Đây là chiếc MacBook Pro chạy xé gió nhất mà tôi từng thấy

Apple vừa chính thức giới thiệu thế hệ MacBook Pro M5 Max 2026 vào đầu tháng 3, và chỉ sau một thời gian ngắn, sản phẩm đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Tâm điểm của lần nâng cấp này nằm ở dòng vi xử lý M5 Pro và M5 Max, đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý trong cách Apple thiết kế kiến trúc lõi nhằm phục vụ tốt hơn các tác vụ chuyên nghiệp ngày càng nặng, từ dựng phim, đồ họa cho đến các tác vụ AI đang trở nên phổ biến.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ mở hộp và đánh giá nhanh phiên bản MacBook Pro 14 inch M5 Max màu Silver.

Đây là phiên bản chính hãng tại thị trường Việt Nam. Cấu hình được lựa chọn thuộc nhóm cao cấp, với CPU 18 nhân, GPU 40 nhân, RAM 128GB, SSD 4TB cùng màn hình Nano-texture.

Thiết kế không đổi, sức mạnh bên trong mới là câu chuyện chính

Về quy cách đóng gói, Apple vẫn giữ nguyên sự tối giản đặc trưng. Trải nghiệm mở hộp gần như không thay đổi: lớp seal kéo nhẹ, cách sắp xếp gọn gàng, mọi thứ đều quen thuộc với bất kỳ ai từng sử dụng MacBook Pro trong vài năm trở lại đây.

Bên trong hộp gồm tài liệu hướng dẫn, củ sạc công suất 96W (với bản 16 inch thì sẽ là 140W) và cáp MagSafe bọc dù đồng màu với thân máy.

Nhìn từ bên ngoài, MacBook Pro M5 Max giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế, cảm giác mang lại vẫn rất “đã tay”. Lớp vỏ nhôm nguyên khối màu Silver phản chiếu nhẹ dưới ánh sáng tự nhiên, tạo nên một bề mặt vừa sang trọng vừa có chiều sâu.

Một điểm dễ nhận ra trong thực tế là bề mặt nhôm giữ nhiệt khá tốt - khi vừa mở máy, cảm giác mát tay rất rõ rệt, nhưng cũng ấm lên theo nhiệt độ môi trường và quá trình sử dụng.

Các cạnh máy được bo cong vừa phải, kết hợp với độ hoàn thiện liền lạc khiến tổng thể trông tối giản nhưng không hề đơn điệu. Khi đặt trên bàn, phần thân máy mỏng, tạo cảm giác thanh thoát dù là một chiếc máy cấu hình mạnh mẽ và có hệ thống tản nhiệt chủ động bằng quạt kép. Đây cũng là kiểu thiết kế mà Apple đã duy trì nhiều năm, mọi chi tiết gần như đã đạt tới độ hoàn thiện cao nhất.

Hai cạnh bên vẫn là hệ thống cổng quen thuộc gồm MagSafe, ba cổng Thunderbolt 5, HDMI, khe thẻ SD và jack tai nghe 3.5mm.

So với phiên bản 14 inch M5 tiêu chuẩn, các model dùng M5 Pro và M5 Max được nâng cấp lên ba cổng Thunderbolt 5 thay vì Thunderbolt 4. Chuẩn kết nối mới này cho phép tốc độ truyền dữ liệu lên tới 120 GB/s, đồng thời có thể sử dụng bất kỳ cổng nào để sạc máy với công suất tối đa 240W. Bên cạnh đó, cổng MagSafe 3 đi kèm củ sạc 96W vẫn hỗ trợ sạc nhanh, cho phép đạt khoảng 50% pin trong 30 phút.

Mọi thứ được bố trí hợp lý, khoảng cách giữa các cổng đủ thoáng để sử dụng đồng thời nhiều thiết bị. Tổng thể vẫn là một hệ thống kết nối vừa đủ cho nhu cầu làm việc chuyên nghiệp, đi kèm độ hoàn thiện chỉn chu đúng chuẩn Apple. Tuy nhiên, với những người dùng có hệ thống thiết bị ngoại vi phức tạp hơn, việc sử dụng thêm hub hoặc dock mở rộng vẫn là điều khó tránh khỏi.

Mặt đáy của MacBook Pro M5 Max vẫn giữ thiết kế quen thuộc với bốn chân đế cao su lớn và hệ thống ốc được hoàn thiện gọn gàng. Điểm tôi khá thích là dòng chữ “MacBook Pro” được khắc trực tiếp lên bề mặt, tạo cảm giác đây là một sản phẩm cao cấp và có tính nhận diện rõ ràng hơn.

Khe tản nhiệt này được làm khá tinh tế, gần như hòa vào tổng thể thân máy, vừa đảm bảo hiệu năng làm mát vừa không phá vỡ thiết kế tối giản đặc trưng của Apple.

Màn hình của MacBook Pro M5 Max là tấm nền Liquid Retina XDR 14,2 inch với độ phân giải 3024 x 1964, mật độ điểm ảnh 254 ppi. Apple tiếp tục duy trì những thông số rất cao như độ sáng XDR 1.000 nit toàn màn hình (đỉnh 1.600 nit với nội dung HDR), tỷ lệ tương phản 1.000.000:1, hỗ trợ 1 tỷ màu, dải màu P3 cùng công nghệ ProMotion 120Hz.

MacBook Pro mới vẫn là một trong những chiếc laptop có màn hình đẹp nhất hiện nay.





Phiên bản trong bài được trang bị màn hình nano-texture, một tùy chọn không mới nhưng ngày càng trở nên “đáng tiền”.

Bề mặt này giúp giảm phản xạ ánh sáng rất hiệu quả, đặc biệt khi sử dụng ngoài trời hoặc trong môi trường ánh sáng mạnh. Kể từ lần đầu trải nghiệm trên iPad Pro M4, tôi gần như luôn ưu tiên lựa chọn nano-texture khi mua các sản phẩm cao cấp của Apple, đơn giản vì hiệu quả thực tế mà nó mang lại là rất rõ ràng.

Apple vẫn tặng kèm khăn lau khi mua máy với tuỳ chọn màn hình nano-texture.

Một điểm hơi đáng tiếc là Apple không trang bị bộ hình nền riêng biệt dành riêng cho dòng Pro năm nay, trái ngược với những gì hãng từng làm trên MacBook Neo. Dù vậy, người dùng vẫn có thể tìm thấy các bộ wallpaper của dòng Neo được cài sẵn trong máy.

Khu vực bàn phím nhìn chung mang lại cảm giác thân thuộc nhưng Apple đã tinh chỉnh lại một số chi tiết. Thay vì in chữ cái cho các phím chức năng như Delete, Return, Shift, Caps Lock hay Tab, hãng đã chuyển sang sử dụng hoàn toàn các biểu tượng đồ họa. Phím Fn cũng được di chuyển xuống cạnh dưới logo địa cầu, thay vì nằm ở hàng trên. Ngoài ra, hệ thống micro vẫn duy trì chất lượng thu âm tốt, hỗ trợ các tính năng như Voice Isolation và Wide Spectrum trong FaceTime.

Bàn phím của MacBook Pro M5 Max (2 ảnh trái) so với MacBook Pro M4 Pro có khác biệt ở các ký tự phím.

Điểm nhấn lớn nhất trên phiên bản cấu hình cao này nằm ở vi xử lý Apple M5 Max. Apple nâng tổng số nhân CPU lên 18, bao gồm 6 lõi siêu xử lý (super core) và 12 lõi hiệu năng mới (performance core), thay thế cho lõi tiết kiệm năng lượng (efficiency core) truyền thống. Đây là hướng tiếp cận mới, tập trung tối đa vào hiệu năng trên dòng chip cao cấp.

Theo Anand Shimpi (nhà sáng lập của trang AnandTech, hiện đang là Kiến trúc sư nền tảng Apple silicon) chia sẻ trong buổi phỏng vấn độc quyền với chúng tôi, Apple đã nhìn thấy cơ hội bổ sung một loại lõi thứ ba nhằm tối ưu tốt hơn cho các tác vụ đa luồng: “Với M5 Pro và M5 Max, chúng tôi nhận thấy cơ hội để bổ sung một loại lõi mới, được thiết kế nhằm nâng cao khả năng xử lý đa luồng.”

Ông nói thêm rằng lõi này được phát triển dựa trên nền tảng của các lõi siêu xử lý, nhưng là một vi kiến trúc riêng biệt, với nhiệm vụ mang lại hiệu năng đa luồng tốt nhất có thể.

Đây cũng là một trong những thay đổi quan trọng trong cách Apple tiếp cận thiết kế CPU trên thế hệ M5.

GPU đi kèm có 40 nhân, kết hợp với Neural Engine và các bộ tăng tốc chuyên dụng cho AI, giúp cải thiện đáng kể khả năng xử lý đồ họa và machine learning. Băng thông bộ nhớ đạt 614 GB/s so với 546 GB/s của thế hệ trước, đây tiếp tục là một trong những lợi thế lớn nhất của Apple silicon khi xử lý các workload nặng.

Máy được trang bị chip mạng Apple N1, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Kết hợp với Thunderbolt 5 và DisplayPort, thiết bị có thể xuất tối đa bốn màn hình rời với nhiều cấu hình khác nhau: từ bốn màn hình 6K 60Hz hoặc 4K 144Hz, cho đến hai màn hình 8K 60Hz, thậm chí 4K 240Hz trong một số thiết lập nhất định.

Benchmark nhanh: Những con số “xé gió”

Trong điều kiện thời gian trải nghiệm không nhiều, phần đánh giá hiệu năng chủ yếu dựa trên các bài benchmark nhanh, bài đánh giá chi tiết hơn sẽ được gửi đến các bạn sau. Tuy vậy, những gì MacBook Pro M5 Max thể hiện thực sự ấn tượng, thậm chí có phần vượt ngoài kỳ vọng.

Ở bài test ổ cứng Blackmagic Disk Speed Test, kết quả thực sự gây “sốc”. Tốc độ ghi đạt 12.961 MB/s và đọc 11.233 MB/s - gần như gấp đôi so với M4 Max trên Mac Studio. Ấn tượng đến mức tôi phải chạy lại bài test vài lần chỉ để kiểm tra xem có phải lỗi hay không.

Với những ai làm nội dung, xử lý database hoặc bất kỳ tác vụ nào phụ thuộc nhiều vào tốc độ lưu trữ, riêng bước nhảy vọt này thôi cũng đã đủ để khiến việc nâng cấp trở nên hoàn toàn hợp lý. Đây không còn là cải thiện nhỏ giữa các thế hệ, mà là một cú nhảy rõ rệt có thể cảm nhận ngay trong thực tế.

Với Geekbench 6, CPU đạt 4.307 điểm đơn nhân và 30.026 điểm đa nhân - một con số cực kỳ ấn tượng trong thế giới laptop.

Không chỉ dừng lại ở đó, M5 Max thậm chí còn vượt qua cả M3 Ultra trên Mac Studio (3.247/28.169 trên website dữ liệu của Geekbench), chính thức giành vị trí con chip CPU nhanh nhất hiện tại của Apple. Cụ thể, hiệu năng đa nhân nhỉnh hơn khoảng 7%, trong khi đơn nhân tạo ra khoảng cách lớn hơn đáng kể, lên tới hơn 30%.

Ở phần GPU, Geekbench ghi nhận 223.815 điểm Metal và 147.093 điểm OpenCL. Trong hệ sinh thái Apple, Metal mới là thước đo quan trọng hơn, khi hầu hết các phần mềm chuyên nghiệp đều được tối ưu xoay quanh API này.

So với M3 Ultra, GPU của M5 Max vẫn thấp hơn, với M3 Ultra đạt khoảng hơn 264.000 điểm Metal. Khoảng cách này đến từ sự khác biệt về phần cứng khi Ultra sở hữu số nhân GPU nhiều hơn đáng kể so với 40 nhân trên M5 Max.

Dù vậy, xét trong bối cảnh một chiếc laptop, mức hiệu năng này vẫn cực kỳ ấn tượng, và hoàn toàn đủ sức xử lý các workload đồ họa nặng mà không gặp nhiều giới hạn trong thực tế.

Ở phần AI, Geekbench ghi nhận 29.285 điểm (single precision), 46.166 điểm (half precision) và 43.302 điểm (quantized) khi chạy trên GPU. Trong khi đó, nếu chạy bằng CPU, điểm số lần lượt là 5.467, 9.442 và 7.310. Geekbench cũng ghi nhận 5.455 điểm (single precision), 47.372 điểm (half precision) và 64.116 điểm (quantized) khi chạy trên Neural Engine.

Các con số này đều cho thấy bước tiến rõ rệt so với thế hệ trước. So với CPU, lợi thế của Neural Engine thể hiện rất rõ, đặc biệt trong các tác vụ suy luận mô hình và xử lý AI trực tiếp trên thiết bị. Đây cũng chính là hướng đi mà Apple đang theo đuổi, khi ngày càng đẩy mạnh AI on-device thay vì phụ thuộc vào đám mây.

Theo Apple, Neural Engine trên M5 Max đã được cải thiện đáng kể, cho phép xử lý các tác vụ liên quan đến mô hình ngôn ngữ lớn nhanh hơn nhiều lần so với trước đây. Kết hợp với GPU và băng thông bộ nhớ cao, chiếc máy này hứa hẹn sẽ trở thành một trong những nền tảng làm việc AI đáng chú ý nhất ở thời điểm hiện tại.

Blender, 3DMark và Cinebench 2026

Ở các bài test render thực tế, Blender Benchmark ghi nhận 259 samples/phút (monster), 179 samples/phút (junkshop) và 117 samples/phút (classroom), cho thấy khả năng xử lý đồ họa và dựng hình rất ấn tượng trên một thiết bị di động. Cinebench 2026 cũng cho kết quả 7.739 điểm đa luồng và 726 điểm đơn luồng, tiếp tục củng cố vị thế của M5 Max trong các tác vụ CPU nặng.

Cuối cùng, với 3DMark, máy đạt 37.642 điểm ở Wild Life Extreme, 14.352 điểm ở Solar Bay Extreme, 70.586 điểm ở Solar Bay và 3.823 điểm ở Steel Nomad. Những con số này cho thấy GPU của M5 Max không chỉ mạnh trong hệ sinh thái Apple, mà còn đủ sức cạnh tranh với nhiều GPU laptop cao cấp trên nền tảng khác, đặc biệt khi xét đến việc đây là một con chip tích hợp trong thân máy mỏng nhẹ, không phải GPU rời với mức tiêu thụ điện lớn.

Tạm kết

Dù gần như không có thay đổi về thiết kế, MacBook Pro M5 Max vẫn tiếp tục khẳng định vị thế là chiếc “workstation di động” mạnh nhất của Apple ở thời điểm hiện tại, và cũng là một trong những chiếc Mac nhanh nhất mà hãng từng tạo ra.

Đây là chiếc máy dành cho những người không muốn đánh đổi hiệu năng với sự gọn nhẹ. CPU tiếp tục mạnh hơn qua từng thế hệ, trong khi những nâng cấp về SSD và khả năng xử lý dữ liệu đã thực sự tạo ra khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm thực tế.

Không chỉ vậy, GPU cũng là một điểm nhấn lớn khi mang lại hiệu năng tiệm cận các hệ thống desktop như M3 Ultra, dù vẫn nằm trong một thân máy laptop. Với những người làm việc chuyên sâu như dựng phim, xử lý dữ liệu, 3D hay các tác vụ AI, hiệu năng mà chiếc máy này mang lại gần như không để lại nhiều giới hạn trong hầu hết các workflow thực tế.

Chúng tôi sẽ sớm gửi đến bạn bài đánh giá chi tiết hơn về sức mạnh thực tế của chiếc máy này trong các tác vụ chuyên sâu.