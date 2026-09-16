Từng bán trà chanh, thanh niên SN 1994 được gọi lên tuyển quốc gia, cưới luôn cô gái đi xem đá bóng

Cuộc sống và sự nghiệp của cầu thủ này trải qua nhiều thăng trầm.

Đó là câu chuyện của Doãn Ngọc Tân, sinh năm 1994, đến từ Hà Nội và đang sống ở Hải Phòng.

Doãn Ngọc Tân bắt đầu theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp tại lò đào tạo Thể Công Viettel vào năm 14 tuổi. Những năm sau đó, anh lần lượt trải qua các đội trẻ U15, U17, U19, U21 và từng được kỳ vọng sẽ có một vị trí trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Nhưng con đường ấy không diễn ra thẳng như những gì một cầu thủ trẻ thường hình dung. Ngọc Tân chuyển sang Hòa Phát rồi Hà Nội ACB. Khi đội bóng gặp biến cố và giải thể, anh trở về nhà, hoàn thành chương trình cấp 3 mà không còn biết tương lai của mình với bóng đá sẽ đi về đâu.

Thay vì tiếp tục tập luyện chuyên nghiệp, Ngọc Tân bắt đầu đi đá phủi. Buổi tối, anh cùng bạn bè bán trà chanh; khi có người gọi đá bóng thì lại xách giày ra sân. Có ngày anh chơi 2 - 3 trận, tiền nhận được chủ yếu là phụ cấp xăng xe, ăn uống. Anh cũng phụ bố những công việc như xúc cát, xách vữa để kiếm thêm thu nhập.

Đó cũng là quãng thời gian gia đình bắt đầu nghĩ đến một hướng đi khác cho Ngọc Tân. Bố anh từng tính chuyện vay tiền cho con đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Nhưng Ngọc Tân không muốn và nói với bố: "Nếu không vì bóng đá thì con không xa nhà nữa đâu".

Năm 2014, cơ hội đến với Doãn Ngọc Tân khi HLV Phương Nam gọi anh chàng trở lại, thi đấu Hạng Nhì cùng Viettel. Sau một mùa giải chơi tốt, anh được giới thiệu xuống CLB Hải Phòng thử việc và ký hợp đồng vào năm 2015.

Từ đây, Ngọc Tân bắt đầu lại con đường cầu thủ. Anh thi đấu cho Hải Phòng trong nhiều năm, tích lũy kinh nghiệm và tìm vị trí của mình.

Đây cũng là giai đoạn Ngọc Tân gặp người sau này trở thành vợ mình - Ngọc Thúy. Ngọc Thúy là fan của CLB Hải Phòng nên thường xuyên đến SVĐ Lạch Tray xem đá bóng. Năm 2017, Ngọc Tân và Ngọc Thúy quen nhau, tìm hiểu rồi kết hôn vào cuối năm 2018. Hiện tại cặp đôi đã có 2 em bé kháu khỉnh, dễ thương.

Trong nhiều năm qua, khi Ngọc Tân thường xuyên phải tập luyện và thi đấu xa nhà, Ngọc Thúy vừa bán hàng online vừa chăm sóc con cái. Cô cũng là người đồng hành cùng chồng trong những giai đoạn khó khăn lẫn lúc được biết đến nhiều nhất.

Sau quãng thời gian thi đấu cho CLB Hải Phòng, Ngọc Tân gia nhập CLB Đông Á Thanh Hóa vào năm 2021.

Tại đây, tiền vệ sinh năm 1994 dần trở thành một nhân tố quan trọng ở tuyến giữa. Anh được trao băng đội trưởng và cùng đội bóng xứ Thanh giành Cúp Quốc gia 2022 - 2023, sau đó bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa 2023 - 2024. Thanh Hóa cũng giành Siêu cúp Quốc gia 2023.

Sự nghiệp của Ngọc Tân bắt đầu bước sang một giai đoạn khác. Ngày 20/11/2024, Ngọc Tân nhận được cuộc gọi triệu tập đội tuyển Việt Nam từ HLV Kim Sang Sik để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024.

Ở tuổi 30, anh lần đầu có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia. Khi nhìn thấy tên mình, Ngọc Tân còn nghi ngờ đến mức quay sang người em cùng phòng và nói: "Không phải là Photoshop nữa rồi. Đây là thật chứ không phải là Photoshop đâu".

Tại ASEAN Cup 2024, Ngọc Tân có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam trong trận hòa Philippines. Anh tiếp tục cùng đội tuyển giành chức vô địch giải đấu. Sau trận chung kết tại Rajamangala (Thái Lan), một trong những người Ngọc Tân tìm đến đầu tiên là vợ. Thúy Anh có mặt tại Thái Lan để cổ vũ chồng.

Đầu năm 2025, sau chức vô địch ASEAN Cup, Ngọc Tân vẫn tiếp tục thi đấu cho CLB Thanh Hóa. Đến mùa hè 2026, anh trở lại CLB Thể Công - Viettel, đội bóng nơi mình từng được đào tạo khi còn nhỏ, ký hợp đồng 2 mùa giải.

(Ảnh: FBNV)