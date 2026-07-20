Giấu kín ông xã bao năm, nữ diễn viên Việt nay chia sẻ 1 câu "lộ" luôn cách chồng dạy con

Chỉ một câu chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ cho thấy sự trân trọng của nữ diễn viên dành cho người bạn đời.

Sau nhiều năm giữ kín chuyện đời tư, diễn viên Thanh Trúc chính thức công khai ông xã là ca sĩ Châu Khải Phong tại tiệc thôi nôi con gái vào tháng 7/2025. Từ đó đến nay, cặp đôi ngày càng thoải mái chia sẻ cuộc sống gia đình cũng như hành trình nuôi dạy con gái đầu lòng.

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Thanh Trúc. Ảnh: FBNV

"Giá trị của một cô con gái được định đoạt bởi tình yêu của người cha"

Mới đây, Thanh Trúc đăng tải dòng trạng thái ngắn nhưng nhận được nhiều sự đồng cảm: "Giá trị của một cô con gái được định đoạt là nhờ vào sự yêu thương của người cha khi còn thơ ấu… Và mình đã cho con gái mình điều đó. Yêu 2 bố con". Chỉ một câu chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ cho thấy sự trân trọng của nữ diễn viên dành cho người bạn đời.

Điều Thanh Trúc muốn nói không nằm ở vật chất hay những món quà đắt tiền mà là sự hiện diện của người cha trong những năm tháng đầu đời của con. Với cô, việc con gái lớn lên trong tình yêu thương, sự quan tâm và đồng hành của bố chính là món quà quý giá nhất. Đó cũng là lời khẳng định rằng Châu Khải Phong đang làm rất tốt vai trò của một người cha.

Sau khi lập gia đình, Thanh Trúc gần như gác lại phần lớn công việc nghệ thuật để tập trung chăm sóc tổ ấm và nuôi dạy con gái. Trong khi đó, Châu Khải Phong vẫn duy trì lịch biểu diễn, ra mắt các sản phẩm âm nhạc và thường xuyên di chuyển giữa nhiều tỉnh thành. Dẫu vậy, nam ca sĩ luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đồng hành cùng con trong những điều rất đời thường.

Trên trang cá nhân, Thanh Trúc nhiều lần chia sẻ hình ảnh chồng cùng con quét nhà, chơi đùa, hát cho con nghe hay kiên nhẫn dạy bé những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Không phải những khoảnh khắc được dàn dựng cầu kỳ, chính những việc giản dị ấy lại cho thấy một người cha luôn muốn hiện diện trong tuổi thơ của con gái.

Sau khi lập gia đình, Thanh Trúc gần như gác lại phần lớn công việc nghệ thuật để tập trung chăm sóc tổ ấm và nuôi dạy con gái. Ảnh: FBNV

Khi con gái bắt đầu đi học, Châu Khải Phong thường có mặt từ sớm để đón con. Sau giờ tan lớp, anh không chỉ đưa con về mà còn dành thời gian trò chuyện với cô giáo để lắng nghe nhận xét về tình hình học tập, khả năng hòa nhập cũng như những thay đổi của bé ở trường. Sự quan tâm ấy cho thấy nam ca sĩ không xem việc nuôi dạy con là trách nhiệm của riêng vợ mà luôn chủ động đồng hành trong từng giai đoạn phát triển của con.

Với Thanh Trúc, tổ ấm hiện tại càng đáng trân trọng bởi để có được con gái đầu lòng, cô đã trải qua hành trình không hề dễ dàng. Nữ diễn viên từng chia sẻ bản thân mắc hội chứng đa nang buồng trứng, khó mang thai tự nhiên. Hai vợ chồng phải lựa chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và trải qua bốn lần chuyển phôi thất bại trước khi đón tin vui. Có lẽ chính vì hiểu giá trị của việc được làm cha mẹ nên cả hai càng nâng niu từng khoảnh khắc bên con.

Đằng sau câu nói "mình đã cho con gái mình điều đó" của Thanh Trúc là sự ghi nhận dành cho một người chồng, người cha luôn cố gắng đồng hành cùng con trong những điều bình dị nhất mỗi ngày.