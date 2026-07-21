Chỉ trong khoảng một năm học tiếng Trung gần như từ con số 0, Phạm Khánh Linh đã chinh phục HSK6, SAT 1.500, IELTS 7.5 và đồng thời trúng tuyển ba đại học hàng đầu Trung Quốc. Hành trình bứt phá của nữ sinh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Chỉ ít ngày trước, Phạm Khánh Linh (18 tuổi), cựu học sinh Trường THPT Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội), nhận tin vui khi giành học bổng 100% học phí của Viện Kinh tế, Tài chính và Quản lý, Đại học Thanh Hoa – một trong những ngôi trường danh giá nhất châu Á.

Linh đồng thời lần lượt chinh phục HSK5, HSK6 và HSKK cao cấp. (Ảnh: NVCC)

Theo chính sách của trường, năm đầu tiên Linh được miễn toàn bộ học phí trị giá khoảng 26.000 nhân dân tệ (gần 100 triệu đồng). Những năm tiếp theo, học bổng sẽ được duy trì nếu nữ sinh giữ vững thành tích học tập và rèn luyện.

Điều đặc biệt hơn, trước đó vài tháng, Linh cũng nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Bắc Kinh và học bổng toàn phần của Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU). Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2027, đây đều là những trường nằm trong nhóm đại học hàng đầu thế giới.

Ít ai biết rằng, để có được thành tích ấy, nữ sinh đã trải qua một năm gần như không có ngày nghỉ khi vừa học ngoại ngữ, vừa ôn các kỳ thi quốc tế, hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị cho những vòng tuyển chọn đầy khắt khe.

Chuyến đi bất ngờ khiến nữ sinh đổi hướng giấc mơ du học

Trong khoảng một năm, Linh lần lượt chinh phục HSK5, HSK6 và HSKK cao cấp. (Ảnh: NVCC)

Từ nhỏ, Khánh Linh đã nuôi ước mơ học tập ở nước ngoài. Ban đầu, em định hướng sang châu Âu nên dành thời gian học tiếng Pháp. Tuy nhiên, sau một thời gian, Linh nhận ra bản thân không thực sự phù hợp với ngôn ngữ này.

Bước ngoặt đến vào mùa hè năm lớp 10, khi em có chuyến trải nghiệm tại Đài Loan (Trung Quốc).

Không chỉ yêu thích văn hóa và con người nơi đây, Linh còn bất ngờ khi nhận thấy mình tiếp thu tiếng Trung rất nhanh, dù trước đó chỉ học vài tiết mỗi tuần ở trường.

"Em có thể giao tiếp những câu đơn giản, bắt chước ngữ điệu khá tự nhiên. Khi ấy em nghĩ có lẽ mình có duyên với tiếng Trung", Linh nhớ lại.

Đầu năm lớp 11, nữ sinh quyết định thay đổi hoàn toàn kế hoạch, chuyển sang mục tiêu du học Trung Quốc và nhắm thẳng vào ngành Kinh tế của những trường đại học hàng đầu.

Quyết định ấy khiến không ít người cho rằng quá mạo hiểm. Thời điểm đó, Linh gần như bắt đầu từ con số 0, trong khi các trường yêu cầu ứng viên phải có HSK6, HSKK cao cấp cùng hồ sơ học thuật nổi bật.

Thay vì chùn bước, nữ sinh chọn cách lao vào học với cường độ cao. Sau giờ học chính khóa, Linh học tiếng Trung cùng TS Nguyễn Anh Thục, giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Mỗi ngày, em dành khoảng 5-6 giờ chỉ để học ngôn ngữ này.

Khánh Linh dự lễ trưởng thành năm học 2026-2026 Trường THPT Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: NVCC)

Có những giai đoạn, tối nào Linh cũng luyện viết kín 20-30 trang vở để ghi nhớ chữ Hán. Ngay cả khi ngồi trên xe ôm đến lớp học thêm, nữ sinh vẫn tranh thủ học từ mới.

Không có nhiều môi trường giao tiếp, Linh tự tạo cách học riêng. Em ghi chép toàn bộ bài học, nhờ bạn đọc tiếng Việt rồi tự viết lại bằng tiếng Trung, đồng thời dạy lại cho em trai để ghi nhớ sâu hơn.

Ngoài ra, nữ sinh còn áp dụng phương pháp "tắm ngôn ngữ", đưa tiếng Trung vào mọi hoạt động thường ngày như nấu ăn, dọn dẹp hay gọi tên các đồ vật xung quanh bằng tiếng Trung nhằm tăng phản xạ.

Dẫu vậy, hành trình ấy không hề dễ dàng. Có thời điểm, sau cả ngày học trên lớp rồi tiếp tục học tiếng Trung đến khuya, Linh rơi vào trạng thái kiệt sức, từng xin nghỉ hoặc đến lớp muộn vì quá mệt.

"Mỗi lần nản chí, em lại nghĩ nếu bỏ cuộc thì mọi cố gắng trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, cô giáo đã dành rất nhiều tâm huyết để đồng hành nên em càng không muốn từ bỏ", Linh chia sẻ.

Bộ hồ sơ "đáng gờm" giúp chinh phục 3 đại học hàng đầu

Sau khoảng một năm tăng tốc, thành quả đến ngoài mong đợi. Từ một học sinh gần như chưa biết tiếng Trung, Linh lần lượt đạt HSK5, HSK6 và HSKK cao cấp.

Song song với đó, nữ sinh duy trì GPA ở mức 9,6-9,7, đạt IELTS 7.5, tự ôn SAT và giành 1.500/1.600 điểm ngay lần thi đầu tiên. Em còn đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi tiếng Trung cấp thành phố và ghi 96,25/100 điểm môn tiếng Trung trong kỳ thi CSCA dành cho sinh viên quốc tế.

Không chỉ đầu tư vào thành tích học tập, Linh còn tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa và đặc biệt chú trọng xây dựng bài luận cá nhân.

Thay vì chỉ liệt kê thành tích, nữ sinh tập trung thể hiện động lực học tập, lý do lựa chọn ngành Kinh tế và mục tiêu phát triển dài hạn. Chính điều đó giúp hồ sơ tạo dấu ấn với hội đồng tuyển sinh.

Theo TS Nguyễn Anh Thục, điều khiến cô ấn tượng nhất ở học trò không đơn thuần là tốc độ tiến bộ mà là tư duy học tập.

"Linh không học theo kiểu ghi nhớ máy móc. Em luôn cố gắng hiểu bản chất vấn đề, tự liên kết kiến thức và đặt ra nhiều câu hỏi rất sâu. Chính điều đó giúp em tiến bộ nhanh dù bắt đầu học tiếng Trung khá muộn", cô nhận xét.

Sau khi vượt qua vòng xét hồ sơ, Linh tiếp tục đối mặt với những buổi phỏng vấn đầy thử thách.

Mỗi trường có cách đánh giá khác nhau. Đại học Giao thông Thượng Hải tập trung vào định hướng nghề nghiệp và hiểu biết chuyên ngành; Thanh Hoa đặt nhiều câu hỏi về văn hóa, xã hội Trung Quốc rồi kiểm tra Toán ngay trong buổi phỏng vấn.

Riêng Đại học Bắc Kinh tổ chức kỳ thi đầu vào gồm Toán bằng tiếng Trung, tiếng Trung và tiếng Anh, sau đó yêu cầu các thí sinh tham gia tranh biện trực tiếp.

Là cựu Chủ tịch Câu lạc bộ Tranh biện của trường THPT, Linh xem đây là cơ hội để phát huy thế mạnh. Chỉ với 30 giây giới thiệu bản thân, vài phút chuẩn bị rồi bước vào phần tranh luận, nữ sinh đã thể hiện khả năng lập luận, tư duy phản biện và bảo vệ quan điểm trước hội đồng.

Cuối cùng, Linh nhận giấy báo trúng tuyển từ cả ba trường đại học danh tiếng nhưng quyết định chọn Đại học Thanh Hoa vì chương trình đào tạo và môi trường học tập phù hợp với định hướng lâu dài.

Tháng 8 tới, nữ sinh sẽ sang Trung Quốc nhập học ngành Kinh tế. Trước ngày lên đường, Linh vẫn tiếp tục trau dồi tiếng Trung, tìm hiểu về trường và rèn luyện thể lực, bởi Thanh Hoa nổi tiếng với môi trường học tập cường độ cao và đặc biệt coi trọng sức khỏe của sinh viên. Với Khánh Linh, hành trình phía trước mới chỉ bắt đầu, nhưng một năm bứt phá từ con số 0 đã trở thành minh chứng rõ ràng rằng sự kiên trì đôi khi có thể rút ngắn khoảng cách đến những mục tiêu tưởng như không thể.

(t/h)