Từ nay, những trường hợp chuyển tiền sau bắt buộc phải khai báo với cơ quan chức năng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của quy định này là việc siết chặt dòng tiền luân chuyển qua các kênh điện tử. Cụ thể, mọi tổ chức tài chính đều có trách nhiệm thu thập thông tin và gửi báo cáo điện tử ngay lập tức đến Cục Phòng, chống rửa tiền đối với các lệnh chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Đối với dòng tiền quốc tế, hạn mức phải khai báo được ấn định từ mức 1.000 USD hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Nội dung báo cáo không chỉ dừng lại ở số tiền mà còn yêu cầu cung cấp hồ sơ định danh cực kỳ chi tiết bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ cư trú và quốc tịch đối với cá nhân. Trong trường hợp khách hàng là tổ chức, báo cáo phải làm rõ tên giao dịch, địa chỉ, giấy phép thành lập, mã số thuế cũng như mục đích và nội dung thực tế của giao dịch đó.

Bên cạnh các quy định kiểm soát chặt chẽ, Thông tư cũng nêu rõ một số trường hợp giao dịch điện tử được phép miễn trừ thủ tục khai báo để không làm gián đoạn các hoạt động thương mại thông thường. Theo đó, người dân hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các giao dịch phát sinh từ việc thanh toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ hàng ngày bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước. Đồng thời, hệ thống cũng sẽ bỏ qua các lệnh chuyển tiền hoặc thanh toán nội bộ giữa các tổ chức tài chính với nhau, với điều kiện cả bên khởi tạo lệnh và bên thụ hưởng đều là tổ chức tài chính đang thực hiện hoạt động nhân danh chính bản thân mình.

Không chỉ tập trung vào dòng tiền điện tử, quy định mới còn mở rộng phạm vi kiểm soát đối với các loại tài sản hiện vật có giá trị cao khi người dân thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh. Bất kỳ cá nhân nào mang theo kim khí quý như bạc, bạch kim, đồ trang sức mỹ nghệ có chứa hợp kim này, hoặc các loại đá quý bao gồm kim cương, ruby, saphia, ê-mơ-rốt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên đều bắt buộc phải khai báo hải quan. Để được thông quan, người mang tài sản phải xuất trình đầy đủ hóa đơn mua bán bản chính hoặc bản sao có chứng thực từ các doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp.

Nếu không có hóa đơn, người dân buộc phải cung cấp các giấy tờ pháp lý chứng minh được nguồn gốc minh bạch của khối tài sản này, kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực nếu giấy tờ gốc được lập bằng tiếng nước ngoài. Riêng đối với tiền mặt ngoại tệ, tiền Việt Nam hay vàng miếng, thủ tục vẫn áp dụng theo các quy định hiện hành đang có hiệu lực.

Để đảm bảo hệ thống tài chính vận hành thông suốt mà không gặp cú sốc về thủ tục, Ngân hàng Nhà nước đã vạch ra một lộ trình chuyển tiếp khá linh hoạt. Dù Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11/2025, nhưng từ thời điểm này đến hết ngày 31/12/2025, các tổ chức thuộc diện báo cáo vẫn được phép tiếp tục áp dụng các quy trình quản lý rủi ro và quy định nội bộ hiện hành. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, mọi sự du di sẽ chấm dứt, tất cả các đơn vị tài chính bắt buộc phải hoàn tất việc nâng cấp hệ thống, cập nhật quy trình nghiệp vụ nội bộ để tuân thủ một cách tuyệt đối và toàn diện các yêu cầu mới của pháp luật về công tác phòng, chống rửa tiền.

