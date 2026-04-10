Tiền hoàn thuế về tài khoản chỉ trong 3 ngày: Làm sai những bước sau hệ thống sẽ từ chối tự động

Việc nộp hồ sơ quyết toán bằng phương thức điện tử là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để dòng tiền được hoàn trả tự động. Cơ quan thuế quy định rõ, hệ thống chỉ kích hoạt quy trình giải ngân 3 ngày khi tổ chức chi trả thu nhập đã hoàn thành việc nộp thay số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, các thông số khai báo trên tờ khai điện tử của cá nhân, bao gồm tổng thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ và số tiền đề nghị hoàn, phải trùng khớp tuyệt đối với dữ liệu tổng hợp đang được lưu trữ tại cơ quan quản lý. Mọi sự sai lệch hoặc hành vi kê khai tăng số tiền đề nghị hoàn trả mà thiếu căn cứ pháp lý đều dẫn đến việc hồ sơ bị loại khỏi luồng xử lý tự động và chuyển sang diện rà soát thủ công kéo dài.

Người dân có thể quyết toán thuế online ngay trên ứng dụng eTax Mobile

Một nguyên nhân khác thường khiến hồ sơ bị đình trệ nằm ở khâu đăng ký thông tin nhận tiền. Theo quy định, tiền hoàn thuế chỉ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cá nhân đã được định danh và liên kết hợp lệ trên ứng dụng eTax Mobile hoặc các nền tảng dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính. Các tài khoản mở tại công ty chứng khoán hay quỹ tín dụng nhân dân hoàn toàn không được chấp nhận trong giao dịch này. Hơn thế nữa, nguyên tắc quản lý thuế yêu cầu công dân phải hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính trước khi nhận bồi hoàn. Người nộp thuế có trách nhiệm rà soát lịch sử quyết toán của các năm trước; nếu phát sinh số thuế nộp thiếu, cá nhân phải thực hiện nộp bổ sung hoặc bù trừ nghĩa vụ trước khi đề nghị cơ quan thuế hoàn tiền cho kỳ hiện tại.

Để quy trình tự động diễn ra suôn sẻ, cơ quan quản lý khuyến nghị người dân chủ động đối chiếu thông tin cá nhân như họ tên, số Căn cước công dân và thông tin người phụ thuộc, đảm bảo tính thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đáng chú ý, pháp luật hiện hành không áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nộp hồ sơ xin hoàn thuế chậm. Nhờ quy định mở này, người nộp thuế không bắt buộc phải tập trung gửi hồ sơ vào giai đoạn cao điểm tháng 4 hay tháng 5. Việc chủ động lùi thời gian nộp hồ sơ sang các tháng giữa năm, sau khi tổ chức chi trả đã chốt xong dữ liệu khai báo, sẽ giúp tránh tình trạng nghẽn mạng hệ thống, đồng thời đảm bảo hồ sơ được hệ thống tự động xử lý và giải ngân đúng thời hạn 3 ngày theo quy định.

