

Vào ngày 17/10, Choi Jun Hee - con gái cố minh tinh quốc dân Choi Jin Sil đã đăng loạt ảnh mới lên trang cá nhân. Tuy nhiên thay vì những lời khen, netizen lại phát hoảng trước thân hình "da bọc xương" của con gái Choi Jin Sil. Cô gái 22 tuổi so sánh với ảnh thời đầy đặn, tự nhận bắp tay thời đó là "đùi gà nướng Jamaica" và cảm thấy xấu hổ vì mặc áo ba lỗ khoe bắp tay đầy đặn. Nhưng giờ đây, thân hình của Choi Jun Hee chỉ còn da bọc xương, chân tay vô cùng khẳng khiu.

Từ một cô gái từng nặng tới 96kg do ảnh hưởng từ bệnh lupus, Choi Jun Hee nay chỉ còn khoảng 41kg cho chiều cao 1m70. Với ngoại hình gầy gò khẳng khiu, nữ người mẫu này bị lo ngại mắc phải chứng rối loạn ăn uống hoặc suy kiệt sức khỏe. Dù vậy, Jun Hee khẳng định mình hoàn toàn hài lòng và khỏe mạnh. Cô còn quảng cáo cho thuốc giảm cân, càng khiến công chúng thêm lo ngại.

Choi Jun Hee cảm thấy xấu hổ về thời còn đầy đặn, thích bản thân như bây giờ hơn

Choi Jun Hee sinh năm 2003, là con gái út của cố nữ diễn viên huyền thoại Choi Jin Sil – được mệnh danh là "minh tinh quốc dân". Bên cạnh những ồn ào với bà ngoại, Choi Jun Hee còn thường xuyên khiến công chúng xôn xao về vấn đề cân nặng.

Trước đây, do tác dụng phụ của thuốc trị lupus, cô từng tăng cân lên tới 96kg, khiến ngoại hình thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, Choi Jun Hee đã giảm cân xuống chỉ còn 41kg, thân hình trở nên gầy gò khó tin. Cô cũng còn công khai chia sẻ về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ và chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để đạt được vóc dáng hiện tại. Vì vậy, ngoại hình của con gái Choi Jin Sil ngày càng khác lạ, không còn nét giống người mẹ nổi tiếng.

Mỗi bức ảnh của cô đều nhận về hàng ngàn bình luận lo lắng từ fan. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, Choi Jun Hee vẫn tiếp tục cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội, chứng minh sự kiên định dành cho vóc dáng gầy gò. Còn người hâm mộ thì mong mỏi Choi Jun Hee sẽ chú ý hơn đến sức khỏe và ngừng giảm cân quá độ nữa.

Choi Jun Hee từng nặng đến 96kg do bệnh lupus

Nhưng giờ đây, cô chỉ còn 41kg cho chiều cao 1m70 - mức cân nặng được đánh giá là vô cùng gầy gò

Thân hình con gái minh tinh quốc dân chỉ còn "da bọc xương" đúng nghĩa

Người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ người mẫu

Bất chấp nhiều lời khuyên, Choi Jun Hee vẫn thích bản thân gầy gò như hiện tại

Choi Jin Sil bên 2 con lúc sinh thời. Minh tinh quốc dân ra đi khi Choi Jun Hee mới 5 tuổi, Choi Hwan Hee 7 tuổi

Nguồn: Xports News