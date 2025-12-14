Đừng rút phích cắm của 7 thiết bị này: Không tiết kiệm mà còn hại hơn

Thực tế, nhiều thiết bị hiện đại đều được thiết kế để duy trì một mức điện năng chờ rất nhỏ. Việc rút ra cắm vào liên tục không chỉ làm mòn ổ cắm và đầu phích, mà còn khiến hệ thống điện tử bên trong hoạt động thiếu ổn định. Đặc biệt, nếu bạn tự ý rút 7 loại đồ điện quen thuộc dưới đây một cách thường xuyên sẽ làm rút ngắn tuổi thọ đồ dùng, tiêu thụ nhiều điện hơn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

1. Máy giặt và máy sấy quần áo

Máy giặt hay máy sấy quần áo chỉ tiêu thụ một lượng điện chờ cực nhỏ, gần như không đáng kể. Điều khiến những thiết bị này dễ hỏng lại là hành động rút phích cắm liên tục. Lý do là phần lớn máy giặt đời mới đều có hệ thống chẩn đoán lỗi và bộ nhớ ghi nhận trạng thái vận hành.

Nếu bị cắt điện đột ngột, toàn bộ dữ liệu này biến mất, khiến kỹ thuật viên khó xác định nguyên nhân sự cố khi máy gặp trục trặc. Việc rút - cắm thường xuyên cũng khiến đầu cắm và ổ điện nhanh lỏng, làm tăng nguy cơ phát tia lửa điện.

2. Tủ lạnh

Tủ lạnh là thiết bị mà bạn không được phép đụng vào phích cắm trừ khi cần sửa chữa. Khi mất điện, nhiệt độ bên trong tăng nhanh, thực phẩm dễ ôi thiu và phát sinh vi khuẩn. Tệ hơn, khi cắm lại, tủ lạnh phải hoạt động ở công suất tối đa để làm lạnh trở lại, khiến điện năng tiêu hao tăng đột biến.

Hành vi này lặp lại nhiều lần sẽ khiến máy nén phải "gồng sức", từ đó giảm tuổi thọ tủ lạnh đáng kể. Nói cách khác, rút phích cắm tủ lạnh không làm bạn tiết kiệm điện mà còn khiến tiền điện tăng hơn.

3. Máy rửa chén

Máy rửa chén cũng vận hành nhờ hệ thống bo mạch và bộ nhớ điều khiển. Khi bị ngắt điện liên tục, bảng điều khiển dễ bị lỗi, khiến máy hoạt động không ổn định hoặc không nhận chương trình rửa. Bên cạnh đó, điện năng chờ của máy rửa chén cực kỳ thấp, hầu như không góp phần vào hóa đơn điện cuối tháng.

4. Lò vi sóng

Điện chờ của lò vi sóng chỉ dùng cho đồng hồ điện tử và bo mạch, không đáng bao nhiêu nên đây cũng là món đồ mà bạn càng rút phích cắm nhiều thì càng hại nhiều. Hơn nữa, việc tháo phích liên tục sẽ làm mòn ổ điện, gây lỏng chân cắm và tạo nguy cơ chập mạch. Ngoài ra, bạn cũng sẽ phải cài đặt lại giờ mỗi lần cắm vào - khá phiền phức đối với những ai sử dụng chức năng hẹn giờ.

5. Lò nướng và bếp từ

Đa số lò nướng và bếp từ sử dụng ổ cắm chịu tải lớn hoặc đường điện riêng. Chính vì vậy, mỗi lần rút - cắm đều tạo ra dao động điện áp mạnh hơn so với các thiết bị nhỏ, về lâu dài có thể làm nóng chảy đầu cắm hoặc gây đánh lửa.

Nếu hệ thống điện trong nhà có aptomat, chống giật hoặc ổ cắm chống quá tải, bạn hoàn toàn có thể để thiết bị ở trạng thái cắm sẵn mà vẫn an toàn. Rút ra sau mỗi lần sử dụng đôi khi lại làm tăng rủi ro hơn.



6. Router Wi-Fi và modem

Wi-Fi chập chờn, mạng yếu phần lớn nguyên nhân lại đến từ thói quen rút modem mỗi khi ra khỏi nhà. Các thiết bị mạng được thiết kế để hoạt động 24/7, nên việc bật tắt đột ngột khiến linh kiện bên trong nhanh xuống cấp. Router và modem sau vài năm sử dụng đã đủ yếu, nếu còn bị rút ra, cắm vào với tần suất liên tục thì tuổi thọ giảm nhanh là điều dễ hiểu.

Ngoại lệ duy nhất là khi mạng lỗi và bạn cần khởi động lại. Ngoài ra, cứ để router Wi-Fi và modem chạy sẽ an toàn và ổn định hơn rất nhiều.

7. Bình nóng lạnh

Bình nóng lạnh cần duy trì mức điện tối thiểu để giữ nước ở trạng thái ổn định. Khi liên tục bị ngắt điện, bộ phận gia nhiệt phải làm việc nhiều hơn mỗi lần khởi động lại, khiến nước lúc nóng lúc nguội, vừa tốn điện vừa giảm tuổi thọ máy.

Vậy, các thiết bị trên nên được rút phích cắm khi nào?

- Khi thiết bị gặp sự cố và cần sửa chữa.

- Khi bạn đi xa nhà dài ngày.

- Khi ổ điện hoặc dây dẫn có dấu hiệu nóng bất thường.

Còn trong sinh hoạt hằng ngày, phần lớn các thiết bị gia dụng hiện đại đều được thiết kế an toàn, tiêu thụ điện chờ cực thấp. Giữ chúng cắm điện thường xuyên không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp máy hoạt động bền bỉ, ổn định hơn.

Nguồn: Aboluowang