Từ tiếng Việt nào có 10 chữ E? - Nhìn quen mà chưa chắc đoán ra

Một câu đố tưởng chỉ dành cho ai giỏi đếm chữ, nhưng hóa ra đáp án lại là thứ nằm ngay trước mắt mỗi ngày mà ít ai để ý.

Có những từ quen thuộc đến mức người ta dùng cả trăm lần một ngày mà chẳng bao giờ dừng lại để nghĩ xem vì sao nó lại được viết, được đọc như vậy. Phải đến khi bị đặt vào một câu đố, người ta mới giật mình phát hiện hóa ra ngay trong cái tên gọi bình thường ấy đã ẩn chứa một tầng nghĩa khác thú vị không kém.

Câu đố đang khiến nhiều người phải dừng lại suy nghĩ lần này là: "Từ tiếng Việt nào có 10 chữ E?". Không ít người phản xạ đầu tiên là đi tìm một từ có... 10 chữ "e" nằm trong đó và dĩ nhiên bế tắc ngay lập tức vì chẳng từ tiếng Việt nào dài đến vậy. Nhưng nếu chịu khó đổi hướng suy nghĩ, đáp án lại gần gũi đến bất ngờ.

Ảnh minh họa

Đáp án là gì?

Xin bật mí, đáp án chính là từ "Xe".

Mấu chốt để giải câu đố vui nằm ở hệ thống chữ số La Mã - loại ký hiệu vẫn thường xuất hiện trên mặt đồng hồ, trong đề mục sách hay tên các đời vua chúa. Trong hệ thống này, chữ "X" chính là ký hiệu biểu thị số 10. Ghép "X" (10) với chữ cái "E" đứng sau, ta có ngay: X E = Xe - vừa khớp về mặt con số, vừa đúng chằn chặn với yêu cầu đề bài.

Theo Từ Điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (Viện Ngôn ngữ học), "xe" không chỉ dừng lại ở nghĩa quen thuộc nhất là phương tiện di chuyển mà còn được ghi nhận với nhiều lớp nghĩa khác nhau.

- Nghĩa phổ biến nhất: Danh từ chỉ phương tiện giao thông có bánh, dùng để chở người hoặc hàng hóa - như "xe đạp", "xe máy", "xe hơi", "xe khách".

- Nghĩa thứ hai, ít người để ý hơn: Động từ chỉ hành động xoắn, vặn các sợi nhỏ lại với nhau thành một sợi lớn hơn, chắc hơn - như trong "xe chỉ", "xe sợi", công việc quen thuộc của các bà, các mẹ ngày xưa khi làm nghề dệt vải, may vá.

- Từ nghĩa "xoắn lại với nhau" ấy, dân gian còn phát triển thành một cách nói đầy chất thơ: "xe duyên" - ý chỉ việc kết nối, se sợi tơ hồng giữa hai người để nên duyên vợ chồng, giống như hình ảnh hai sợi chỉ được xe lại làm một.

Chỉ với hai chữ cái ngắn gọn, "xe" đã đi từ một phương tiện đi lại hết sức đời thường, cho đến một động tác thủ công tỉ mỉ, rồi lại được nâng lên thành hình ảnh ẩn dụ đẹp đẽ trong chuyện tình duyên - một minh chứng cho thấy tiếng Việt có thể "gói" rất nhiều lớp nghĩa chỉ trong một âm tiết nhỏ.

Bạn có đoán trúng "Xe" ngay từ đầu, hay cũng phải đọc đến đây mới ngã ngửa?