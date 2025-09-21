Giá vàng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng trong 1 tuần

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC 131 - 133 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua.

Tuy nhiên, sau một tuần giao dịch, giá vàng miếng SJC đã tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng bán ra. Dù giá vàng miếng SJC đã "hạ nhiệt" sau khi lên đỉnh gần 136 triệu đồng/lượng nhưng mức giá hiện tại vẫn ở ngưỡng cao.

Giá vàng miếng SJC vẫn tăng mạnh sau 1 tuần.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương tự sau một tuần. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 127 - 130 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.684 USD/ounce, tương đương hơn 117 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn vàng thế giới hơn 15 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 đồng/USD. Đây là phiên thứ 10 liên tiếp trong đà giảm. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.927 - 26.445 đồng/USD.

Tỷ giá mua - bán tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giảm tương ứng về 23.977-26.395 đồng/USD.

Tại các ngân hàng, giá bán USD dù giảm theo tỷ giá trung tâm dù vẫn tiếp tục được niêm yết ở mức kịch trần 26.445 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường tự do trong khoảng 26.410 - 26.510 đồng/USD mua - bán.