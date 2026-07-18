Loạt trường học ở một quốc gia Đông Nam Á lùi giờ học để học sinh thức xem Chung kết World Cup

Thay vì yêu cầu học sinh đi ngủ sớm để đảm bảo việc học, các trường này lựa chọn lùi giờ học, tổ chức xem bóng đá tập thể.

Mỗi kỳ World Cup, bóng đá không chỉ là câu chuyện trên sân cỏ mà còn trở thành một sự kiện văn hóa thu hút sự quan tâm của hàng triệu người trên thế giới, đặc biệt là giới trẻ. Trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào rạng sáng 20/7 (giờ Singapore) tới đây, nhiều trường học tại đảo quốc sư tử đã quyết định điều chỉnh lịch học và tổ chức hàng loạt hoạt động đặc biệt để học sinh có thể tận hưởng trọn vẹn sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Theo The Straits Times, ít nhất 5 trường học tại Singapore đã quyết định tổ chức các hoạt động đặc biệt để học sinh có thể theo dõi trận đấu mà vẫn đảm bảo sức khỏe và việc học.

Tại Trường St Joseph's Institution (SJI), học sinh được phép đến trường muộn hơn 1 giờ, bắt đầu học lúc 8 giờ 30 sáng thay vì 7 giờ 50 như thường lệ. Tiết học đầu tiên trong ngày được chuyển sang ngày 22/7.

Đại diện nhà trường cho biết họ hiểu rằng nhiều học sinh sẽ muốn xem trận chung kết cùng gia đình, vì vậy việc lùi giờ học giúp các em có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi đến lớp. Theo SJI, World Cup cũng là dịp để học sinh cảm nhận những giá trị phù hợp với tinh thần giáo dục của nhà trường như tinh thần đồng đội, sự kiên trì, khả năng vượt khó và thái độ tôn trọng người khác.

Đại diện SJI nhấn mạnh rằng trường học không chỉ có nhiệm vụ truyền đạt kiến thức mà còn cần giúp học sinh tham gia và cảm nhận những sự kiện có ý nghĩa ngoài lớp học.

Các nhà hàng, quán bar và không gian cộng đồng tại Singapore đã tổ chức chiếu các trận đấu nhất định trong suốt thời gian diễn ra World Cup. (Ảnh: AZMI ATHNI)

Tương tự, Trường Anglo-Chinese School (Independent) cũng cho học sinh bắt đầu học lúc 8 giờ 30 sáng. Buổi sinh hoạt tại nhà nguyện được dời sang ngày 22/7. Hiệu trưởng Kevin Pang cho biết quyết định này nhằm tạo điều kiện để các gia đình có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau trong khi vẫn đảm bảo học sinh có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Trong khi đó, Trường Hwa Chong Institution cho phép học sinh đến trường muộn gần 2 giờ, bắt đầu học lúc 9 giờ 30 sáng.

Khác với việc lùi giờ học, Trường Victoria School lại tổ chức một buổi xem bóng đá xuyên đêm dành cho tối đa 350 học sinh. Những em đăng ký tham gia sẽ có mặt từ khoảng 21 giờ 30 đến 22 giờ 30 ngày 19/7 để làm thủ tục, sau đó nghỉ ngơi trước giờ bóng lăn. Sau khi trận chung kết kết thúc vào khoảng 5 giờ sáng, học sinh sẽ có thời gian nghỉ trước khi vào học đúng lịch lúc 7 giờ 30 sáng. Hơn 10 giáo viên sẽ trực tiếp đồng hành cùng các em trong suốt chương trình.

Hiệu trưởng Low Chun Meng cho biết ý tưởng này được đề xuất bởi nhóm học sinh lớp 10. Nhà trường nhận thấy đây là cơ hội để học sinh gắn kết với nhau thông qua niềm đam mê bóng đá, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết trong trường.

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina. (Ảnh: Getty Images)

Trường Thể thao Singapore (Singapore Sports School) cũng tổ chức chiếu trực tiếp trận chung kết dành cho học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên tại hội trường từ 2 giờ 30 đến 5 giờ 30 sáng. Hơn 300 người dự kiến tham gia. Để học sinh có thời gian nghỉ ngơi, nhà trường quyết định lùi giờ học đến 10 giờ sáng.

Buổi xem bóng đá được chính các học sinh trong ban cán sự tổ chức với sự hỗ trợ của giáo viên và phụ huynh tình nguyện. Nhà trường chuẩn bị đồ ăn nhẹ, đồng thời tổ chức các trò chơi và hoạt động trong giờ nghỉ giữa trận để duy trì không khí sôi động.

Nữ sinh Reeyern Hadassah Ng, thành viên Hội đồng học sinh cho biết chính các em là người đề xuất ý tưởng này vì mong muốn mang đến cho học sinh trong trường một trải nghiệm đáng nhớ khi cùng nhau theo dõi trận chung kết. Theo nữ sinh, chương trình nhận được sự hưởng ứng rất tích cực và tất cả đều đang háo hức chờ đợi.

Nhà trường cũng bố trí khu vực nghỉ ngơi trong hội trường dành cho những học sinh không ở nội trú, giúp các em có thể thư giãn sau trận đấu trước khi bắt đầu giờ học.

Không chỉ dừng lại ở việc lùi giờ học hay tổ chức xem bóng đá, Trường Anglo-Chinese School (International) còn cho phép học sinh mặc áo đấu đội tuyển quốc gia yêu thích đến trường. Học sinh vẫn phải mặc quần hoặc chân váy đồng phục và không được mặc áo của các câu lạc bộ bóng đá.

Hiệu trưởng Gavin Kinch cho biết ý tưởng này xuất phát từ một nhóm học sinh lớp 7 mong muốn thể hiện tình yêu với đội tuyển mình yêu thích. Theo các em, hoạt động sẽ giúp tôn vinh sự đa dạng văn hóa, kết nối học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau và tạo nên bầu không khí vui vẻ, cởi mở trong trường.

Theo đánh giá của nhiều trường học tại Singapore, World Cup không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là cơ hội để học sinh học hỏi về tinh thần đồng đội, sự bền bỉ, khả năng vượt qua thử thách và tạo nên những ký ức đẹp cùng gia đình, bạn bè và thầy cô. Vì vậy, thay vì ngăn cản học sinh thức khuya theo dõi trận đấu, các trường lựa chọn đồng hành để biến một giải bóng đá thành một bài học và một trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đời học sinh.

Theo The Straits Times