Tuổi 42, tôi không còn mơ mộng nữa: Tôi chọn tập trung kiếm tiền và đây là cách tôi xoay chuyển tài chính của mình

"Gần đây tôi kiếm thêm được hơn 1,7 triệu đồng và tôi thấy vui vì điều đó"

Vài tuần gần đây, tôi kiếm thêm được khoảng 1,7 triệu đồng từ các công việc viết nội dung và nhiệm vụ nhỏ trên nền tảng online. Con số này không lớn, thậm chí với nhiều người còn là "tiền lẻ".

Nhưng với tôi, đó là tín hiệu tích cực.

Ngoài ra, tôi cũng nhận được một số lời đề nghị hợp tác trao đổi sản phẩm. Nguyên tắc của tôi rất rõ: Chỉ nhận những thứ mình thật sự cần và sẽ sử dụng. Những món không phù hợp, tôi từ chối khéo.

Trung niên rồi, tôi không còn hứng thú với việc "nhận cho vui". Thứ tôi quan tâm là dòng tiền và sự ổn định.

Mẹ tôi gọi điện hỏi: "Dạo này con bận gì vậy?". Tôi trả lời: "Con đang viết nội dung quảng cáo". Mẹ dặn: "Kiếm tiền cũng phải nghỉ ngơi, đừng làm quá sức."

Tôi cười: "Khi làm việc kiếm tiền, con không thấy mệt. Con thấy mình đang chủ động hơn".

Ở tuổi 42, tôi không còn quá bận tâm chuyện thể hiện. Tôi quan tâm đến tài khoản ngân hàng.

Một ngày kiếm tiền của tôi diễn ra thế nào?

Có người hỏi: "Làm việc ở nhà không ai quản, liệu có dễ trôi ngày không?"

Câu trả lời là: Có. Nếu không có kỷ luật.

Vì vậy tôi duy trì 4 nguyên tắc sau.

1. Mỗi sáng viết ra 5 việc quan trọng nhất

Mỗi buổi sáng, tôi ghi lại 5–6 việc cần làm trong ngày. Không lan man, không liệt kê vụn vặt.

Buổi sáng là thời điểm tôi minh mẫn nhất nên ưu tiên viết bài, sáng tạo nội dung. Nếu có việc đột xuất xen vào, tôi điều chỉnh sang buổi chiều và cố gắng hoàn thành trong ngày.

Tôi luôn nhắc mình: "Cuộc sống là phát sóng trực tiếp, không có diễn tập."

Chính thói quen này giúp tôi tăng hiệu suất làm việc rõ rệt. Trước đây tôi làm theo cảm hứng, nay tôi làm theo kế hoạch.

2. Lên kế hoạch trước 2–3 ngày để không bị động

Ví dụ cuối tuần này con gái tôi về nhà, cả gia đình sẽ về quê. Tôi biết mình sẽ không có thời gian viết bài.

Vì vậy tôi chuẩn bị trước:

- Lên lịch đăng các bài đã hoàn thành

- Kiểm tra "kho nội dung" còn bao nhiêu

- Nếu thiếu, viết thêm ít nhất 1 bài dự phòng

Nhờ vậy, tôi có thể dành thời gian cho gia đình mà không lo hụt nhịp công việc.

Yêu cầu của tôi không phải "đăng mỗi ngày bằng mọi giá", mà là: Cập nhật đều đặn trong khả năng tốt nhất. Trung niên không phải lúc để cố chứng minh sự chăm chỉ. Quan trọng là duy trì được sự bền bỉ.

3. Tận dụng mọi khoảng trống để kiếm thêm

Ngoài nguồn thu chính, tôi làm thêm những việc nhỏ khi có thời gian:

- Tham gia các nhiệm vụ viết bài ngắn

- Hoàn thành thử thách nội dung theo chủ đề

- Nghe podcast khi rửa mặt để tìm ý tưởng mới

Mỗi việc chỉ mang lại 30.000 – 280.000 đồng. Nghe rất nhỏ. Nhưng cộng dồn một tháng, tôi có thể thêm 2–3 triệu đồng. Một năm là 24–36 triệu đồng. 5 năm là hơn 100 triệu đồng.

Tôi hiểu một điều rất rõ: Thu nhập không cần lớn ngay lập tức, nhưng phải đều. Rất nhiều người xem thường khoản nhỏ. Nhưng ở tuổi 42, tôi không dám coi thường bất kỳ dòng tiền nào.

4. Cắt bỏ những việc không tạo ra giá trị

Khi mục tiêu là kiếm tiền và ổn định tài chính, bạn tự nhiên bớt quan tâm thị phi.

Tôi không can thiệp chuyện không liên quan. Không tham gia xung đột nội bộ. Không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.

Có người nói: "Cuộc sống của cậu có vẻ bình yên thật."

Thực ra không hẳn. Tôi vẫn có lo lắng, vẫn có chuyện phiền lòng. Nhưng tôi đặt giới hạn thời gian xử lý. Việc gì giải quyết được nhanh thì làm ngay. Việc gì không kiểm soát được thì buông. Vì mỗi giờ tiêu hao vào điều tiêu cực là một giờ mất đi cơ hội tạo thu nhập.

Tuổi 42 khác gì tuổi 30?

Tuổi 30 muốn chứng minh mình giỏi. Tuổi 42 muốn tài chính đủ vững.

Ở trung niên, bạn bắt đầu nghĩ đến:

- Quỹ khẩn cấp 6–12 tháng chi tiêu

- Tiền học của con

- Sức khỏe cha mẹ

- Tương lai nghỉ hưu của chính mình

Khoản 1,7 triệu đồng kiếm thêm mỗi tháng có thể không thay đổi cuộc sống ngay lập tức. Nhưng nếu duy trì 12 tháng, tôi có thêm hơn 20 triệu đồng.

Nếu duy trì 5 năm, đó là một khoản dự phòng đủ để tôi bớt lo lắng khi có biến cố.

Trung niên không sợ vất vả. Chỉ sợ không có kế hoạch.

Bài học tài chính tôi rút ra ở tuổi 42

Tôi không còn theo đuổi sự bận rộn. Tôi theo đuổi hiệu quả.

Tôi không cố kiếm tiền bằng mọi giá. Tôi chỉ làm những việc:

- Có thể lặp lại lâu dài

- Không bào mòn sức khỏe

- Phù hợp với năng lực

- Có thể duy trì nhiều năm

Và tôi tự đặt cho mình một nguyên tắc: Mỗi ngày phải có ít nhất một hành động tạo ra giá trị kinh tế.

Có thể là viết một bài. Có thể là học một kỹ năng. Có thể là xây thêm một nguồn thu nhỏ.

Tiền không giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng thiếu tiền thì mọi vấn đề đều trở nên lớn hơn.

Ở tuổi 42, điều tôi muốn không phải là giàu nhanh. Tôi muốn dòng tiền ổn định. Muốn mình không bị động. Và muốn 10 năm sau nhìn lại, tôi không phải hối tiếc vì đã sống hời hợt với tài chính của chính mình.