Quá kiệt sức, người trẻ đua nhau khoác áo bào của hoàng đế để phản đối việc làm thêm giờ

Nhiều người mua hóm hỉnh chia sẻ rằng nếu không thể làm hoàng đế ngoài đời thì ít nhất họ cũng muốn ăn mặc như một vị vua.

Kiệt sức vì lịch làm việc dày đặc và hàng loạt chỉ tiêu không hồi kết, giới trẻ Trung Quốc đang phản kháng bằng những làn sóng phản đối thầm lặng. Thu đông năm nay, tại nhiều tòa nhà văn phòng, trường đại học và các con phố ở những đô thị hạng nhất, nhiều người trẻ bắt đầu khoác lên mình chiếc áo bào Đạo giáo màu đen.

Thiết kế này mô phỏng trang phục của vua Gia Tĩnh trong bộ phim truyền hình lịch sử kinh điển Đại Minh Triều 1566. Trong phim, nam diễn viên Trần Bảo Quốc khắc họa hình ảnh hoàng đế Gia Tĩnh với dáng vẻ nhếch nhác trong bộ áo bào, nổi tiếng với việc bỏ bê triều chính. Thay vì họp hành với các quan lại, vị vua này chọn cách nghe lén từ sau bức tường và chỉ rung chuông đồng để thể hiện sự đồng ý hoặc giữ im lặng khiến các thần dân phải đoán già đoán non.

Lịch sử thực tế cũng ghi nhận điều tương tự khi hoàng đế nhà Minh tuy ban đầu giúp củng cố biên giới và tinh gọn bộ máy hành chính, nhưng về sau lại dành trọn thời gian nghiên cứu thuật luyện kim Đạo giáo và chăm sóc những chú mèo yêu quý. Ông từ chối lên triều trong suốt hơn hai mươi năm, chỉ giao tiếp qua các tờ giấy cầu nguyện đốt cháy và những lời nhắn bí ẩn trong bối cảnh bối cảnh quyền lực bị các quan lại tham nhũng thao túng. Ông qua đời ở tuổi 60 và được cho là bị độc mercury từ các linh đơn trường thọ.

Hàng thế kỷ sau, những người lao động trẻ mệt mỏi với văn hóa làm việc áp lực đã chọn vị hoàng đế nổi tiếng xa rời triều chính này làm biểu tượng tinh thần. Một người dùng mạng mỉa mai rằng trong khi nhân viên thời nay ngập trong thông báo và email, vua Gia Tĩnh vẫn quản lý cả đế chế chỉ bằng việc ngồi thiền và luyện linh đơn. Với nhiều người yêu lịch sử, ông được coi là vị tiên phong sớm nhất và triệt để nhất của hình thức làm việc từ xa cùng mô hình quản lý phẳng.

Những bản sao áo bào hoàng đế kèm mền trùm đồng bộ đang trở thành sản phẩm bán chạy bùng nổ trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc với giá khoảng 160 đến 168 nhân dân tệ, tương đương khoảng 610 đến 640 ngàn VNĐ. Nhiều người mua hóm hỉnh chia sẻ rằng nếu không thể làm hoàng đế ngoài đời thì ít nhất họ cũng muốn ăn mặc như một vị vua, hoặc chiếc áo giúp họ né tránh những thị phi công sở vì hoàng đế thì không tranh cãi với thái giám.

Bên cạnh giá trị an ủi tinh thần, chiếc áo kiểu nhà Minh rộng thùng hình còn được tán dương là chiếc áo khoác thần kỳ nhờ tính thực tế. Trên mạng xã hội RedNote, người lao động trẻ đăng tải hình ảnh khoanh chân ngồi trên ghế, dùng lớp vải rộng giấu đi chiếc bụng no sau giờ ăn trưa hoặc chống lại luồng không khí lạnh từ điều hòa văn phòng.

Với nhiều người, trang phục này đại diện cho thái độ thản nhiên được truyền cảm hứng từ triết lý Vô vi của Đạo giáo như một lời nhắc nhở hàng ngày về việc từ bỏ sự kiệt sức vô ích. Số khác bày tỏ thẳng thắn rằng mức lương khiêm tốn chỉ xứng đáng nhận lại sự cống hiến tương ứng.

Bị đè nén bởi những ca làm thêm giờ đày ải, giới trẻ Trung Quốc đã và đang phản kháng qua nhiều hình thức quiet quitting (nghỉ việc thầm lặng) khác nhau. Họ thực hiện hành vi "bắt cá" bằng cách kéo dài thời gian đi vệ sinh, đọc tiểu thuyết mạng hoặc mua sắm trực tuyến trong giờ làm. Một số khác chọn theo đuổi triết lý "nằm phẳng" hoặc "mặc kệ đời", về bản chất đều thể hiện tinh thần chỉ thực hiện mức công việc tối thiểu để tồn tại.

Nguồn: SCMP