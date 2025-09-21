Tuần sau, Sacombank sẽ đóng các tài khoản cá nhân sau

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa qua đã phát đi thông báo đóng Tài khoản thanh toán Cá nhân có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch (Đợt 2/2025)

Theo đó, từ ngày 24/9/2025, Sacombank sẽ thực hiện đóng các Tài khoản thanh toán có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch trong thời gian ít nhất 06 tháng kể từ thời điểm tài khoản có số dư bằng 0, căn cứ theo điều khoản mở và sử dụng tài khoản giữa Sacombank và Khách hàng (khoản 2 điều 5 tại Phụ lục Điều khoản và điều kiện đính kèm Phiếu đăng ký kiêm Hợp đồng sử dụng dịch vụ).

Nếu khách hàng vẫn còn nhu cầu sử dụng, cần thực hiện các giao dịch bổ sung nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản để tiếp tục duy trì mọi giao dịch liên quan trước ngày 24/9/2025. Sau thời gian này, Sacombank sẽ thực hiện đóng Tài khoản theo quy định.

Thực tế, việc đóng tài khoản có số dư bằng 0 và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài không chỉ riêng Sacombank thực hiện. Trước đó, nhiều ngân hàng thương mại khác như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank,... cũng đã tiến hành các đợt rà soát và đóng những tài khoản “ngủ quên”, nhằm tối ưu hệ thống quản lý, đảm bảo an toàn.

Theo các chuyên gia, những tài khoản để trống trong thời gian dài thường tiềm ẩn rủi ro bị lợi dụng vào mục đích gian lận hoặc giao dịch bất hợp pháp. Đồng thời, việc quản lý hàng triệu tài khoản không hoạt động cũng làm phát sinh chi phí vận hành cho ngân hàng.

Việc chủ động đóng tài khoản “0 đồng” được coi là bước đi cần thiết, góp phần minh bạch hóa dữ liệu khách hàng, nâng cao hiệu quả quản trị và phù hợp với xu hướng số hóa hệ thống ngân hàng hiện nay. Khách hàng nếu vẫn có nhu cầu sử dụng nên theo dõi thông báo của ngân hàng và thực hiện giao dịch tối thiểu để duy trì tài khoản, tránh bị gián đoạn các dịch vụ liên quan.