Cô đơn công khai, chẳng ngại một mình: Khi tận hưởng thời gian cùng chính bản thân trở thành xu hướng

Chẳng còn khoe cuộc sống sang chảnh với những cuộc tụ tập bạn bè sôi đông, giờ đây nhiều người tự tin khoe ra sự “cô đơn” của mình.

Trong nhiều năm qua, mạng xã hội là nơi trưng bày những cuộc sống hoàn hảo như tranh vẽ, từ khách sạn sang trọng, nhà hàng cao cấp, hàng hiệu, kỳ nghỉ dưỡng ở những địa điểm thú vị hay những cuộc tụ tập sôi động. Giờ đây, một kiểu lối sống hoàn toàn khác đang dần nhận được nhiều sự chú ý: Ở nhà một mình vào tối thứ Sáu.

Kim Yu-rye, một nhân viên văn phòng 38 tuổi ở Seoul (Hàn Quốc), thường xuyên đăng tải những hoạt động thường ngày của mình trên mạng xã hội Instagram. Tài khoản của cô, tràn ngập những hoạt động mà cô thích làm một mình, từ xem phim hoạt hình sau giờ làm và đọc sách đến tập yoga. Cô chia sẻ những lời khuyên với người theo dõi về cách tận hưởng thời gian một mình một cách thoải mái dù trước đây, ở một mình không phải lúc nào cũng là điều mà Kim Yu-rye cảm thấy thoải mái khi đăng tải lên mạng xã hội.

Nhân viên văn phòng Kim Yu-rye chia sẻ ảnh trên Instagram với tiêu đề "Đi chơi một mình là cách để yêu bản thân mình hơn". Nguồn: Instagram @kimuyeah

Là một người độc thân, Kim dần nhận thấy mình dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Cuối cùng, cô ấy đã ngừng coi đó như một điều cần phải che giấu sau những bài đăng trên mạng xã hội.

"Tôi từng nghĩ mình chỉ nên đăng những khoảnh khắc đặc biệt và đẹp đẽ lên mạng xã hội. Nhưng khi dành nhiều thời gian sống một mình hơn, tôi dần nhận ra rằng đó chính là cuộc sống thường nhật của mình." - Kim chia sẻ.

Cô ấy nói rằng cô ấy rất ngạc nhiên khi những nội dung mô tả cuộc sống thường nhật một mình của cô lại nhận được sự đồng cảm từ nhiều người đến vậy.

"Những người dành thời gian một mình chia sẻ với nhau cuộc sống thường nhật của họ, và chúng ta tìm thấy sự an ủi trong điều đó. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải thừa nhận sự cô đơn khi chúng ta cảm thấy cô đơn, đồng thời không coi khoảng thời gian chúng ta dành cho bản thân là một thất bại”.

Từ cuộc sống hoàn hảo như tranh vẽ đến #KhôngBạnBè

Không chỉ Kim, nhiều người khác cũng đang bình thường hoá việc cảm thấy thoải mái với việc đăng tải các hoạt động thường ngày và các hoạt động một mình, thay vì những màn phô trương về sự giàu có, các mối quan hệ và thành công xã hội trên trang cá nhân. Xu hướng này thậm chí còn tạo ra những thuật ngữ như "người có sức ảnh hưởng từ sự cô đơn" và "người có sức ảnh hưởng từ sự tĩnh lặng".

Bài đăng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên Instagram với hashtag "#Nofriends". Ảnh chụp màn hình từ Instagram.

Thay vì chỉ đơn thuần tự nhận mình là người sống một mình, một số người sáng tạo nội dung công khai sử dụng các hashtag như "#Nofriends," "#Alone" và "#Loneliness," (#KhôngBạnBè; #MộtMình #SựCôĐơn) trong những bài đăng về việc không có bạn bè để dành thời gian cùng.

Trong số báo tháng 7, tạp chí Vogue đã mô tả hiện tượng này bằng cách mô tả rằng “những người có tầm ảnh hưởng từ sự cô đơn đang chiếm lĩnh mạng xã hội”. Điều này hoàn toàn khác biệt so với cách xây dựng hình tượng xoay quanh những chuyến du lịch xa hoa, quần áo sang trọng, nhà cửa hoàn hảo, các mối quan hệ thành công của những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội trước đây. Giờ đây, những nội dung tưởng chừng như bình thường lại có thể thu hút lượng khán giả phi thường.

Lana Issa, một phụ nữ ngoài 20 tuổi sống ở Canada, đã thu hút hơn 8 triệu lượt xem chỉ với một video ghi lại cảnh cô vừa ngồi ăn pizza một mình vừa xem tivi vào tối thứ Sáu.

Issa mô tả đó là những gì một người phụ nữ độc thân sống một mình, không lập gia đình hay có nhiều bạn bè, làm vào tối thứ Sáu. Phản ứng tích cực ngoài sức tưởng tượng đối với một buổi tối vốn dĩ không có gì đặc sắc cho thấy nhiều người xem nhận ra điều gì đó trong cuộc sống của chính họ trong câu chuyện của cô ấy.

Sarah Jane Hoadley, một phụ nữ độc thân người Anh ngoài 40 tuổi, cũng đã thu hút được lượng người theo dõi bằng cách chia sẻ những gì cô mô tả là một cuộc sống bình thường. Trong đó, một video ghi lại cảnh Sarah dọn dẹp và nhà cửa một mình sau giờ làm việc thậm chí đã đạt hơn 10 triệu lượt xem.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hồi tháng 8, Hoadley cho biết cô trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội một cách tình cờ, và nói thêm rằng cô chưa bao giờ ngờ mình lại có nhiều người theo dõi đến vậy. Tần suất của loại nội dung “một mình” này được cho rằng ngày càng gia tăng do số người độc thân ngày càng chiếm tỷ lệ cao tại nhiều quốc gia.

Shin Aromi, tác giả bài luận "Tôi có thể làm gì nếu tôi giỏi sống một mình?", cho rằng sự xuất hiện ngày càng nhiều của lối sống độc thân trên mạng xã hội là hệ quả tất yếu của sự thay đổi về nhân khẩu học và xã hội.

"Nội dung trên mạng xã hội dường như phản ánh chân thực cách mọi người sống. Khi số lượng hộ gia đình độc thân tăng lên trong vài năm qua và nhiều người không còn coi hôn nhân là điều cần thiết, cuộc sống thực tế của mọi người cũng đã thay đổi đáng kể. - Shin nói.

Tác giả Shin Aromi, người viết bài luận "Tôi có thể làm gì nếu tôi giỏi sống một mình?", chia sẻ nội dung trên Instagram với những lời khuyên về "cách sống một mình mà không cảm thấy cô đơn". (Nguồn: tài khoản Instagram @sinaromii)

Nguồn: Korea Times