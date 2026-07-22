Cô tin rằng, một đứa trẻ trưởng thành khỏe mạnh không chỉ cần được rèn luyện tính kỷ luật mà còn cần lớn lên trong tình yêu thương và sự đồng hành của gia đình.

Sinh năm 1979, Hồ Hạnh Nhi bước chân vào làng giải trí sau khi giành ngôi Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) năm 1999. Cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của TVB, ghi dấu qua hàng loạt bộ phim như Hương Sắc Cuộc Đời, Bước Ngoặt Cuộc Đời, Mẹ Chồng Khó Tính, Tòa Án Lương Tâm... Cùng Chung Gia Hân, Dương Di, Trần Pháp Lai và Từ Tử San, cô từng được xem là một trong "Ngũ đại hoa đán" đình đám của TVB.

Chuyện tình kéo dài 8 năm của cô với nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, sau nhiều lần đối diện với những tin đồn phản bội, Hồ Hạnh Nhi quyết định chấm dứt mối quan hệ để bắt đầu một chương mới của cuộc đời.

Năm 2015, cô kết hôn với doanh nhân Philip Lee sau khoảng 9 tháng tìm hiểu.Ông xã của Hồ Hạnh Nhi được mệnh danh là “ông trùm hộp đêm” khi sở hữu khối tài sản ấn tượng với tài năng kinh doanh. Anh là chủ của một công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự cho các doanh nghiệp và cũng đầu tư vào các hộp đêm. Cặp đôi có 3 con trai.

Cặp đôi có 3 con trai. (Ảnh Sohu)

Dạy con đáng học hỏi

Những năm gần đây, Hồ Hạnh Nhi giảm bớt hoạt động đóng phim, dành nhiều thời gian cho gia đình, đồng thời tham gia các sự kiện thời trang, quảng cáo và chia sẻ cuộc sống thường nhật trên mạng xã hội. Cô được khen là bà mẹ dạy con khéo.

Nữ diễn viên từng tiết lộ cách xử lý những mâu thuẫn giữa ba cậu con trai. Theo Hồ Hạnh Nhi, nguyên tắc đầu tiên là đối xử công bằng với các con. Cô không cho rằng anh lớn lúc nào cũng phải nhường em, bởi điều đó dễ khiến em nhỏ hình thành tâm lý được ưu tiên và phụ thuộc vào sự nhường nhịn của người khác.

Nữ diễn viên cho biết cậu con út của mình có cá tính khá mạnh, rất kiên quyết khi muốn điều gì đó. Chính vì vậy, nếu cha mẹ luôn đứng về phía em nhỏ chỉ vì "còn bé", đứa trẻ sẽ càng dễ hình thành thói quen đòi hỏi và khó chấp nhận sự từ chối.

Nguyên tắc thứ hai là cha mẹ cần giữ vai trò của một "trọng tài" thay vì vội vàng phán xét.

Khi các con xảy ra xung đột, Hồ Hạnh Nhi không lập tức trách mắng hay bênh vực bất kỳ ai. Cô dành thời gian quan sát toàn bộ sự việc để hiểu nguyên nhân trước khi đưa ra kết luận. Theo cô, trong lúc nóng giận, trẻ có thể chưa sẵn sàng lắng nghe, nhưng cha mẹ vẫn cần bình tĩnh giải thích để các con hiểu điều gì đúng, điều gì sai.

Điều đầu tiên cô luôn nhấn mạnh là đánh nhau không bao giờ là cách giải quyết vấn đề. Sau mỗi lần cãi vã, không ai thực sự vui vẻ hay chiến thắng, vì vậy các con cần học cách giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay vì dùng hành động.

Nguyên tắc cuối cùng cũng là điều Hồ Hạnh Nhi đánh giá quan trọng nhất, đó là tìm ra nguyên nhân gốc rễ của xung đột và xây dựng cách giao tiếp hiệu quả.

Theo nữ diễn viên, mục tiêu của cha mẹ không phải là dập tắt mọi cuộc cãi vã giữa các con. Trái lại, những va chạm trong gia đình chính là cơ hội để trẻ học cách kiểm soát cảm xúc, lắng nghe người khác và tìm tiếng nói chung.

Thay vì chỉ yêu cầu con xin lỗi cho xong chuyện, cha mẹ nên giúp các con hiểu vì sao mâu thuẫn xảy ra, cảm xúc của từng người ra sao và lần sau có thể xử lý theo cách nào tốt hơn. Những kỹ năng này sẽ trở thành hành trang quan trọng khi trẻ bước vào môi trường học tập và xã hội sau này.

Hồ Hạnh Nhi cũng nhắn nhủ rằng trong những gia đình có nhiều con, việc các bé tranh giành đồ chơi, cãi nhau hay xích mích là điều rất bình thường. Điều quan trọng không phải là ngăn chặn mọi mâu thuẫn, mà là cách cha mẹ đồng hành để biến mỗi lần bất đồng thành một bài học về giao tiếp, sự tôn trọng và khả năng giải quyết vấn đề.

Theo nữ diễn viên, nếu cha mẹ đủ bình tĩnh, công bằng và kiên nhẫn, những cuộc cãi vã tưởng như phiền toái lại chính là cơ hội quý giá để trẻ trưởng thành từng ngày.

Cặp đôi cũng chú trọng dạy con tự lập.

Ông xã của nữ diễn viên từng chia sẻ hình ảnh con trai cả tham gia một khóa huấn luyện kéo dài một tuần. Dù mới 6 tuổi và lần đầu xa bố mẹ nhiều ngày, cậu bé đã tự giặt quần áo, tự tắm rửa, sắp xếp đồ dùng cá nhân và tuân thủ nghiêm túc các quy định của chương trình.

Theo vợ chồng Hồ Hạnh Nhi, mục tiêu của những trải nghiệm như vậy không phải để con chịu khổ, mà giúp trẻ học cách tự chăm sóc bản thân, biết chịu trách nhiệm với việc mình làm và mạnh dạn đối mặt với những thử thách mới. Dù không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi con lần đầu xa nhà, cả hai đều cho rằng cha mẹ không thể ở bên con mãi, nên điều quan trọng nhất là trang bị cho con khả năng tự lập.

Bên cạnh những nguyên tắc nghiêm khắc, gia đình Hồ Hạnh Nhi cũng rất coi trọng thời gian gắn kết. Trước khi con trai tham gia khóa huấn luyện, cả gia đình 5 người đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Maldives. Với nữ diễn viên, những chuyến đi không chỉ để thư giãn mà còn là cơ hội để các con khám phá thế giới, trải nghiệm những điều mới mẻ và lưu giữ ký ức đẹp cùng cha mẹ. Cô tin rằng, một đứa trẻ trưởng thành khỏe mạnh không chỉ cần được rèn luyện tính kỷ luật mà còn cần lớn lên trong tình yêu thương và sự đồng hành của gia đình.

Theo Sohu