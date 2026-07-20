Nguyên hiệu trưởng dựng nhà trên đất trường, chiếm dụng gần 500m²

Nguyên hiệu trưởng một trường phổ thông dân tộc nội trú ở Đắk Lắk dựng nhà trên đất được giao cho nhà trường quản lý và chiếm dụng gần 500m² suốt nhiều năm.

Ngày 20/7, tin từ VKSND khu vực 6 (tỉnh Đắk Lắk ), cơ quan này đã ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công liên quan đến hành vi chiếm dụng đất xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Lắk (xã Liên Sơn Lắk).

Theo kết quả xác minh của cơ quan kiểm sát, năm 2003, ông N.T.T. được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Lắk (nay là Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Lắk). Đến năm 2010, ông T. tự ý xây dựng nhà ở trên phần đất được UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho nhà trường quản lý, sử dụng.

Năm 2014, ông T. nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục sinh sống tại căn nhà này cho đến nay.

Khu đất ông N.T.T. chiếm của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Lắk. Ảnh: VKSND khu vực 6, tỉnh Đắk Lắk.

Theo VKSND khu vực 6, vụ việc đã tồn tại trong thời gian dài, qua nhiều lần được các cơ quan chức năng xem xét, xử lý nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Việc chiếm dụng đất đã xâm phạm lợi ích công liên quan đến quỹ đất của nhà trường, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường cũng như định hướng, quy hoạch xây dựng các công trình phục vụ công tác giảng dạy.

Để bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, ngày 22/6/2026, VKSND khu vực 6 đã ban hành quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu ông T. di dời căn nhà ra khỏi khuôn viên trường và trả lại diện tích đất theo quy định. Tuy nhiên, ông T. không chấp hành.

Ngày 7/7/2026, VKSND khu vực 6 phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND xã Liên Sơn Lắk tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ, đo đạc diện tích đất đang bị chiếm dụng.

Kết quả xác định ông T. đã chiếm dụng trái phép hơn 487m² đất tại thửa đất số 343, tờ bản đồ số 5 (nay là thửa đất số 35, tờ bản đồ số 48) thuộc thôn Hợp Thành, xã Liên Sơn Lắk. Diện tích đất này thuộc quyền quản lý, sử dụng của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Lắk theo Quyết định số 2264/QĐ-UB ngày 2/12/1996 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

VKSND khu vực 6 đã kiến nghị nhà trường xem xét khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công theo quy định. Sau đó, nhà trường có văn bản đề nghị VKSND khu vực 6 thực hiện quyền khởi kiện theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Ngày 8/7/2026, VKSND khu vực 6 ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu ông N.T.T. di dời căn nhà ra khỏi khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Lắk và hoàn trả diện tích đất đang chiếm dụng.

Đây là vụ án dân sự bảo vệ lợi ích công đầu tiên do VKSND khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khởi kiện kể từ khi Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công có hiệu lực. Vụ việc được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ tài sản công và khẳng định vai trò của ngành Kiểm sát trong việc phát hiện, xử lý các hành vi xâm phạm lợi ích công.