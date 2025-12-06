5 lọ "nước thần" chống lão hóa, làm sáng da đáng dùng tới từng giọt

Trong chu trình dưỡng da theo phong cách Hàn Quốc, essence luôn giữ một vai trò đặc biệt: kết cấu mỏng nhẹ, dễ thấm nhưng chứa hàm lượng hoạt chất cao giúp cải thiện rõ nét tình trạng da. Dưới đây là 5 loại essence nổi bật với khả năng làm sáng, phục hồi và tăng cường độ đàn hồi cho da, đồng thời phù hợp với nhiều nhu cầu chăm sóc khác nhau.

Amorepacific Vintage Single Extract Essence

Amorepacific là thương hiệu gắn liền với nguồn trà xanh trồng tại đảo Jeju. Để tạo ra Vintage Single Extract Essence, lá trà được thu hái thủ công rồi trải qua 100 ngày lên men và 24 giờ chiết xuất nhằm giữ trọn độ tinh khiết và khả năng chống oxy hóa tự nhiên.

Tinh chất mang lại làn da sáng, đều màu và săn chắc hơn, đồng thời kết cấu nhẹ nhàng phù hợp với mọi quy trình. Công thức chỉ gồm 6 thành phần, trong đó có nước và glycerin, giúp tập trung tối đa vào hiệu quả của trà xanh, tạo cảm giác trong trẻo và không gây nặng mặt khi sử dụng hằng ngày.

Nơi mua: Amorepacific

Manyo Factory Galac Niacin 2.0 Essence

Galactomyces Ferment Filtrate (GFF) là thành phần quen thuộc với những ai yêu thích các sản phẩm lên men. GFF được tạo ra từ quá trình lên men rượu sake và được biết đến nhờ khả năng tăng độ ẩm, cải thiện hàng rào bảo vệ da và làm dịu.

Manyo Factory đưa GFF lên đến 93,69% công thức, đồng thời kết hợp 4% niacinamide để hỗ trợ làm đều màu da và giảm tình trạng xỉn màu. Kết cấu lỏng nhẹ, trong suốt, dễ thấm và phù hợp cho những làn da đang gặp vấn đề về thâm sau mụn, mất nước nhẹ hoặc da thiếu sức sống.

Nơi mua: Hasaki

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence

Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence là một trong những sản phẩm tiêu biểu của làn sóng K-beauty từ năm 2014. Với 96% tinh chất ốc sên và panthenol, tinh chất giúp làm dịu da, hỗ trợ giảm vết thâm sau mụn và cải thiện tình trạng đỏ.

Kết cấu hơi đặc, có độ "dẻo" đặc trưng nhưng thấm nhanh khi vỗ nhẹ lên da. Sản phẩm thường được lựa chọn cho da nhạy cảm, da dễ kích ứng hoặc da đang trong giai đoạn phục hồi sau mụn. Nhờ khả năng duy trì độ ẩm và thúc đẩy tái tạo da, sản phẩm này thường xuyên xuất hiện trong những quy trình cần sự ổn định và hiệu quả lâu dài.

Nơi mua: COSRX Official Store

Aestura Atobarrier 365 Hydro Essence

Atobarrier 365 Hydro Essence là một lựa chọn phù hợp với những ai tìm kiếm sản phẩm dịu nhẹ, không hương liệu và ít khả năng gây kích ứng. Tinh chất sử dụng phức hợp BMF (Barrier Moisturizing Factors) – một nhóm thành phần giúp tăng cường độ ẩm và hỗ trợ củng cố hàng rào da.

Kết cấu lỏng, thấm nhanh, tạo cảm giác dễ chịu ngay khi thoa. Đây là sản phẩm phù hợp sử dụng hằng ngày, đặc biệt trong các giai đoạn da khô căng, mất nước hoặc đang "quá tải" bởi nhiều hoạt chất mạnh. Tính linh hoạt cao cũng giúp essence này hòa hợp tốt với nhiều routine khác nhau, từ đơn giản đến nhiều bước.

Nơi mua: AESTURA VN OFFICIAL STORE

Beauty of Joseon Glow Replenishing Rice Milk

Glow Replenishing Rice Milk là một trong những sản phẩm nổi bật của Beauty of Joseon, sở hữu thiết kế hai lớp gồm lớp dưỡng ẩm và lớp bột khoáng giúp kiềm dầu. Thành phần đáng chú ý nhất là kaolin clay, giúp kiểm soát bã nhờn, rất thích hợp cho da hỗn hợp hoặc vùng chữ T dễ bóng dầu.

Lớp dưỡng ẩm chứa chiết xuất gạo và amino acid từ gạo, mang đến khả năng làm mềm, cấp nước và làm sáng da. Khi sử dụng, chỉ cần lắc đều để hai lớp hòa quyện, tạo thành hỗn hợp tinh chất nhẹ nhàng, khô thoáng nhưng vẫn đủ ẩm. Sản phẩm phù hợp cho cả da thường, da dầu và da hỗn hợp muốn tìm một essence vừa dưỡng mượt vừa kiểm soát bóng dầu.

Nơi mua: Olive Young

Ảnh: Sưu tầm