Cậu bé mồ côi, bị mẹ bỏ rơi từ lúc 9 tháng tuổi nay sở hữu tài sản 4.080.000 tỷ

Cha ruột là một phi công quân đội đã rời đi trước khi ông cất tiếng khóc chào đời.

Có những hành trình vươn tới đỉnh cao không bắt đầu bằng những nền tảng vững chắc, mà xuất phát từ sự từ bỏ. Larry Ellison — nhà sáng lập đế chế công nghệ Oracle, một trong những người giàu nhất hành tinh — chính là hiện thân rõ nét nhất cho tinh thần ấy. Phía sau khối tài sản hàng trăm tỷ USD, những đảo tư nhân xa xỉ hay cá tính ngông cuồng nổi tiếng Silicon Valley là bản năng sinh tồn mãnh liệt của một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi còn chưa biết cất tiếng nói.

Đứa trẻ bị bỏ lại và cuộc tìm kiếm bản dạng

Larry Ellison sinh ngày 17 tháng 8 năm 1944 tại thành phố New York, Mỹ. Mẹ ông là một cô gái trẻ 19 tuổi chưa kết hôn, còn cha ruột là một phi công quân đội đã rời đi trước khi ông cất tiếng khóc chào đời. Bi kịch đổ ập xuống khi Larry mới 9 tháng tuổi: ông mắc bệnh viêm phổi nặng. Trong sự hoảng loạn và bế tắc, người mẹ trẻ quyết định gửi Larry cho chú bác họ ở Chicago nhận làm con nuôi.

Larry Ellison ngày nhỏ

Larry lớn lên trong một căn hộ chật hẹp ở khu vực tầng lớp lao động tại Chicago. Ông được nuôi dưỡng bởi người mẹ nuôi giàu tình thương nhưng lại có một người cha nuôi luôn hoài nghi, lạnh nhạt và thường xuyên khẳng định Larry sẽ "chẳng bao giờ làm nên trò trống gì".

Việc không hề biết mặt cha ruột và chỉ gặp lại mẹ đẻ khi đã 48 tuổi tạo nên một khoảng trống hun hút trong tâm trí Larry. Sự thiếu vắng tình thương đầu đời ấy không đánh gục ông, mà nhào nặn nên một cá tính gai góc, bất cần và sự khao khát chứng tỏ bản thân đến mức ám ảnh.

Bước chân vào Silicon Valley và đế chế Oracle

Larry Ellison chưa bao giờ là một học sinh hoàn hảo theo chuẩn mực thông thường. Ông bỏ học tại hai trường đại học lớn (Đại học Illinois và Đại học Chicago) sau khi mẹ nuôi qua đời. Nhưng chính trong những ngày tháng lang bạt ở Chicago, ông đã tự học những dòng mã lập trình đầu tiên — thứ ngôn ngữ mở ra cánh cửa đến tương lai của ông.

Năm 1966, với vài trăm USD trong túi, Larry chuyển đến Bắc California, nơi đang bắt đầu nhen nhóm làn sóng công nghệ. Năm 1977, cùng với hai đồng nghiệp, ông bỏ ra vỏn vẹn 2.000 USD để thành lập một công ty phần mềm nhỏ. Họ lấy cảm hứng từ một đề án nghiên cứu của IBM về cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database) để tạo ra sản phẩm thương mại đầu tiên mang tên Oracle.

Bằng tầm nhìn xa trông rộng và chiến lược bán hàng quyết liệt đến mức tàn nhẫn, Larry đã đưa Oracle trở thành xương sống cho hạ tầng dữ liệu của toàn bộ các tập đoàn lớn, ngân hàng và chính phủ trên khắp thế giới. Từ một dự án phần mềm khiêm tốn, Oracle vươn mình thành một đế chế công nghệ trị giá hàng trăm tỷ USD, đưa Larry Ellison bước vào hàng ngũ những tỷ phú giàu nhất lịch sử nhân loại.

Lối sống phô trương và nỗi khát khao làm chủ định mệnh

Tài sản của ông hiện tại (tháng 11/2026) ước tính đạt 160 tỷ USD (4.080.000 tỷ VNĐ).

Khác với vẻ kín tiếng của nhiều tỷ phú công nghệ cùng thời, Larry Ellison sống một cuộc đời phô trương và đầy thách thức. Ông chi hàng trăm triệu USD để mua lại 98% diện tích đảo Lanai tại Hawaii, sở hữu những siêu du thuyền xa hoa, theo đuổi đam mê đua thuyền buồm giải America's Cup và tự tay lái các chiến đấu cơ quân sự.

Nhiều người nhìn vào lối sống xa hoa đó như một sự khoe khoang của giới siêu giàu. Nhưng ở một góc nhìn sâu hơn, đó dường như là cách một đứa trẻ từng bị chối bỏ khẳng định quyền làm chủ tuyệt đối đối với thế giới xung quanh mình. Ông mua cả một hòn đảo không chỉ để nghỉ dưỡng, mà để tự tay quy hoạch và kiểm soát từng mảnh đất; ông chinh phục những đại dương không chỉ vì danh hiệu, mà để cảm nhận sự chiến thắng trước những cơn bão.

Dù đã kinh qua 4 cuộc hôn nhân tan vỡ và sở hữu mọi thứ mà tiền bạc có thể mua được, Larry Ellison vẫn luôn giữ trong mình ngọn lửa của một kẻ ngoài cuộc. Sự ngông cuồng và tham vọng không đáy của ông thực chất là tấm áo giáp bảo vệ đứa trẻ 9 tháng tuổi năm nào khỏi cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa.

Nhìn lại hành trình của Larry Ellison, người ta nhận ra rằng những tổn thương thời thơ ấu có thể bẻ gãy một con người, nhưng cũng có thể trở thành nhiên liệu thiêu đốt mọi giới hạn. Larry đã biến sự thiếu hụt của số phận thành sức mạnh để nhào nặn nên thế giới theo ý mình. Ông sống một cuộc đời không thỏa hiệp, không xin lỗi, bởi ông hiểu rõ hơn ai hết: khi thế giới không cho bạn một mái ấm trọn vẹn từ lúc sinh ra, cách duy nhất để tồn tại là tự tay xây dựng nên một đế chế của riêng mình.