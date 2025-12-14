Tuần mới (15/12 - 21/12): Bảng màu "hộ mệnh" giúp 12 con giáp né vận xui, hút tài lộc dịp cuối năm

Chúng ta đang bước vào những ngày giữa tháng 12, khoảng thời gian mà ai nấy đều tất bật với những kế hoạch cuối năm, vừa lo tổng kết công việc, vừa lo sắm sửa cho gia đình. Giữa guồng quay hối hả ấy, năng lượng của mỗi người rất dễ bị xáo trộn, dẫn đến những mệt mỏi hay va vấp không đáng có.

Người xưa thường nói "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, việc ứng dụng một chút phong thủy màu sắc vào trang phục hàng ngày cũng là một cách đơn giản để cân bằng lại vận khí. Tuần mới từ 15/12 đến 21/12, các nàng giáp hãy thử chọn cho mình những gam màu "hợp rơ" với bản mệnh, biết đâu đấy, chiếc áo đúng màu lại chính là "lá bùa may mắn" giúp công việc trôi chảy hơn, những cuộc gặp gỡ thêm phần thuận lợi và tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn.

Nhóm con giáp cần sự điềm tĩnh, sáng suốt (Thân, Tý, Thìn)

Đối với bộ ba Thân – Tý – Thìn, tuần này đòi hỏi các bạn phải giữ được cái đầu lạnh trước khá nhiều đầu việc dồn dập. Với những người tuổi Tý, sự nhanh nhạy là ưu điểm nhưng tuần này cũng dễ khiến bạn bị cuốn vào những tranh luận không cần thiết; một chiếc áo màu xanh dương đậm hoặc màu đen huyền bí sẽ giúp bạn trầm ổn lại, suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi đưa ra quyết định.

Trong khi đó, tuổi Thân và tuổi Thìn tuần này lại cần một chút "lửa" để thúc đẩy các dự án đang bị trì trệ. Tuy nhiên, đừng chọn màu đỏ quá chói chang dễ gây thị phi, thay vào đó, gam màu vàng cam ấm áp hoặc màu kem, be sáng sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Những màu sắc thuộc hành Thổ này không chỉ giúp các bạn vững vàng hơn mà còn thu hút sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, biến những khó khăn thành cơ hội để thể hiện năng lực một cách khéo léo.

Nhóm con giáp cần thêm năng lượng tích cực (Dần, Ngọ, Tuất)

Tuần này là một tuần khá nhiều cảm xúc với bộ ba Dần – Ngọ – Tuất. Các bạn vốn là những người nhiệt huyết, nhưng cũng chính vì thế mà dễ bị "đốt cháy" năng lượng nhanh chóng dẫn đến mệt mỏi vào giữa tuần. Tuổi Ngọ và tuổi Dần hãy thử làm mới mình bằng những gam màu tươi trẻ của hành Mộc như xanh lá cây, xanh bạc hà; màu xanh của sự sinh sôi nảy nở sẽ tưới mát tâm hồn đang có phần khô khan của bạn, giúp khơi dậy những ý tưởng sáng tạo mới mẻ.

Riêng với tuổi Tuất, tuần này bạn có thể sẽ phải đối mặt với một vài áp lực tài chính nho nhỏ hoặc chuyện chi tiêu cuối năm. Để giữ cho túi tiền ổn định và tinh thần thoải mái, màu nâu đất hoặc màu vàng mù tạt sẽ là gam màu chủ đạo bạn nên cân nhắc. Màu sắc của đất mẹ mang lại cảm giác an toàn, tin cậy, giúp bạn quản lý mọi việc một cách thực tế và hiệu quả hơn.

Nhóm con giáp cần sự khéo léo, mềm mỏng (Tỵ, Dậu, Sửu)

Những nàng giáp thuộc nhóm Tỵ - Dậu - Sửu thường được biết đến với sự chỉn chu và thực tế. Tuần này, vận trình của các bạn ở mức trung bình, không có quá nhiều biến động lớn nhưng lại dễ vướng vào những chuyện thị phi nơi công sở do lời ăn tiếng nói. Để hóa giải những năng lượng tiêu cực này, tuổi Tỵ và tuổi Dậu nên ưu tiên các gam màu ánh kim như trắng, xám bạc, hoặc màu ghi. Màu trắng không chỉ mang lại vẻ ngoài thanh lịch mà còn đại diện cho sự minh bạch, rõ ràng, giúp bạn tránh được những hiểu lầm không đáng có.

Còn với tuổi Sửu, sự chăm chỉ của bạn là điều không ai phủ nhận, nhưng đôi khi nó lại khiến bạn trở nên hơi cứng nhắc. Tuần này, hãy thử mềm mại hóa phong cách của mình bằng màu hồng pastel hoặc màu tím nhạt. Một chút lãng mạn, nhẹ nhàng từ màu sắc sẽ giúp các mối quan hệ xung quanh bạn trở nên dễ thở hơn, và biết đâu, thần tình yêu lại gõ cửa với những cô nàng tuổi Sửu còn độc thân vào dịp cuối tuần.

Nhóm con giáp cần sự ổn định, an yên (Hợi, Mão, Mùi)

Cuối cùng là bộ ba Hợi – Mão – Mùi, những con giáp sống thiên về tình cảm và có tâm hồn nghệ sĩ. Tuần này, các bạn dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, khiến tâm trạng lên xuống thất thường. Để giữ cho tâm hồn được an yên, tuổi Mão và tuổi Mùi hãy tìm về những gam màu của tự nhiên như xanh rêu, xanh cổ vịt. Những màu sắc này vừa không quá nổi bật nhưng lại rất có chiều sâu, giúp bạn giữ được sự điềm tĩnh và tập trung vào mục tiêu của mình.

Đặc biệt với tuổi Hợi, tuần này bạn có thể nhận được một vài tin vui nho nhỏ về tài lộc. Để kích hoạt thêm sự may mắn này, đừng ngại diện những trang phục có màu đỏ đô hoặc màu hồng đậm. Không cần cả một "cây" đỏ rực, chỉ cần một chiếc khăn quàng cổ, một chiếc túi xách hay đôi giày màu đỏ cũng đủ để tạo điểm nhấn và hút khí tốt, giúp tuần mới của bạn thêm phần rạng rỡ và suôn sẻ.

*(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần lạc quan và sự nỗ lực của chính bạn mỗi ngày)