Không chỉ học để biết, sinh viên Phenikaa học để làm

Tại Đại học Phenikaa, hệ sinh thái ngoại khóa không đơn thuần là những hoạt động giải trí sau giờ học, mà được thiết kế như một phần quan trọng trong lộ trình đào tạo.

Đó là nơi người trẻ trực tiếp đưa tri thức từ giảng đường vào thực tiễn, tự mình tổ chức, điều phối, phối hợp và chịu trách nhiệm với những bài toán thực tế. Chính từ những va chạm và trải nghiệm ấy, kiến thức mới thực sự chuyển hóa thành năng lực và bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng.

Hệ sinh thái 50+ câu lạc bộ - Những "doanh nghiệp thu nhỏ" của sinh viên Phenikaa

Với hơn 50 câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên, Phenikaa tạo ra một hệ sinh thái ngoại khóa đa dạng, nơi mỗi người trẻ có thể tìm thấy một "đường băng" phù hợp với cá tính, năng lực và định hướng của mình. Dù ở học thuật, nghệ thuật, tình nguyện, thể thao hay công nghệ, mỗi CLB đều vận hành như một "doanh nghiệp thu nhỏ", nơi sinh viên cùng tổ chức, điều phối và chịu trách nhiệm. Sinh viên không chỉ tham gia hoạt động mà trực tiếp đảm nhận nhiều vai trò như lập kế hoạch, điều phối nhân sự, truyền thông, đối ngoại và tổ chức sự kiện, từ đó chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi dự án.

Câu chuyện của Nguyễn Công Hiếu - K18 Thương mại điện tử, Chủ nhiệm CLB Sinh viên Tình nguyện ghi dấu bước chuyển từ người tham gia sang người dẫn dắt. Nhận ra tình nguyện không chỉ cần nhiệt huyết, Hiếu học cách gánh vác trách nhiệm về an toàn, phương án dự phòng và niềm tin của địa phương. Qua từng chiến dịch, điều giữ bạn lại là sự chỉn chu, chân thành cùng bài học đắt giá: người lãnh đạo không phải là người làm nhiều nhất, mà là người khiến cả tập thể yên tâm cùng tiến về phía trước.

Nguyễn Công Hiếu - Chủ nhiệm CLB Sinh viên Tình nguyện ĐH Phenikaa.

Với Nguyễn Thanh Hiền - K17 Y khoa, Chủ nhiệm CLB Y học, câu lạc bộ là không gian đưa lý thuyết ra khỏi trang giấy. Hiền chia sẻ: "Trong Y khoa, khoảng cách giữa bài học trên giấy và thực tế lâm sàng không chỉ là điểm số, mà là sức khỏe và sinh mạng." Không chờ đến khi ra trường, thành viên CLB chủ động tham gia nghiên cứu và xử lý dữ liệu thật để "chuyển hóa kiến thức tĩnh thành phản xạ động". Từ đó, sinh viên rèn luyện sự chính xác chuyên môn và trưởng thành với trách nhiệm của người thầy thuốc tương lai.

Nguyễn Thanh Hiền - Chủ nhiệm CLB Y học Đại học Phenikaa (ở giữa)

Đỗ Phương Nhi, sinh viên K17 ngành Luật Kinh tế, Chủ nhiệm CLB Múa Phenikaa coi sân khấu không chỉ là nơi theo đuổi đam mê mà còn là môi trường rèn bản lĩnh. Đằng sau vài phút tỏa sáng là lịch tập dày đặc, áp lực cân bằng việc học, những buổi tổng duyệt căng thẳng và cả sự cố có thể xảy ra ngay trước giờ diễn. Bên cạnh biểu diễn, Nhi và Ban Chủ nhiệm còn phải lên kế hoạch hoạt động, điều phối thành viên và phối hợp với nhiều đơn vị để mỗi chương trình diễn ra đúng tiến độ. Nhi chia sẻ, bản lĩnh giữ bình tĩnh "không tự nhiên mà có", mà được rèn qua những lần mệt mỏi, áp lực, thậm chí rơi nước mắt trong phòng tập. Khi đứng trước hàng trăm ánh nhìn, sân khấu không cho phép người biểu diễn tua lại hay sửa lỗi. Chính trải nghiệm ấy giúp Nhi học cách chấp nhận sai sót, xử lý tình huống linh hoạt và tự tin hơn trong thuyết trình, giao tiếp cũng như đối mặt với những thử thách mới.

Đỗ Phương Nhi - Chủ nhiệm CLB Múa Phenikaa (ở giữa)

The Face of Phenikaa - "Bài tập thực tế" về năng lực tổ chức và làm chủ dự án

Nếu câu lạc bộ là nơi sinh viên rèn những kỹ năng nền tảng, thì The Face of Phenikaa lại giống như một "bài tập thực tế" về năng lực tổ chức và làm chủ một dự án quy mô lớn. Ở mỗi chặng, người trẻ được đặt vào những tình huống thực tế để đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Điểm khác biệt của dự án nằm ở cơ chế trao quyền tự chủ từ Nhà trường. Thay vì giao việc theo lối mòn từ trên xuống, nhà trường yêu cầu các câu lạc bộ phải tự xây dựng đề án, lập kế hoạch, phân bổ ngân sách, đánh giá rủi ro và bảo vệ phương án trước hội đồng chuyên môn để giành quyền vận hành.

Từ vòng Casting đến sân khấu chung kết, sinh viên không còn giải quyết những bài tập giả định trên giảng đường mà trực tiếp đối mặt với những bài toán thật về nhân sự, tài chính, tiến độ và chất lượng. Chính quá trình đó giúp các bạn hiểu rằng để tạo nên một chương trình thành công, sự tự tin thôi là chưa đủ, mà còn cần tư duy tổ chức, tinh thần kỷ luật, khả năng phối hợp và năng lực quản trị dự án.

The Face of Phenikaa giống như một "bài tập thực tế" về khả năng làm chủ dự án lớn.

Sau mỗi mùa giải, điều sinh viên mang theo không chỉ là một trải nghiệm hay một danh hiệu, mà còn là bài học về cách biến ý tưởng thành kế hoạch, kế hoạch thành hành động và hành động thành kết quả. Đó cũng là cách người trẻ từng bước chuyển từ vai trò người tham gia thành người làm chủ, đúng với tinh thần đào tạo của Đại học Phenikaa: không chỉ học để biết, mà học để làm.

Khi yêu cầu của thị trường lao động không còn dừng ở kiến thức chuyên môn, mà mở rộng sang năng lực thực thi, tư duy tổ chức và khả năng thích ứng, những trải nghiệm ngoài giảng đường trở thành cầu nối giữa việc học và nghề nghiệp tương lai.