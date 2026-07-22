Người thân cho quần áo cũ thì có thể nhận, nhưng 4 món đồ này tuyệt đối đừng dùng lại cho trẻ, dù ai tặng cũng nên từ chối.

Việc người thân, bạn bè tặng lại đồ dùng cho em bé là điều khá phổ biến, nhất là trong những gia đình có con nhỏ nối nhau. Tuy nhiên, không phải món đồ nào đã qua sử dụng cũng an toàn để tiếp tục dùng cho trẻ.

Theo nhiều chuyên gia nhi khoa, quần áo cũ nếu được giặt sạch và bảo quản tốt vẫn có thể sử dụng. Ngược lại, có một số vật dụng tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe và vệ sinh mà cha mẹ nên cân nhắc từ chối, dù người tặng có thiện chí đến đâu.

Quần áo cũ sạch sẽ vẫn có nhiều lợi ích

Ngày trước, nhiều người quan niệm trẻ "mặc áo trăm nhà" sẽ nhận được nhiều may mắn, lớn lên khỏe mạnh và ít ốm đau. Ngày nay, điều này không còn phổ biến nhưng xét trên góc độ thực tế, quần áo cũ được giặt sạch vẫn có nhiều ưu điểm.

1. Mềm mại, ít hóa chất hơn quần áo mới

Quần áo mới thường còn tồn dư thuốc nhuộm, hóa chất xử lý vải hoặc chất chống nhăn. Sau nhiều lần giặt, các chất này giảm đi đáng kể, vải cũng trở nên mềm hơn và ít gây kích ứng.

Với trẻ sơ sinh hoặc trẻ có làn da nhạy cảm, quần áo cũ sạch sẽ đôi khi còn dễ chịu hơn quần áo mới chưa được xử lý kỹ.

2. Tiết kiệm và thân thiện với môi trường

Trẻ nhỏ lớn rất nhanh, nhiều bộ quần áo chỉ mặc được vài lần rồi chật. Vì vậy, tận dụng lại quần áo của anh chị em hoặc họ hàng vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa giảm lãng phí.

Ngoài ra, cha mẹ cũng bớt lo lắng khi con bò, nghịch đất cát hay làm bẩn quần áo.

3. Giúp trẻ học cách trân trọng và sẻ chia

Việc sử dụng những món đồ còn tốt được người thân tặng cũng là cơ hội để trẻ hiểu về sự sẻ chia, biết quý trọng đồ dùng thay vì hình thành thói quen thích đồ mới hoặc so sánh với người khác.

Tuy nhiên, 4 món đồ sau đây không nên dùng lại cho trẻ

1. Quần áo mặc sát người

Những món như: Quần lót; Áo lót; Áo giữ nhiệt; Quần giữ nhiệt; Yếm vải, khăn lau dãi... là các vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da và vùng nhạy cảm.

Ngay cả khi đã được giặt sạch, các loại quần áo này vẫn có thể lưu lại dầu nhờn, tế bào chết hoặc vi sinh vật bám sâu trong sợi vải. Nếu trẻ trước từng mắc các bệnh về da hoặc nấm, nguy cơ lây nhiễm cũng không thể loại trừ hoàn toàn.

Ngoài ra, quần áo mặc sát người sau thời gian sử dụng thường đã giãn, mất độ ôm và khả năng giữ ấm, không còn phù hợp với trẻ nhỏ.

2. Đồ dùng đưa vào miệng

Bao gồm: Bình sữa; Núm ti; Gặm nướu; Thìa, bát, cốc... Dụng cụ ăn uống của trẻ. Đây là nhóm vật dụng có nguy cơ cao mang theo vi khuẩn hoặc virus.

Việc rửa bằng nước thông thường hay tráng nước sôi chỉ giúp làm sạch bề mặt, không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật tồn tại trong các khe nhỏ hoặc các vết xước do quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, núm ti và đồ silicon cũng có tuổi thọ nhất định. Sau thời gian dài sử dụng và tiệt trùng nhiều lần, chất liệu có thể xuống cấp, nứt, giòn hoặc mất an toàn.

3. Tã bỉm đã mở bao bì từ lâu

Nếu một gói bỉm đã được mở và để trong thời gian dài, đặc biệt quá vài tháng, cha mẹ nên cân nhắc không sử dụng.

Lớp thấm hút của bỉm có thể hấp thụ hơi ẩm trong không khí, đồng thời tích tụ bụi, nấm mốc hoặc vi khuẩn mà mắt thường khó nhận biết.

Bỉm để lâu còn có thể: Giảm độ mềm mại. Mất độ đàn hồi ở phần chun. Dễ gây hăm tã hoặc kích ứng da. Tăng nguy cơ rò rỉ nước tiểu.

Các loại tấm lót chống thấm đã qua sử dụng hoặc bảo quản lâu cũng tương tự.

4. Giày cũ

Không ít cha mẹ nghĩ giày còn đẹp thì có thể cho trẻ đi tiếp. Tuy nhiên, đây lại là món đồ các bác sĩ chỉnh hình thường không khuyến khích dùng lại.

Mỗi người có: Dáng bàn chân khác nhau. Cách đặt lực khi đi khác nhau. Độ cao vòm chân khác nhau.

Sau thời gian sử dụng, đôi giày đã biến dạng theo bàn chân của chủ cũ. Nếu trẻ mang lại, đặc biệt trong giai đoạn xương bàn chân còn phát triển, điều này có thể ảnh hưởng đến tư thế đi và sự phát triển của bàn chân.

Ngoài ra, bên trong giày là môi trường ẩm, dễ tồn tại nấm, vi khuẩn và tế bào da chết. Việc vệ sinh thông thường khó làm sạch hoàn toàn. Đế giày sau thời gian sử dụng cũng giảm khả năng nâng đỡ và chống trơn trượt.

Cha mẹ nên chọn lọc khi nhận đồ cho con

Đồ dùng cũ không phải lúc nào cũng xấu. Những món như quần áo ngoài, áo khoác, quần dài, mũ hay chăn nếu còn mới, sạch sẽ và được bảo quản tốt vẫn có thể tận dụng.

Ngược lại, các vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da, miệng hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ như đồ lót, bình sữa, bỉm đã mở lâu và giày dép nên ưu tiên mua mới để đảm bảo an toàn.

Khi được người thân hay bạn bè tặng đồ, cha mẹ không cần ngại từ chối nếu cảm thấy món đồ không phù hợp. Một lời cảm ơn kèm lời giải thích khéo léo sẽ giúp tránh những hiểu lầm, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho trẻ.