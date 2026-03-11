Tuần lễ Glôcôm thế giới: Cảnh báo "kẻ cắp thị lực thầm lặng"

Hình minh họa,

Hưởng ứng Tuần lễ Glôcôm thế giới 2026 với chủ đề "Đoàn kết vì một thế giới không còn bệnh Glôcôm", các chuyên gia nhãn khoa kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức và chủ động khám mắt định kỳ để phòng tránh nguy cơ mất thị lực.

Glôcôm (còn gọi là thiên đầu thống, cườm nước) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên thế giới. Bệnh gây tổn thương dây thần kinh thị giác, thường liên quan đến tình trạng tăng nhãn áp.

Điều đáng lo ngại là bệnh tiến triển âm thầm, nhiều trường hợp gần như không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Khi người bệnh nhận thấy thị lực giảm, tầm nhìn bị thu hẹp, tổn thương thần kinh thị giác thường đã xảy ra và không thể hồi phục.

Theo các chuyên gia, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, glôcôm có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.

Một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh gồm:

- Người trên 40 tuổi

- Người có tiền sử gia đình mắc glôcôm

- Người cận thị nặng hoặc viễn thị

- Người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp

- Người sử dụng thuốc corticoid kéo dài

Việc khám mắt định kỳ giúp phát hiện sớm những thay đổi về nhãn áp, thị trường và dây thần kinh thị giác - các yếu tố quan trọng trong chẩn đoán glôcôm.

Để bảo vệ thị lực, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên:

- Khám mắt định kỳ, đặc biệt sau 40 tuổi

- Đo nhãn áp và kiểm tra thị trường theo hướng dẫn của bác sĩ

- Kiểm soát tốt các bệnh lý toàn thân như đái tháo đường, tăng huyết áp

- Không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid kéo dài

- Đến cơ sở chuyên khoa mắt khi có dấu hiệu đau nhức mắt, nhìn mờ, thấy quầng xanh đỏ quanh đèn

Các chuyên gia nhấn mạnh, phát hiện sớm - điều trị kịp thời là chìa khóa giúp ngăn ngừa mù lòa do glôcôm. Việc kiểm tra mắt định kỳ không chỉ bảo vệ thị lực của bản thân mà còn góp phần giảm gánh nặng mù lòa trong cộng đồng.