Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT cập nhật điểm thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, rà soát toàn bộ dữ liệu tuyển sinh, hoàn thành trước 17h ngày 24/7.

Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu các Sở GD&ĐT trên cả nước khẩn trương rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, trong đó có việc cập nhật lại kết quả thi của các thí sinh bị xử lý kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT dẫn đến thay đổi điểm thi.

Theo công văn gửi các Sở GD&ĐT ngày 21/7, Bộ GD&ĐT cho biết qua quá trình rà soát dữ liệu trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung phát hiện một số tồn tại liên quan dữ liệu điểm học tập THPT (học bạ), phiếu đăng ký, minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ và thông tin khu vực ưu tiên của thí sinh.

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, cả nước hiện có 125.056 thí sinh chưa được duyệt thông tin minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ. Bên cạnh đó, 28.604 thí sinh có điểm ngoại ngữ nhưng không có mã môn ngoại ngữ, 7.475 thí sinh có điểm ngoại ngữ 2 nhưng không có mã môn ngoại ngữ 2, và 3.114 thí sinh có mã môn ngoại ngữ nhưng không có điểm môn này.

Ngoài ra, 371 phiếu đăng ký dự thi còn sai thông tin đăng ký dự thi, trong khi 2.616 trường hợp dữ liệu khu vực ưu tiên cần tiếp tục rà soát.

Để bảo đảm tính chính xác của dữ liệu phục vụ công tác xét tuyển cũng như tiến độ tuyển sinh năm 2026, Bộ yêu cầu các địa phương chỉ đạo các điểm tiếp nhận hồ sơ khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện toàn bộ thông tin của thí sinh.

Các nội dung cần rà soát gồm kết quả môn ngoại ngữ và môn ngoại ngữ 2 trong học bạ; việc phê duyệt đầy đủ phiếu đăng ký; xác nhận minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ; đồng thời rà soát lại dữ liệu về khu vực ưu tiên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT cập nhật lại kết quả thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Bộ GD&ĐT yêu cầu các điểm tiếp nhận hồ sơ thực hiện đầy đủ quy trình, cập nhật hoàn chỉnh các trường thông tin trên hệ thống và hoàn thành trước 17h ngày 24/7.

Theo Bộ, nếu dữ liệu của thí sinh không đầy đủ hoặc thiếu chính xác, đặc biệt là thông tin về khu vực ưu tiên, minh chứng hoặc phiếu đăng ký chưa được phê duyệt, thí sinh có thể bị ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét tuyển do không đủ điều kiện để xuất dữ liệu sang các cơ sở đào tạo.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở cập nhật lại kết quả thi của những thí sinh bị xử lý kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu việc xử lý dẫn đến thay đổi điểm thi, bảo đảm dữ liệu trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung phản ánh đúng kết quả cuối cùng.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng phải tổng hợp và gửi về Bộ các trường hợp thí sinh có đơn đề nghị điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sau khi phúc khảo bài thi nếu điểm thi thay đổi.

Đối với công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo các điểm tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận đầy đủ các phản ánh, kiến nghị liên quan đến tuyển sinh; tổng hợp, hướng dẫn giải quyết và thông báo kết quả cho thí sinh theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc bỏ sót đơn thư.