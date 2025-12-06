7 loại nước không nên đổ vào bồn cầu

Trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều gia đình có thói quen tận dụng bồn cầu như một nơi “tiêu thụ” đủ loại nước thải, từ nước rửa thực phẩm, nước giặt, cho đến nước đun nấu còn thừa.

Việc xả xuống bồn cầu luôn mang lại cảm giác tiện lợi, nhanh gọn, giúp tiết kiệm vài bước di chuyển ra cống thoát nước. Tuy nhiên, chính sự tiện tay này lại có thể khiến hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn, xuống cấp nhanh chóng, thậm chí gây ra những nguy cơ mất vệ sinh và tốn kém chi phí sửa chữa.

Những loại chất lỏng không nên đổ vào bồn cầu

Bồn cầu không phải chiếc “máy nghiền vạn năng” như nhiều người nghĩ. Dù có vẻ vô lại, sau đây là những loại nước không nên đổ vào bồn cầu, theo lời khuyên của các chuyên gia môi trường, kỹ thuật thoát nước:

Nước rửa bát đĩa, xoong nồi

Nhiều người khi rửa bát, rửa xoong nồi thường tiện tay đổ phần nước có mỡ thừa xuống bồn cầu, nghĩ rằng dòng nước mạnh sẽ cuốn trôi tất cả. Nhưng dầu mỡ khi gặp môi trường lạnh trong ống dẫn sẽ đông lại, bám chặt vào thành đường ống. Lâu dần, chúng tích tụ thành những mảng bám dày, thu hẹp đường kính ống, khiến nước lưu thông khó khăn, dẫn đến tắc nghẽn nặng.

Nước thải sau khi rửa bát là thứ không nên đổ vào bồn cầu. (Ảnh: Gdona's)

Thực tế, các đơn vị thông tắc cho biết dầu mỡ là tác nhân phổ biến nhất khiến bể phốt và đường ống bị “đóng bánh”. Khi kết hợp với tóc, giấy, cặn bẩn, dầu mỡ tạo thành các khối rắn khó phân hủy. Một khi đã tắc, việc xử lý thường phải dùng đến máy áp lực cao hoặc thậm chí tháo đường ống, gây tốn kém tiền bạc và mất vệ sinh.

Vì vậy, nước có dầu mỡ – dù ít hay nhiều – không bao giờ nên đổ vào bồn cầu.

Nước xà phòng, nước giặt nhiều chất tẩy

Nhiều người ở chung cư thường đổ nước giặt, nước rửa chăn ga xuống bồn cầu để tránh đổ ra ban công. Tuy nhiên, các loại nước chứa nhiều xà phòng, chất tẩy rửa mạnh có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh trong bể phốt. Hệ vi sinh này vốn có nhiệm vụ phân hủy chất thải, nếu bị tiêu diệt hoặc suy yếu sẽ khiến bể phốt không hoạt động đúng chức năng, dễ đầy, dễ tắc nghẽn và bốc mùi.

Ngoài ra, bọt xà phòng cũng có thể tràn ngược lên, gây trơn trượt, mất vệ sinh. Một số chất tẩy rửa mạnh còn có khả năng ăn mòn ống dẫn, đặc biệt là ống nhựa PVC lâu năm.

Tốt nhất, hãy đổ nước giặt xuống các đường thoát nước sàn chuyên dụng — nơi được thiết kế phù hợp với loại nước này.

Nước sôi và nước quá nóng

Đây là sai lầm nhiều người mắc phải khi muốn thông tắc bồn cầu bằng cách đổ nước sôi. Thực tế, nước nóng trên 60–70°C có thể làm biến dạng, nứt vỡ đường ống PVC. Khi ống dẫn bị tổn thương, hệ thống thoát nước sẽ gặp sự cố nghiêm trọng và cần sửa chữa lớn.

Không ít gia đình từng gặp trường hợp ống dẫn nứt sau vài lần đổ nước sôi để “xử lý mùi”, dẫn đến thấm nước xuống tầng dưới hoặc rò rỉ nước thải. Bồn cầu cũng không được thiết kế để tiếp nhận nước quá nóng liên tục, vì sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột có thể khiến sứ bị tổn hại, giảm tuổi thọ.

Nếu muốn vệ sinh bồn cầu, chỉ nên dùng nước ấm vừa phải, không được đổ nước sôi trực tiếp.

Nước chứa hóa chất độc hại, nước quá nóng... là những loại chất lỏng không nên cho vào bồn cầu. (Ảnh: Family Handyman)

Nước có cặn bã thực phẩm

Nước vo gạo , nước rửa rau, nước canh thừa… cũng là thứ không nên đổ vào bồn cầu. Chúng tưởng như vô hại nhưng lại chứa nhiều bã nhỏ, tinh bột hoặc chất hữu cơ dễ lên men. Khi chúng đọng trong bể phốt hoặc ống thoát nước, quá trình phân hủy không đúng cách có thể gây mùi hôi, tạo khí độc hoặc hình thành lớp bùn đặc khó xử lý.

Cặn thực phẩm như hạt gạo, bột, rau vụn thường bị nước cuốn đi không hết, kết lại trong ống dẫn. Đặc biệt, tinh bột trong nước vo gạo gặp môi trường ẩm thấp dễ kết dính, trở thành mảng bám dai dẳng.

Tốt hơn hết, nên lọc bỏ cặn và đổ loại nước này xuống cống có lưới chắn rác, không dùng bồn cầu như nơi xử lý thực phẩm thừa.

Nước thải sửa nhà

Nước sơn, nước xi măng, nước thải sửa nhà là loại chất lỏng “đại kỵ” đối với bồn cầu. Nước sơn chứa hóa chất độc hại, chất kết dính, khi đổ vào bồn cầu có thể tạo thành lớp bám cứng trong đường ống hoặc bể phốt. Xi măng, vữa, thạch cao thì có thể đông cứng, gây tắc hoàn toàn hệ thống thoát nước – hậu quả rất nặng nề.

Nhiều người khi xây sửa nhà vô tình đổ nước xi măng rửa dụng cụ xuống bồn cầu và sau đó phải thay toàn bộ hệ thống ống. Đây là lỗi mà bất kỳ chuyên gia kỹ thuật nào cũng cảnh báo tuyệt đối tránh.

Các loại nước thải từ hoạt động sửa chữa cần được đổ đúng nơi quy định, không được xả vào bất kỳ hệ thống thoát nước sinh hoạt nào.

Nước có hóa chất độc hại

Các loại nước chứa thuốc trừ sâu, hóa chất vệ sinh công nghiệp, dầu máy, dung môi pha sơn… đều chứa thành phần độc hại, không chỉ làm hỏng hệ thống thoát nước mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe con người.

Ngoài ra, nhiều hóa chất có thể gây phản ứng với khí trong bể phốt, tạo thành hợp chất độc hoặc cháy nổ. Đây là rủi ro ít ai nghĩ đến nhưng đã từng được ghi nhận.

Các loại nước này cần tuân thủ quy trình xử lý chất thải nguy hại, tuyệt đối không được đổ vào bồn cầu.

Nước có muối hoặc axit đậm đặc

Nhiều gia đình dùng muối hoặc axit mạnh để tẩy mùi, tẩy rêu bồn cầu. Tuy nhiên, muối ở nồng độ cao có thể làm ăn mòn ống kim loại. Axit đậm đặc cũng gây hỏng lớp men sứ, phá hủy hệ vi sinh trong bể phốt và ăn mòn ống dẫn.

Nếu muốn vệ sinh bồn cầu, chỉ nên sử dụng các dung dịch chuyên dụng được thiết kế phù hợp.

Những lưu ý để bảo vệ bồn cầu

Ngoài việc không đổ các loại nước “cấm kỵ” nêu trên, người dùng nên lưu ý thêm những nguyên tắc sau để bồn cầu hoạt động bền bỉ, tránh tắc nghẽn và kéo dài tuổi thọ hệ thống thoát nước:

- Không xả rác vào bồn cầu: Khăn giấy, băng vệ sinh, tăm bông, tóc, bao cao su, hộp ướt… đều không thể phân hủy hoàn toàn trong bể phốt. Chúng dễ quấn lại thành búi gây tắc nghẽn.

- Vệ sinh định kỳ bằng sản phẩm an toàn: Nên dùng chất tẩy rửa chuyên dụng, tránh sản phẩm có tính axit quá mạnh. Không tự ý pha hỗn hợp tẩy rửa vì các chất có thể phản ứng với nhau, tạo khí độc.

Nên vệ sinh định kỳ bằng sản phẩm an toàn. (Ảnh: Plumbingservices)

- Đảm bảo lượng nước xả đủ mạnh: Nếu nước xả yếu, chất thải sẽ không được cuốn trôi hết, dễ gây tắc về lâu dài. Hãy kiểm tra két nước, phao nước và thay gioăng khi cần.

- Không lạm dụng men vi sinh nhưng cũng không bỏ qua: Men vi sinh giúp duy trì hệ vi sinh trong bể phốt, nhưng dùng quá nhiều cũng không cần thiết. Chỉ nên bổ sung định kỳ 1–2 tháng/lần nếu bể phốt có dấu hiệu yếu.

- Hạn chế đổ các loại chất lỏng lạ: Ngay cả những loại nước “không độc hại” nhưng nhiều cặn, nhiều tinh bột hay có thể gây đông kết cũng không nên xả xuống bồn cầu.

- Kiểm tra, hút bể phốt định kỳ: Tùy quy mô gia đình, bể phốt nên được hút theo chu kỳ 3–5 năm/lần để giữ hệ thống hoạt động thông suốt.

Bồn cầu là nơi xả thải nhưng không phải “thùng rác lỏng” có thể tiếp nhận bất cứ loại nước nào. Mặc dù nó có khả năng xả thải nhanh và mạnh nhưng hệ thống thoát nước không được thiết kế để xử lý tất cả các loại nước trong sinh hoạt. Việc tiện tay đổ mọi thứ xuống bồn cầu có thể gây ra hậu quả tốn kém hơn nhiều lần so với vài bước di chuyển đến vị trí đổ thải thích hợp.