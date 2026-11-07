Từng nghèo đến mức phải dọn bể phốt 7 ngày/tuần để lấy tiền ăn, người đàn ông trở thành tỷ phú bất động sản: Sở hữu khối tài sản 52.000 tỷ đồng, được Forbes ghi danh

Từng phải làm những công việc cực nhọc để kiếm sống, người đàn ông này không ngờ một quyết định táo bạo sau đó lại đưa mình vào danh sách tỷ phú của Forbes.

Người đàn ông đã trải qua hành trình dài trước khi sở hữu khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng. Thậm chí, có thời điểm ông phải nhận công việc vệ sinh bể phốt, làm việc liên tục 7 ngày mỗi tuần để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhân vật trong câu chuyện là David Walentas - tỷ phú bất động sản và nhà sáng lập Two Trees Management.

Tuổi thơ cơ cực, lớn lên phải làm công việc ít ai muốn nhận

Walentas sinh năm 1938 trong một gia đình lao động nghèo ở Rochester, New York, Mỹ. Khi mới 5 tuổi, cha cùa ông bị đột quỵ và liệt, khiến cuộc sống vốn khó khăn càng trở nên chật vật. Mẹ ông phải làm nhiều công việc cùng lúc nhưng thu nhập vẫn không đủ để nuôi hai con.

Không còn lựa chọn nào khác, bà gửi hai anh em đến các trang trại gần đó để vừa sinh sống vừa lao động. Tại đây, những đứa trẻ phải làm quen với công việc nặng nhọc từ rất sớm. Mỗi ngày bắt đầu lúc 5 giờ sáng với việc vắt sữa bò, dọn phân chuồng, sau đó mới lên xe buýt đến trường.

Tan học, công việc vẫn chưa kết thúc. Những buổi chiều tiếp tục trôi qua với các nhiệm vụ trong trang trại, bất kể thời tiết mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức. Cuộc sống của Walentas khi đó gần như chỉ xoay quanh học tập và lao động.

Hoàn cảnh thiếu thốn khiến ông sớm nhận ra mình không muốn tiếp tục sống như vậy khi trưởng thành. Tuy nhiên, việc thoát nghèo không hề đơn giản đối với một đứa trẻ không có tiền bạc, quan hệ hay sự định hướng nghề nghiệp từ gia đình.

David Walentas, nhà sáng lập Two Trees Management có cuộc sống tuổi thơ khó khăn, cơ cực (Ảnh Forbes)

Bước ngoặt đầu tiên đến từ một tấm áp phích tại trường trung học. Trong lúc tìm kiếm cơ hội học tiếp, ông tình cờ biết đến chương trình học bổng đào tạo sĩ quan dự bị Hải quân Mỹ. Ông quyết định nộp đơn và được nhận vào chương trình tại Đại học Virginia.

Đó là lần đầu tiên chàng trai xuất thân nghèo khó có cơ hội bước vào môi trường giáo dục đại học. Tuy nhiên, hành trình học tập không hoàn toàn thuận lợi. Ông từng mất học bổng, phải làm việc để kiếm tiền trước khi có thể tiếp tục hoàn thành chương trình.

Sau khi tốt nghiệp năm 1961, những khó khăn tài chính vẫn chưa chấm dứt. Có thời gian, Walentas nhận công việc vệ sinh bể phốt tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Greenland, nơi điều kiện lao động đặc biệt khắc nghiệt.

Trong cuộc phỏng vấn được Forbes đăng tháng 4/2026, người đàn ông kể rằng mình phải trực tiếp xuống bể, cọ rửa chất bẩn bám trên thành. Công việc kéo dài khoảng 10 giờ mỗi ngày và diễn ra liên tục cả 7 ngày trong tuần. Dù không dễ chịu, ông vẫn chấp nhận vì cần tiền.

Trước khi thành công, Walentas từng phải làm việc tại trang trại từ nhỏ và vệ sinh bể phốt tới 10 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần để kiếm tiền (Ảnh UVA)

Tuy nhiên, những công việc cực nhọc không trực tiếp tạo ra khối tài sản khổng lồ sau này. Điều thực sự thay đổi cuộc đời Walentas lại đến từ quyết định đặt cược vào một khu vực mà phần lớn nhà đầu tư khi ấy không mấy quan tâm.

Quyết định vay 12 triệu USD mua nhà máy bỏ hoang và bước ngoặt thành tỷ phú

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Walentas tiếp tục học lên và từng làm việc cho tập đoàn Singer tại Australia và Nhật Bản. Năm 1966, ông trở lại New York, gia nhập một công ty tư vấn và bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực bất động sản.

Walentas nhận ra rằng việc sở hữu, cải tạo và cho thuê bất động sản có thể tạo ra nguồn thu lâu dài. Sau những khoản đầu tư ban đầu tại Manhattan, ông chuyển sự chú ý sang Brooklyn, nơi tập trung nhiều nhà kho và cơ sở công nghiệp xuống cấp.

Vào thời điểm đó, một khu vực ven sông East River gần cầu Manhattan chủ yếu gồm những nhà máy cũ kỹ, nhà kho ít được sử dụng và các tòa nhà công nghiệp không còn sức hút. Nhiều nhà đầu tư cho rằng nơi đây không có triển vọng phát triển đáng kể.

Khu vực Dumbo tại Brooklyn từng tập trung nhiều nhà xưởng và kho hàng công nghiệp cũ trước khi được chuyển đổi thành khu dân cư, văn phòng và không gian thương mại (Ảnh Archpoint Advisory)

Nhưng Walentas lại nhìn thấy cơ hội khác. Ông cho rằng các công trình gạch cũ, vị trí gần trung tâm Manhattan cùng không gian rộng lớn có thể trở thành nền tảng để phát triển nhà ở, văn phòng và cửa hàng. Vấn đề lớn nhất là tiền. Các ngân hàng không mặn mà với kế hoạch đầu tư vào khu công nghiệp xuống cấp, khiến ông phải tìm kiếm nguồn vốn từ những nhà đầu tư tư nhân.

Sau nhiều nỗ lực, Walentas thu xếp được nguồn tài chính để thực hiện một thương vụ khoảng 12 triệu USD, mua gần 2 triệu feet vuông (khoảng 186.000m²) diện tích nhà xưởng công nghiệp tại Brooklyn.

Đây là quyết định mạo hiểm bởi việc mua tài sản chỉ là bước khởi đầu. Ông còn phải giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng và tìm kiếm khách thuê trong một khu vực chưa được đánh giá cao.

Quá trình tái phát triển kéo dài nhiều năm. Những nhà kho và xưởng công nghiệp từng xuống cấp dần được chuyển đổi thành căn hộ, văn phòng, cửa hàng và không gian nghệ thuật. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp sáng tạo, nghệ sĩ cùng cư dân mới từng bước làm thay đổi diện mạo khu vực.

Theo thời gian, nơi đây trở thành Dumbo, một trong những khu phố nổi tiếng của Brooklyn. Những con đường lát đá, các tòa nhà gạch cổ và góc nhìn hướng ra cầu Manhattan hiện thu hút đông đảo khách du lịch, trong khi giá trị bất động sản tăng mạnh so với thời kỳ công nghiệp suy thoái.

Những tòa nhà gạch cổ cùng các tuyến phố gần cầu Manhattan hiện trở thành hình ảnh đặc trưng của Dumbo, khu vực góp phần tạo nên khối tài sản khổng lồ của David Walentas (Ảnh Esty)

Thành công tại Dumbo giúp Walentas mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều khu vực khác của New York. Two Trees Management - chuyên về phát triển và quản lý bất động sản của Walentas - sau đó phát triển thêm các dự án tại Williamsburg, Brooklyn Heights và Manhattan.

Năm 2012, doanh nghiệp tiếp tục mua khu đất rộng khoảng 11 mẫu Anh (khoảng 4,45 hécta) thuộc nhà máy đường Domino cũ tại Brooklyn với giá 185,5 triệu USD. Đây trở thành một dự án tái phát triển bất động sản quy mô lớn khác của gia đình Walentas.

Năm 2014, ở tuổi 75, David Walentas được Forbes 400 (Danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ) vinh danh ở vị trí thứ 368 với khối tài sản 1,7 tỷ USD. Theo Forbes, hiện nay, tài sản ròng của ông được ước tính khoảng 2 tỷ USD, tương đương hơn 52.000 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo.

Nguồn: Forbes