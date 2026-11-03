VĐV tài năng tử vong vì bị sét đánh khi đang thi đấu trên sân

Gia đình đã lên tiếng chỉ trích ban quản lý giải đấu vì sự ứng phó khẩn cấp chậm trễ và không kịp thời dừng trận đấu khi điều kiện thời tiết xấu đi.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 15h chiều thứ Bảy (31/10), khi Aeyavarin Pradubyart (thường được người hâm mộ biết đến với tên gọi "Nong Aeya") đang thi đấu trên một sân golf (tên sân chưa được công bố).

Một nữ nhân viên 31 tuổi đi cùng nhóm cũng bị thương nặng và hiện vẫn đang được theo dõi y tế chặt chẽ tại Bệnh viện Bang Nam Priao.

Bà Natcha Pradubyart, mẹ của Aeyavarin, cho biết con gái bà đang chơi vòng đấu buổi chiều thì có tiếng sấm vang lên hai lần trên sân. Dù có dấu hiệu rõ ràng của giông bão đang đến gần, ban tổ chức trận đấu vẫn cho phép tiếp tục thi đấu.

Bà Natcha nhớ lại: "Ngay sau đó là một tiếng sét nổ lớn rạch qua không trung và mưa lớn bắt đầu trút xuống."

Chỉ đến lúc đó ban tổ chức mới phát tín hiệu tạm dừng trận đấu, nhưng đã quá muộn. Aeyavarin đã bị sét đánh trúng. Cô được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cô đã không qua khỏi sau khi người cha kịp đến để nói lời từ biệt cuối cùng.

Bà ngoại của nạn nhân đã lên tiếng chỉ trích ban quản lý giải đấu vì sự ứng phó khẩn cấp chậm trễ và không kịp thời dừng trận đấu khi điều kiện thời tiết xấu đi.

Aeyavarin, quê ở huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, được đánh giá là một ngôi sao đang lên của làng golf trẻ Thái Lan.

Aeyavarin được đánh giá là một ngôi sao đang lên của làng golf trẻ Thái Lan.

Đại diện cho Chon Buri với tư cách là vận động viên dự bị của tỉnh, cô từng giành nhiều giải thưởng, trong đó có vị trí vô địch tại giải mở màn Junior Asian Tour 2026 tại Rayong Green Valley Country Club vào tháng 3.

Huấn luyện viên chuyên nghiệp của cô, anh Petch, đã đăng tải dòng tri ân xúc động trên mạng xã hội, nhớ lại sự tận tụy của cô trong 8 năm rèn luyện cùng nhau từ khi cô mới 6 tuổi: "Một tia sét nghiệt hại có thể đã cướp em đi khỏi thế giới này không một lời báo trước, nhưng không gì có thể xóa mờ những kỷ niệm... Hãy nghỉ ngơi yên bình nhé, học trò nhỏ của thầy."

Trong một bài viết đầy xót xa trên Facebook, cha mẹ cô chia sẻ rằng tim của Aeyavarin đã ngừng đập gần một giờ sau khi bị sét đánh, nhưng cô đã kiên cường chống chọi qua nhiều lần ngừng tim suốt đêm cho đến khi cha cô kịp bay về để từ biệt.

Theo quy trình an toàn quốc tế chuẩn cho các giải đấu golf chuyên nghiệp, ban tổ chức bắt buộc phải có nhân sự chuyên trách theo dõi thời tiết theo thời gian thực và máy phát hiện điện tích khí quyển. Khi giông bão đi vào bán kính an toàn, ban tổ chức phải ngay lập tức hoãn thi đấu và sơ tán người chơi đến nơi an toàn.

Phản ứng trước bi kịch này, ban tổ chức giải đấu đã phát đi tuyên bố chính thức đầu tiên, gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình bị ảnh hưởng.

Ban tổ chức cho biết họ đang phối hợp chặt chẽ với ban quản lý sân golf để tiến hành điều tra toàn diện về nguyên nhân vụ việc. Để phòng ngừa rủi ro, ban tổ chức đã hoãn vô thời hạn Vòng 3 của giải đấu vốn dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 11.

Nguồn: ThaiPBS