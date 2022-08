Crunchyroll thông báo lịch công chiếu "Dragon Ball Super: SUPER HERO" tại các rạp toàn cầu

Dragon Ball Super: SUPER HERO ra rạp ngày 19.08 trên toàn quốc.

Crunchyroll và Toei Animation đã công bố lịch chiếu toàn cầu của Dragon Ball Super: SUPER HERO – phần mới nhất trong loạt anime bom tấn kèm trailer mới và dàn diễn viên lồng tiếng Anh. Bộ phim sẽ có cả bản lồng tiếng Anh và phụ đề, ra mắt cùng lúc tại Việt Nam và hơn 2.300 rạp trên toàn lãnh thổ Mỹ và Canada vào 19.08. Đây là lần đầu tiên Crunchyroll công chiếu toàn cầu và Bắc Mỹ. Hãng phim cũng sẽ phát hành tác phẩm toàn cầu cùng Sony Pictures Entertainment.

Dragon Ball Super: SUPER HERO có sự góp mặt của nhiều diễn viên lồng tiếng quen thuộc.

Dàn diễn viên lồng tiếng Anh quen thuộc gồm Kyle Hebert vai Son Gohan, Sean Schemmel vai Son Goku, Robert McCollum vai Son Goten, Chris R. Sabat vai Piccolo, Monica Rial vai Bulma, Chris R. Sabat vai Vegeta, Sonny Strait vai Krillin, Eric Vale vai Trunks, Kara Edwards vai Videl, Jeannie Tirado vai Pan. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của một số cái tên mới gồm Zach Aguilar vai Tiến sĩ Hedo, Aleks Le vai Gamma 1, Zeno Robinson vai Gamma 2, Charles Martinet và Magen và Jason Marnocha vai Carmine.

Nội dung chính của Dragon Ball Super: SUPER HERO:

Phản diện của Dragon Ball Super: SUPER HERO chính là Đội quân Ruy Băng Đỏ từng bị Son Goku tiêu diệt trong quá khứ. Giờ đây, chúng đã trở lại và tạo ra hai Android mới là Gamma 1 và Gamma 2 tối thượng. Hai Android này tự nhận là "Siêu Anh Hùng". Chúng bắt đầu tấn công Piccolo và Gohan... Mục tiêu của Đội quân Ruy Băng Đỏ mới này là gì? Đối diện với hiểm họa này, đã đến lúc các Siêu Anh Hùng thực sự thức tỉnh!

Đội Quân Ruy Băng Đỏ đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

Bộ phim là thành quá tâm huyết từ tác giả gốc của Dragon Ball là Akira Toriyama. Tác giả manga huyền thoại này là người đứng sau cốt truyện, kịch bản và thiết kế nhân vật.

Thêm vào đó, bộ phim còn do Tetsuro Kodama đạo diễn cùng dàn diễn viên lồng tiếng Nhật gồm Masako Nozawa (Son Goku, Son Gohan, and Son Goten), Toshio Furukawa (Piccolo), Aya Hisakawa (Bulma), Ryō Horikawa (Vegeta), Mayumi Tanaka (Krillin), Takeshi Kusao (Trunks), Yūko Minaguchi (Videl), Yūko Minaguchi (Pan), Miyu Irino (Dr. Hedo), Hiroshi Kamiya (Gamma 1), Mamoru Miyano (Gamma 2), Volcano Ota (Magenta), và Ryota Takeuchi (Carmine).

Phim chính là tâm huyết của tác giải bộ manga gốc là Akira Toriyama.

Hiện tượng Dragon Ball khởi đầu vào 1984 khi bản manga của Akira Toriyama ra mắt trong "Weekly Shonen Jump" của Shueisha. Bộ truyện luôn đứng đầu bảng xếp hạng trong suốt hơn 10 năm xuất bản sau đó. Kể từ đây, Dragon Ball ngày càng được mến mộ với kỷ lục đáng nể là 260 triệu bản bán khắp thế giới và còn hơn thế nữa. Với danh tiếng này, những sản phẩm của bộ truyện đã vượt ra khỏi manga và bước lên màn ảnh với hoạt hình truyền hình, phim, game và các ấn phẩm đi kèm. Dragon Ball Super: SUPER HERO đánh dấu bước phát triển và đỉnh cao mới của thương hiệu sau 38 năm từ ngày manga ra mắt.

Những hãng phim danh tiếng đứng sau Dragon Ball Super: SUPER HERO

Crunchyroll: Crunchyroll, LLC là một doanh nghiệp liên doanh giữa Sony Pictures Entertainment trụ sở Hoa Kỳ và Aniplex của Nhật Bản, công ty con của Sony Music Entertainment (Nhật) Inc., cả hai là công ty con của Sony Group trụ sở Tokyo.

Tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên Crunchyroll phát hành phim tại Bắc Mỹ và toàn thế giới.

Phim do Crunchyroll phát hành và làm quảng bá đạt thành tích cao cả về doanh thu phòng vé lẫn nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Không chỉ thành công tại các rạp, Crunchyroll còn được công nhận bởi nhiều giải thưởng danh giá và góp mặt tại các liên hoan phim quốc tế khắp toàn cầu.

Sony Pictures Entertainment: Sony Pictures Entertainment (SPE) là công ty con của Sony Group Corporation trụ sở Tokyo. Hoạt động quốc tế của SPE bao gồm sản xuất, thu mua, phân phối phim điện ảnh, sản xuất, sáp nhập và phân phối chương trình truyền hình, sáng tạo và phân phối nội dung kỹ thuật số, vận hành các cơ sở studios, phát triển các sản phẩm, dịch vụ và kỹ thuật giải trí mới. Sony Pictures Television vận hành nhiều đơn vị sản xuất liên doanh và công ty con toàn quyền sở hữu khắp thế giới. Các tổ chức sản xuất phim ảnh thuộc SPE bao gồm Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions, và Sony Pictures Classics.

Toei Animation: Toei Animation Co., Ltd. được xếp hạng là một trong những studios sản xuất anime hàng đầu thế giới. Lĩnh vực hoạt động bao gồm thiết kế hoạt họa và sản xuất, truyền thông quốc tế và chương trình cấp phép tại các văn phòng sale tại Los Angeles, Paris, Hồng Kông và Thượng Hải. Từ ngày thành lập vào năm 1956, Toei Animation Co., Ltd. đã sản xuất hơn 13.316 tập phim series TV (hơn 230 tựa phim) và hơn 258 phim lẻ (tính đến tháng 03.2022).

Dragon Ball Super: SUPER HERO sẽ ra rạp ngày 19.08 tại các rạp trên toàn quốc.

