Chỉ vì 8 video "lên đồ" đi họp phụ huynh, một bà mẹ trẻ bị bàn tán khắp mạng xã hội

Một bà mẹ trẻ ở Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận sau khi đăng liên tiếp 8 video ghi lại quá trình chuẩn bị trang phục để đi họp phụ huynh cho con.

Mới đây, một bà mẹ trẻ tại Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ liên tiếp 8 đoạn video ghi lại quá trình chuẩn bị trang phục để tham dự buổi họp phụ huynh của con. Những đoạn clip nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt xem, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu một buổi họp phụ huynh có cần được đầu tư ngoại hình cầu kỳ đến vậy hay không.

Trong các video được đăng tải, người mẹ xuất hiện với lớp trang điểm kỹ lưỡng, trang phục được phối chỉn chu cùng nhiều góc quay nhằm khoe trọn diện mạo trước khi đến trường. Theo chia sẻ của cô, đây là dịp hiếm hoi được gặp giáo viên và các phụ huynh khác nên cô muốn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu nhất.

Người mẹ trẻ đăng liên tiếp 8 video ghi lại quá trình trang điểm, lựa chọn trang phục và chuẩn bị trước khi đến trường dự họp phụ huynh cho con

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là cách ăn mặc mà còn là việc cô liên tục đăng tới 8 video về cùng một chủ đề. Không ít người cho rằng người mẹ đang quá chú trọng đến việc tạo ấn tượng với người khác thay vì tập trung vào mục đích chính của buổi họp phụ huynh.

Một số bình luận cho rằng việc ăn mặc quá nổi bật trong môi trường học đường là không cần thiết: "Cứ mặc lịch sự, gọn gàng là đủ. Đây là buổi họp phụ huynh chứ đâu phải sự kiện thời trang", "Càng cố gắng gây chú ý lại càng khiến người khác chú ý theo hướng không mong muốn"...

Một số ý kiến còn nhận xét người mẹ trang điểm và tạo hình quá cầu kỳ, thậm chí để lại những bình luận mang tính mỉa mai về ngoại hình của cô. Những bình luận này sau đó cũng làm dấy lên tranh cãi vì bị cho là đi quá xa khỏi việc góp ý về cách ăn mặc.

Ở chiều ngược lại, không ít người lên tiếng bênh vực bà mẹ trẻ. Họ cho rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn cách ăn mặc miễn không phản cảm hay vi phạm quy định của nhà trường.

"Nếu cô ấy thích mặc đẹp thì có gì sai?", "Tại sao phụ nữ chăm chút ngoại hình lại bị đánh giá? Miễn là cô ấy không ảnh hưởng đến ai", "Nhiều người chỉ đăng video chia sẻ cuộc sống hằng ngày, việc quay cảnh chuẩn bị trước khi đi họp phụ huynh cũng không có gì quá bất thường"..., netizen viết.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng việc ăn mặc hay chia sẻ video về cuộc sống cá nhân là quyền tự do của mỗi người, miễn không phản cảm hoặc ảnh hưởng đến người khác

Nhiều người còn nhìn nhận câu chuyện dưới góc độ xã hội. Theo họ, áp lực phải xuất hiện thật hoàn hảo trước đám đông đang ngày càng phổ biến, không chỉ ở học sinh mà cả phụ huynh.

Nhiều người cho rằng trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, không ít người dần quen với việc ghi lại và chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, từ đi du lịch, đi ăn cho đến những sự kiện như họp phụ huynh. Vì vậy, việc chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng hay đăng nhiều video đôi khi cũng xuất phát từ nhu cầu lưu giữ kỷ niệm hoặc chia sẻ với người theo dõi, chứ chưa hẳn nhằm mục đích phô trương.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng nếu quá đặt nặng vẻ bề ngoài, phụ huynh rất dễ vô tình tạo áp lực cho chính mình và cả con cái.

Theo một số chuyên gia giáo dục, điều để lại ấn tượng tích cực trong môi trường học đường thường không nằm ở việc cha mẹ mặc đồ đắt tiền hay trang điểm cầu kỳ, mà ở cách ứng xử, thái độ hợp tác với giáo viên và sự đồng hành cùng con trong quá trình học tập.

Theo một số chuyên gia giáo dục, điều tạo nên ấn tượng tích cực trong buổi họp phụ huynh không nằm ở trang phục cầu kỳ mà là cách ứng xử, sự tôn trọng và tinh thần đồng hành của cha mẹ với con trong quá trình học tập

Nhiều phụ huynh cũng chia sẻ rằng họ vẫn dành thời gian chuẩn bị trang phục trước khi đến trường, nhưng ưu tiên sự lịch sự, gọn gàng và phù hợp với hoàn cảnh hơn là cố gắng trở thành người nổi bật nhất.

Dù vậy, câu chuyện vẫn tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận bởi ranh giới giữa việc chăm chút hình ảnh cá nhân và việc bị cho là quá chú trọng vẻ bề ngoài vốn không có một tiêu chuẩn chung. Với nhiều người, điều quan trọng nhất trong một buổi họp phụ huynh vẫn là cơ hội để trao đổi với giáo viên về tình hình học tập và sự phát triển của con, còn lựa chọn ăn mặc như thế nào vẫn là quyền cá nhân của mỗi phụ huynh, miễn phù hợp với bối cảnh và thể hiện sự tôn trọng đối với nhà trường cũng như những người xung quanh.

Theo Sohu