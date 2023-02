Từng khẳng định "không có thời gian phẫu thuật thẩm mỹ", netizen bất ngờ khui ảnh Ngọc Châu can thiệp chỉnh sửa gương mặt

Mới đây, những hình ảnh Hoa hậu Ngọc Châu quảng cáo cho dịch vụ điều chỉnh nhan sắc trên khuôn mặt tại một cơ sở làm đẹp vào tháng 6/2020 bất ngờ được lan truyền chóng mặt khiến dân tình xôn xao. Trong đoạn clip này, nàng hậu chia sẻ muốn cải thiện các vấn đề của bản thân như nâng mũi, trị mắt thâm… Kèm theo đó là hàng loạt hình ảnh nhan sắc khác biệt trong trước và sau khi sử dụng phương pháp làm đẹp của Ngọc Châu. Người hâm mộ liền nghi vấn nàng hậu đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình xinh đẹp hơn.

Tuy nhiên, Ngọc Châu cũng đã lên tiếng nói rõ phương pháp sử dụng trong clip này là thẩm mỹ nội khoa. Đây là biện pháp sử dụng các phương pháp làm đẹp mà không cần phẫu thuật, chỉ sử dụng các thủ thuật ít xâm lấn bằng phương pháp tiêm trực tiếp chất làm đầy vào vùng cần điều trị. Thể tích vùng này sẽ tăng lên mà không cần nhờ phẫu thuật hay sử dụng chất liệu độn.

Hình ảnh Ngọc Châu sử dụng phương pháp thẩm mỹ nội khoa tại một cơ sở làm đẹp gây xôn xao mạng xã hội

Trong clip này, nàng hậu chia sẻ cô mong muốn được nâng mũi và trị mắt thâm, có cơ viền hàm săn chắc

Được biết, biện pháp thẩm mỹ nội khoa là sử dụng phương pháp làm đẹp không cần phẫu thuật. Nhan sắc của Ngọc Châu thay đổi rõ rệt sau khi thực hiện phương pháp này

Vào tháng 10/2022, một kênh TikTok đã đăng tải đoạn video so sánh nhan sắc trước và sau khi đăng quang của người đẹp gốc Tây Ninh. Người hâm mộ liền nghi vấn nàng hậu can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ trước khi lên đường chinh chiến Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, Ngọc Châu đã lên tiếng đính chính và khẳng định không can thiệp "dao kéo". "Châu có thời gian đâu mà phẫu thuật thẩm mỹ", Ngọc Châu chia sẻ.

Vào năm 2016, nàng hậu từng lên tiếng bày tỏ quan điểm về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho biết không muốn "dao kéo" vì còn rất yêu mẹ. "Quả thật, công nghệ thẩm mỹ bây giờ đã cải thiện nhan sắc cho nhiều người, nhưng tôi còn rất yêu mẹ, nhan sắc này là mẹ trao cho tôi, nên tôi muốn giữ nhan sắc này dành cho riêng mình. Hơn nữa, tôi là một sinh viên khoa Công nghệ Sinh học nên tôi hiểu được những tác động của việc thẩm mỹ bằng dao kéo có tác hại như thế nào nên tôi không muốn dùng thẩm mỹ để chỉnh sửa nhan sắc của mình, cái gì tự nhiên vẫn hơn", Ngọc Châu chia sẻ.

Ngọc Châu từng thẳng thắn đáp trả tin đồn cho rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2022

Nàng hậu chia sẻ không phẫu thuật thẩm mỹ vì muốn giữ nhan sắc mà mẹ đã trao cho vào năm 2016

