Tuổi trung niên bắt đầu sống tối giản: 7 món bỏ đi - 5 món nên đầu tư một lần

7 MÓN NÊN BỎ ĐI - CHỈ NGỐN TIỀN CHỨ KHÔNG TẠO GIÁ TRỊ

1. Quần áo không mặc trong 1 năm

Tuổi trung niên ít chạy theo xu hướng, nhưng lại rất dễ “giữ lại cho tiếc”. Nhưng càng giữ, tủ càng chật, càng khiến bạn mua thêm. Theo khảo sát, 40% quần áo của người U45-60 không được mặc quá 1 lần/năm. Làm sạch tủ đồ giúp tiết kiệm trung bình 2-3 triệu/năm tiền mua mới.

Quy tắc: mặc - giữ; không mặc - cho đi.

2. Nồi niêu, chảo cũ làm bếp nặng nề

Nhiều gia đình có tới 8-10 món nồi chảo nhưng chỉ dùng 2-3 món. Đồ cũ, bám dính, nặng tay khiến nấu nướng mất thời gian và tốn gas, tốn điện. Càng bày nhiều càng dễ mua lặp lại.

Quy tắc: Bỏ bớt, giữ 3 món chất lượng là đủ.

3. Mỹ phẩm, serum mua theo cảm xúc

Một trong những “điểm rò rỉ tiền” lớn nhất của phụ nữ trung niên chính là mỹ phẩm mua theo review, mua vì muốn “tốt hơn”, nhưng da lại không hợp. Hộp nào cũng còn ⅓.

Quy tắc: Loại bỏ những sản phẩm đã quá hạn hoặc không dùng trong 3 tháng giúp giảm rất nhiều chi tiêu vô nghĩa.

4. Gia vị - thực phẩm tồn kho không dùng

Tủ bếp của người trung niên thường là “kho dự trữ”: nấm, sốt, mì, gia vị… nhưng nhiều thứ hết hạn mà không ai biết. Thói quen tích trữ hậu COVID khiến chi tiêu tăng nhưng giá trị sử dụng lại thấp.

Quy tắc: Bỏ bớt - nhìn lại những gì còn dùng được - sẽ giúp giảm 10-20% chi phí chợ mỗi tháng.

5. Đồ decor nhỏ lẻ - càng nhiều càng bừa

Tuổi trung niên thích nhà ấm cúng nên hay mua decor nhỏ: bình gốm, tượng nhỏ, tranh mini… nhưng càng nhiều càng khó lau dọn.

Quy tắc: Tối giản décor giúp giảm thời gian dọn dẹp 30-40% và giảm luôn nhu cầu mua sắm thay đổi theo mùa.

6. Thiết bị gia dụng “thích thì mua” nhưng không dùng

Máy ép chậm, nồi chiên, máy làm sữa hạt, máy hút bụi mini, máy massage chân… nhiều nhà có nhưng không dùng tới. Mỗi thiết bị 1-2 triệu, cộng lại thành cả chục triệu “đắp chiếu”.

Quy tắc: Bỏ bớt những thiết bị không dùng 6 tháng liên tục giúp nhẹ cả không gian lẫn chi tiêu tương lai.

7. Giày dép - túi xách dư thừa

Điển hình của nhóm tuổi trung niên: “đi đôi này đau nhưng tiếc tiền nên giữ”. Cuối cùng mua đôi khác, rồi lại giữ đôi cũ.

Quy tắc: Bỏ bớt, giữ 3 đôi giày - 2 chiếc túi chất lượng giúp giảm ít nhất 50% nhu cầu mua mới trong năm.

5 MÓN NÊN ĐẦU TƯ MỘT LẦN - GIÚP TIẾT KIỆM LÂU DÀI

1. Một bộ chăn ga chất lượng

Ngủ ngon là “tài sản” lớn tuổi trung niên cần nhất. Một bộ chăn ga tốt giúp ngủ sâu, giảm đau lưng, giảm căng thẳng. Thay vì mua 5-6 bộ giá rẻ, chỉ cần đầu tư 1-2 bộ bền và lành tính - dùng 5 năm vẫn tốt.

2. Một đôi giày tốt cho xương khớp

Tuổi trung niên dễ đau lưng, đau gót chân, viêm khớp. Một đôi giày xịn (1-2 triệu) giúp đi bộ nhiều hơn, giảm đau, giảm tiền thuốc. Một khoản đầu tư nhỏ nhưng tiết kiệm hàng triệu trong tương lai.

3. Bộ nồi chảo xịn - hạn chế độc tố và giảm chi phí nấu nướng

Đầu tư 1 bộ nồi chảo tử tế (không dính, nhẹ, an toàn) giúp nấu nhanh hơn, dùng ít dầu hơn, và bền 3-5 năm. Tính ra rẻ hơn việc liên tục mua đồ rẻ tiền rồi bỏ.

4. Một chiếc máy lọc nước hoặc lọc không khí đơn giản

Tuổi 45-60 bắt đầu xuất hiện các vấn đề về hô hấp - huyết áp - dị ứng. Một chiếc máy lọc nước tốt hoặc lọc không khí giúp sức khỏe ổn định hơn, giảm chi phí khám bệnh. Đây là khoản “đầu tư tài chính ngược”: chi ít - lời lâu.

5. Ba món tối giản cho bản thân: một chiếc túi dùng được mọi dịp - một bộ đồ chất lượng - một đôi giày hằng ngày

Sở hữu “bộ 3 kinh điển” giúp bạn mặc đẹp mỗi ngày mà không phải mua thêm. Người tối giản không ít đồ nhưng họ chọn đồ có giá trị sử dụng cao. Mua một lần - dùng vài năm - tính ra tiết kiệm gấp nhiều lần mua đồ rẻ rồi bỏ.

Vì sao tuổi trung niên càng tối giản càng vững tài chính?

Vì càng nhiều đồ thì càng nhiều chi phí kèm theo: chỗ chứa, bảo quản, thay thế, sửa chữa, dọn dẹp. Tối giản không phải sống thiếu thốn mà là loại bỏ những thứ “ăn mòn tiền” và giữ lại những món thật sự phục vụ cuộc sống. Một người tối giản đúng nghĩa tiết kiệm được từ 20-35% chi tiêu mỗi tháng mà vẫn sống thoải mái, nhẹ đầu, sáng sủa hơn cả không gian lẫn tư duy.