Người thông minh sắm Tết từ bây giờ: 5 lựa chọn đồ ăn, đồ uống vừa ngon lại rẻ, không mua thì quá tiếc

Cuối năm là lúc nhà nào cũng tất bật chuẩn bị bánh kẹo, đồ uống để tiếp khách, đãi gia đình. Và bạn biết không, sắm Tết sớm không chỉ đỡ chen chúc mà còn giúp tiết kiệm khối tiền. Lazada vẫn đang chạy chương trình sale 12/12 và hôm nay - 14/12 là ngày cuối cùng để bạn gom đồ ăn, đồ uống chất lượng với giá siêu mềm. Đặc biệt, hàng hóa phong phú, freeship rộng rãi, lại có thêm voucher nên mua lúc này đúng nghĩa lời gấp đôi.

Dưới đây là 5 lựa chọn rất đáng để bạn “chốt đơn liền tay” kẻo lỡ đợt sale.

1. Thùng nước ngọt Pepsi – tiếp khách chuẩn vị ngày Tết

Thùng Pepsi vừa mát lạnh vừa dễ uống, để trong nhà dịp Tết đảm bảo tiếp khách lúc nào cũng chu đáo. Nước có gaz đậm đà, giải khát cực nhanh, uống cùng đồ chiên hay đồ nướng thì hợp khỏi bàn. Đợt sale này còn mua 1 tặng 1 túi du lịch trị giá 150k, thêm voucher 12% và freeship nên giá chỉ còn 221.000đ – quá hời để dự trữ vài thùng.

2. FAMILY BOX – combo bánh kẹo “ngập tràn” cho cả nhà

Hộp Family Box đúng kiểu giải pháp all-in-one cho bàn tiếp khách: có Cool-Air thơm mát, kẹo M&M’s vị sữa, kẹo trái cây Skittles, socola Snickers và cả túi DoubleMint. Hương vị đa dạng nên người lớn hay trẻ con đều mê. Hôm nay còn có quà tặng theo đơn và voucher 8%, giúp giá chỉ còn 243.000đ – tính ra quá rẻ so với lượng bánh kẹo bên trong.

3. Combo 10 gói hạt hướng dương Chacheer nhập khẩu – nhâm nhi đúng chuẩn Tết

Hạt hướng dương Chacheer từ lâu đã nổi tiếng nhờ hạt lớn, giòn và đậm vị. Dịp tụ họp ngày Tết mà có thêm đĩa hướng dương thì câu chuyện dường như rôm rả hơn hẳn. Combo 10 gói 130g rất tiện để chia ra tiếp khách, giá nay còn 211.000đ nhờ voucher và freeship – mua để ăn dần cũng quá hợp lý.

4. Combo 3 bịch NESCAFÉ 3in1 rang đậm – cà phê thơm, tỉnh táo cả ngày

Gói NESCAFÉ 3in1 vị rang đậm được nhiều gia đình chọn vì dễ pha, hợp khẩu vị và thơm lâu. Combo 3 bịch 46 gói giúp bạn uống xuyên Tết vẫn không lo hết, rất tiện cho khách ghé chơi bất chợt. Đợt sale 12/12 này giá chỉ còn 456.000đ, lại có quà tặng đặc biệt – mua hôm nay đúng là quá lời.

5. Bánh đuông dừa Let’s 1kg – món ăn vặt tuổi thơ giòn tan gây nghiện

Bánh đuông dừa Let’s là món ăn vặt gắn với tuổi thơ của nhiều người: giòn rụm, thơm mùi cốt dừa và có nhiều vị để thay đổi. Mở ra đãi khách hay để trẻ nhỏ ăn vặt đều hợp. Túi 1kg mà giá chỉ còn 61.256đ nhờ giảm hơn 38% và có thêm freeship – đúng nghĩa “hời không mua là tiếc”.

