Tuổi thơ nghèo khó, khổ luyện đày ải trước khi trở thành siêu sao “Vua bọ cạp”

Anh là một trong những nam diễn viên giàu có và thành danh nhất nước Mỹ hiện nay. Tuy nhiên sự giàu có không phải tự dưng.

Quá khứ bi ai

Ít người biết rằng, trước khi trở nên giàu có và nổi tiếng như hiện tại, cuộc sống của The Rock chứa đầy mất mát, bi kịch và có thể khiến anh gục ngã nhưng quá khứ đó lại là động lực khiến The Rock trở nên mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn bao giờ hết.

The Rock sinh ra trong một gia đình có cha là đô vật. Cha anh là Rocky Johnson, một trong những tên tuổi lớn trong làng đấu vật hồi thập niên 70 - 80 nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình The Rock giàu có. Trên thực tế, nó hoàn toàn ngược lại.



Dwayne Johnson phải trải qua nhiều khổ luyện cùng cực.

The Rock đã tâm sự với tờ The Sydney Morning Herald rằng, tính tới năm 13 tuổi, anh ấy đã sống ở 13 bang khác nhau của Mỹ. Có khoảng thời gian, chỉ trong chín tháng anh sống ở ba thành phố khác nhau và theo những gì The Rock chia sẻ thì điều đó đã định hình con người anh ấy khi lớn lên.

"Di chuyển nhiều đồng nghĩa với việc tôi, con một của gia đình, phải nhanh chóng kết bạn. Tôi không biết gì khác và điều đó thật khó khăn nhưng khi tôi nhìn lại, nó là bước khởi đầu để tôi học cách kết nối với mọi người".

The Rock cho biết, cha của anh di chuyển rất nhiều và ông là người mạnh mẽ, cứng rắn, khó khăn. Khi The Rock bước vào tuổi thiếu niên, anh khổ sở vì cảnh sống nghèo khổ và mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Dù cơ bắp và có vẻ hung dữ nhưng nam diễn viên lại rất mực cưng chiều vợ con.

Khổ luyện để trở nên hoàn hảo

The Rock bắt đầu tập luyện khi mới 14 tuổi. Gia đình anh khi đó đã bị đuổi khỏi căn hộ của họ ở Hawaii, Mỹ và anh không thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Nam diễn viên coi cha là nguồn cảm hứng để tập luyện với mong muốn rằng gia đình anh không bao giờ phải trải qua những điều tồi tệ như vậy.

The Rock cho biết: "Tôi thực sự ghét cảm giác bất lực và không bao giờ muốn điều đó xảy ra nữa. Vì vậy, tôi đã luyện tập hết sức với hy vọng một ngày nào đó gia đình tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc bị đuổi ra khỏi nhà nữa". Ngay cả ở hiện tại, nam diễn viên vẫn có một nỗi lo sợ rằng, một ngày nào đó, tất cả mọi thứ anh đang có hiện tại sẽ biến mất.

The Rock thừa nhận trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng, anh từng bị trầm cảm và căn bệnh bắt nguồn từ việc anh và gia đình đã bị đuổi khỏi căn hộ của họ.

"Tôi đã rơi vào tình trạng mà tôi không muốn làm bất cứ việc gì hoặc đi bất cứ đâu. Tôi đã khóc liên tục", The Rock tâm sự. Cũng trong giai đoạn đó, nam diễn viên từng phải chứng kiến mẹ tự tử bất thành và với anh, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời.

Sau nỗ lực khổ luyện, The Rock đã sở hữu hình thể hoàn hảo với chiều cao 1,96 m, cân nặng 100 kg. Anh từng là một đô vật chuyên nghiệp trước khi trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Thân hình lực sĩ đã trở thành thương hiệu của The Rock và nam diễn viên cho biết, việc anh tập luyện nặng nhọc để có thân hình to khỏe và cơ bắp như hiện tại không bắt nguồn từ bất kỳ lý do phù phiếm nào.

Sự nghiệp trắc trở

Nam diễn viên cơ bắp từng học đại học Miami, Mỹ sau khi tốt nghiệp trung học. The Rock giành được học bổng toàn phần cho môn bóng bầu dục. Mọi thứ đang bắt đầu khởi sắc, tất cả những nỗ lực chăm chỉ của anh dường như sắp được đền đáp thì nam diễn viên gặp một chấn thương vai nghiêm trọng khiến anh phải rời trường học vào năm thứ nhất. Anh ấy đã bỏ học một thời gian ngắn trước khi quay lại trường để thử thêm một lần nữa.

The Rock từng được chơi cho câu lạc bộ Calgary Stampeders ở Canada với mức lương hàng năm là 35.000 USD. Anh sống trong một căn hộ hai phòng ngủ với ba người đồng đội, ăn mỳ mỗi ngày và giường của anh ấy chỉ là một tấm đệm mà anh nhặt được bên ngoài một nhà nghỉ nhếch nhác. Sau đó anh cũng bị loại khỏi câu lạc bộ và phải quay trở về Florida, Mỹ.

Khi về tới Mỹ, The Rock thậm chí phải gọi cho bố để nhờ bố tới đón vì anh không đủ tiền đi taxi về nhà. Thất bại trong sự nghiệp bóng bầu dục, The Rock tiếp tục rơi vào tình trạng chán chường và thất vọng. "Tôi rất đau khổ và chán nản vì tôi không có gì cả", The Rock thừa nhận.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, The Rock quyết định trở thành đô vật giống như cha của mình và ngôi sao nổi tiếng cho biết: "Khi tôi nói với bố rằng tôi muốn trở thành một đô vật, chúng tôi đã cãi nhau to. Tôi hiểu những gì ông ấy đang nói và tôi không có bất kỳ lý do chính đáng nào để nghĩ rằng tôi phù hợp với môn này. Cha tôi hoàn toàn không muốn tôi làm điều đó nhưng tôi vẫn làm. Tôi đi biểu diễn ở các chợ trời và bãi đậu xe của các đại lý ô tô đã qua sử dụng. Tôi cố gắng tạo dựng tên tuổi cho bản thân và tham gia vào các chương trình lớn".

Từ chơi bóng bầu dục đến đấu vật và đóng các cảnh nguy hiểm trên phim, con đường của The Rock luôn vô cùng vất vả về thể chất và anh đã gặp phải một số chấn thương kinh hoàng.

Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên cho biết anh từng bị chấn thương nặng ở vai dẫn tới việc cánh tay và vai của anh bị tách rời hoàn toàn và anh phải thực hiện phẫu thuật. The Rock cũng đã trải qua 5 lần phẫu thuật đầu gối và bị rách gân. Ngoài ra nam diễn viên còn bị rách kết nối giữa cơ đùi và xương chậu, bị chấn thương ở cơ háng...

Cuộc sống hiện tại

Trái với hình ảnh bụi bặm và "dữ dằn" trên phim ảnh, The Rock ngoài đời là người đàn ông chỉn chu với gia đình, ông bố tận tâm của ba cô con gái. Nam diễn viên 50 tuổi khẳng định anh là một người dịu dàng và anh luôn dành sự quan tâm chăm sóc cho những người thân trong gia đình.

Ngoài ra, nam diễn viên nổi tiếng còn là người rất thân thiện, yêu quý người hâm mộ. The Rock cho biết: "Hãy cư xử tử tế với mọi người và khiến họ cảm thấy dễ chịu. Mọi người sẽ luôn nhớ bạn đã khiến họ cảm thấy như thế nào".

Trong 20 năm sự nghiệp, The Rock đã vươn lên Top những sao hạng A ở Hollywood. Ước tính nam diễn viên cơ bắp kiếm được khoảng gần 400 triệu USD trong những năm qua và The Rock vẫn tỏ ra khá khiêm tốn về điều đó.

Anh nói với tạp chí Vanity Fair rằng: "Đó không bao giờ là mục tiêu của tôi. Mục tiêu của tôi chỉ là: Tôi không muốn phá sản và tôi cũng không muốn gia đình mình phá sản nữa".