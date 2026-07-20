Bị con "chất vấn" chuyện nói bậy: Câu trả lời của mẹ EQ cao giúp con ngoan ngoãn mà không cần quát mắng

Điều đáng sợ nhất không phải là người khác làm điều sai, mà là mình nghĩ: "Ai cũng làm thế thì mình cũng làm".

Nhìn bạn bè xung quanh thoải mái nói bậy mà chẳng ai thèm quản, hẳn nhiều đứa trẻ sẽ thắc mắc: "Sao người ta nói được mà con lại bị mắng? Thế có bất công không?".

Cách hành xử của cha mẹ trong tình huống này sẽ trực tiếp định hình thế giới quan và giáo dưỡng của một đứa trẻ. Những phụ huynh thường chỉ buông một câu cấm đoán cụ thể: "Người ta hư, con không được bắt chước!". Câu trả lời hời hợt này chỉ khiến trẻ thêm ấm ức, bất phục và không hiểu gốc rễ vấn đề. Ngược lại, những người cha mẹ có trí tuệ và EQ cao sẽ dùng cách thông minh để tháo gỡ nút thắt trong lòng con, vừa xoa dịu tâm lý, vừa giúp con xây dựng nhân sinh quan và tính tự luật sâu sắc.

Một người mẹ chia sẻ: Trong lần đưa con xuống công viên chơi, nghe thấy các bạn cùng xóm nói vài lời không phù hợp, con tỏ vẻ thắc mắc. Chị không la mắng, ngồi xuống nhìn vào mắt con, nói rõ ràng: Có những chuyện, chỉ vì người khác có thể làm điều gì đó không có nghĩa là điều đó đúng.

Trên thế giới này, nhiều hành vi có thể không bị trừng phạt ngay lập tức, nhưng điều đó không có nghĩa là không có hậu quả. Những đứa trẻ khác có thể chửi thề và tỏ ra vô tư, không bị giám sát và không bị chỉ trích, nhưng đó là vì không ai nghiêm túc uốn nắn chúng; đó là do thiếu giáo dục gia đình đúng đắn, chứ không phải là một đặc ân đáng ghen tị.

Nhiều thói quen xấu, tưởng chừng như là đặc quyền của "sự tự do" khi chúng ta còn trẻ vì không ai răn dạy hay hướng dẫn, sẽ trở thành điểm yếu và khuyết điểm nghiêm trọng trong cuộc sống trưởng thành. Sự nuông chiều của người khác không phải là lý do để chúng ta nuông chiều bản thân".

Người biết tự rèn mình luôn đi xa hơn người sống buông thả

Hãy dạy con một điều rất quan trọng: Vì sao chúng ta phải biết kiềm chế bản thân và không nói những lời tục tĩu? Không phải vì sợ người khác, cũng không phải vì yếu đuối. Mà vì mỗi lời nói, mỗi hành động đều góp phần tạo nên con người của mình.

Một đứa trẻ quen nói bậy thường dễ nóng giận, bốc đồng và ít nghĩ đến cảm xúc của người khác. Lớn lên, các em có thể gặp khó khăn khi kết bạn, làm việc chung hoặc tạo được sự tin tưởng. Ngược lại, người biết nói năng lịch sự, cư xử đúng mực thường tạo cảm giác dễ chịu, được mọi người tôn trọng và quý mến.

Điều quan trọng không phải là "không biết nói bậy", mà là biết chọn điều nên nói. Đó là dấu hiệu của một người có giáo dục và biết làm chủ bản thân.

Thói quen tốt sẽ theo con suốt đời

Lời nói phản ánh cách sống của mỗi người. Người hay nói lời thô lỗ thường khiến người khác e ngại. Người biết nói lời hay, cư xử tử tế sẽ dễ tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp và có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Vì vậy, hãy tập cho con thói quen nói lời lịch sự, biết cảm ơn, xin lỗi và tôn trọng người khác ngay từ nhỏ. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy sẽ trở thành nền tảng giúp con được tin tưởng và yêu quý khi trưởng thành.

Công bằng không có nghĩa là "ai làm gì mình cũng làm theo"

Nhiều đứa trẻ từng hỏi: "Bạn cũng nói bậy, sao con lại không được?" Cha mẹ có thể giải thích đơn giản rằng: Công bằng không phải là bắt chước người khác. Công bằng là ai làm, người đó chịu trách nhiệm. Nếu một người chọn cư xử thiếu lịch sự, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả của chính mình. Còn con, nếu biết giữ lời nói và hành động đúng mực, con đang tự tạo cho mình nhiều cơ hội tốt hơn trong tương lai.

Có những quy tắc lúc nhỏ khiến con thấy khó chịu, nhưng lớn lên con sẽ hiểu đó chính là điều giúp mình sống tốt hơn.

Ảnh minh hoạ

Điều cha mẹ cần dạy con

Cha mẹ đừng quên dạy con: Đừng nhìn vào cái chưa tốt của người khác để làm theo, hãy học những điều hay ở họ và tránh những điều không đúng. Nếu con thấy người khác chăm chỉ thì học sự chăm chỉ, thấy người khác lễ phép thì học cách cư xử ấy. Còn nếu thấy người khác nói tục, hỗn hào hay ích kỷ, con không cần phải làm giống chỉ để hòa đồng.

Giáo dục không phải là tạo cho con một thế giới hoàn hảo, mà là giúp con biết sống đúng ngay cả khi xung quanh còn nhiều điều chưa tốt. Điều đáng sợ nhất không phải là người khác làm điều sai, mà là mình nghĩ: "Ai cũng làm thế thì mình cũng làm".

Hãy giúp con hiểu rằng, giá trị của một người không nằm ở việc chạy theo đám đông, mà ở việc biết giữ điều đúng dù không phải ai cũng làm. Khi hiểu được điều đó, con sẽ không còn thấy mình thiệt thòi vì phải giữ phép tắc. Con sẽ nhận ra rằng sự tử tế, biết kiềm chế và có giáo dưỡng không phải là gánh nặng, mà là hành trang quý giá theo con suốt cuộc đời.