Mua vàng nhẫn hàng tháng để tích cóp, bất ngờ tiệm vàng phá sản, ngừng hoạt động: Tôi phải làm gì đây?

Một độc giả chia sẻ câu chuyện của bản thân. Mỗi tháng, hai vợ chồng anh T. đều cố gắng tích lũy tài sản bằng cách mua 1 chỉ vàng nhẫn 9999.

Do không quá cầu kỳ việc phải mua vàng từ thương hiệu lớn nên anh T. đều mua vàng của một cửa hiệu gần nhà. Ông chủ tiệm là người cùng địa phương, đã buôn bán hàng chục năm nên anh rất yên tâm.

Bất ngờ, cuối năm 2025, tiệm vàng này bất ngờ phá sản rồi đóng cửa. Từ đó, anh T. vô cùng lo lắng trường hợp này có ảnh hưởng gì đến quyền bán vàng hay không?.

Trả lời trên VnExpress, Luật sư Phạm Thanh Hữu cho biết, khi đã mua vàng nhẫn tại tiệm vàng thì số lượng vàng đó là tài sản hợp pháp của người mua. Do đó, nếu đến lúc bán vàng nhẫn mà tiệm vàng từng mua không còn tồn tại, thì hoàn toàn có thể mang số lượng vàng đó qua tiệm vàng khác để bán.

Trước khi thu mua vàng của khách hàng, các tiệm vàng sẽ kiểm tra tuổi vàng (theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7054:2014 thì vàng 24K là vàng 10 tuổi, vàng 22K là vàng 9,2 tuổi, vàng 20K là vàng 8,33 tuổi, vàng 18K là vàng 7,5 tuổi, vàng 14K là vàng 5,83 tuổi), khối lượng vàng để xác định giá thu mua. Tuổi vàng càng cao thì hàm lượng vàng càng lớn nên giá thu mua sẽ càng cao.

Khi bán vàng nhẫn, nên tham khảo giá ở nhiều nơi, so sánh mức giá mua vào và chọn tiệm có giá tốt nhất. Thực tế cho thấy, nhiều tiệm vàng vẫn sẵn sàng thu mua vàng do nơi khác bán ra mà không phân biệt giá, hoặc nếu có chênh lệch giá thì cũng không quá lớn.

Để hạn chế rủi ro trong việc mua vàng nhẫn, người mua nên lựa chọn các thương hiệu uy tín, không nên mua chỉ ở một tiệm vàng duy nhất mà mua ở nhiều đơn vị khác nhau, và lưu giữ lại hóa đơn khi mua vàng.