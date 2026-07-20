Trưởng điểm thi nơi xảy ra tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT khẳng định mình làm đúng quy định

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục.

Ngày 10/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo nội dung phản ánh, tại các phòng thi số 61, 64 và 65, một số cán bộ coi thi, thành viên hội đồng thi bị tố "làm ngơ", thậm chí trực tiếp hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài.

Liên quan tới bài đăng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời, triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan của kỳ thi.

Bài phản ánh trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi gồm: Trần Đức Lực - Tổ trưởng chuyên môn Toán, Trường THPT Lê Trực, Phó Trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực và Đoàn Thị Thanh Bình - Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực và 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Trên cơ sở điều tra, xác minh, làm rõ, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực và bà Đoàn Thị Thanh Bình.

Ngay sau thông tin khởi tố, Dân Việt đã liên hệ phỏng vấn ông Phạm Ngọc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) là Trưởng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT Lê Trực.

Ông Hưng cho hay hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu những người liên quan không phát ngôn về vụ việc nên ông không cung cấp thêm thông tin gì. Tuy nhiên, ông khẳng định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cá nhân ông luôn làm đúng quy định và sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra.