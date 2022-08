Giấc Mơ Của Mẹ tập 16: Diễm My 9x chính thức ở chung nhà với người trong mộng

Đầu tập 16 Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY), mối quan hệ của Khang (Quốc Anh) và My (Diễm My 9x) càng trở nên thân thiết. Sau màn hôn hụt, hai người cùng nhau đi ăn, vô cùng thoải mái trò chuyện cạnh nhau. Khi về nhà, hai người tuy ở hai phòng khác nhau nhưng lại cùng có chung một cảm xúc của kẻ mới biết yêu, bấn loạn khi nghĩ đến đối phương.

Sau một lần bị Trang “gài” và được cô Hồng chỉ dạy, My quyết định không nhẫn nhịn nữa. Cô không nhận công việc mà Trang vô duyên vô cớ bắt mình làm cũng thể hiện rõ thái độ cho Trang thấy.

Ở một diễn biến khác, Khang vẫn chưa được mẹ My đồng ý cho ở lại vì gia đình có nhiều bất tiện khi người mới đến ở. Vốn là khách thuê trọ, đáng lý ra Khang chẳng cần phải nhịn nhưng vì thích My, Khang quyết tâm tìm cách ở lại. Anh lấy lòng mẹ My bằng cách sửa lại nhà vệ sinh và cuối cùng cũng được cho phép thuê phòng.

Về phần Minh (Nhan Phúc Vinh), anh đã chính thức mở văn phòng luật và có nhân viên đầu tiên. Vì một sự hiểu lầm, nhân viên đó lại chính là lễ tân cũ ở khách sạn của nhân tình Minh, một người mà Minh rất ghét.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON

https://kenh14.vn/giac-mo-cua-me-tap-17-nhan-phuc-vinh-pham-toi-tay-dinh-van-duoc-me-ra-suc-benh-vuc-20220808173449862.chn