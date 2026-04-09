iPhone 18 Pro Max lộ diện mô hình đầu tiên

Những hình ảnh mô hình của dòng iPhone thế hệ mới vừa được chia sẻ bởi Sonny Dickson, một nguồn tin rò rỉ có độ chính xác cao trong cộng đồng công nghệ. Loạt mô hình bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và đặc biệt là mẫu iPhone màn hình gập, cho thấy nhiều chi tiết thiết kế đáng chú ý trước thềm ra mắt.

Theo thông lệ, các mô hình này thường được Apple cung cấp sớm cho đối tác sản xuất phụ kiện nhằm chuẩn bị ốp lưng. Vì vậy, kích thước và ngoại hình sản phẩm thường có độ tin cậy cao.

Điểm gây tranh luận lớn nhất nằm ở mẫu iPhone gập khi mặt lưng không xuất hiện vòng nam châm MagSafe, tính năng quen thuộc trên các dòng iPhone hiện nay. Nhiều nguồn tin cho rằng Apple buộc phải loại bỏ chi tiết này để tối ưu độ mỏng, khi thiết bị chỉ dày khoảng 4,5 mm ở trạng thái mở, mỏng hơn cả iPhone Air (5,64 mm).

Mô hình được cho là của iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold. (Ảnh: Sonny Dickson)

Việc cắt giảm MagSafe có thể giúp thiết bị đạt thiết kế siêu mỏng, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về trải nghiệm trên một sản phẩm dự kiến có giá vượt mốc 2.000 USD.

Về tổng thể, iPhone gập được thiết kế theo dạng cuốn sách, sở hữu màn hình trong 7,8 inch với tỷ lệ 4:3 tương tự iPad, đi kèm màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch. Cụm camera sau bố trí theo chiều ngang nhưng không kéo dài toàn bộ mặt lưng như một số dòng máy khác.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng, được PhoneArena dẫn lại, cho biết iPhone gập đã bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm (EVT), cho thấy thiết kế gần như hoàn thiện. Thiết bị có thể mang tên iPhone Ultra thay vì iPhone Fold.

Về phần cứng, máy dự kiến sử dụng chip A20 Pro tiến trình 2 nm, RAM 12 GB LPDDR5X, bộ nhớ trong từ 256 GB đến 1 TB và pin dung lượng khoảng 5.000-5.500 mAh. Apple cũng được cho là phát triển phiên bản iOS tùy chỉnh dành riêng cho màn hình gập, cùng bản lề kim loại lỏng nhằm tăng độ bền.

Trái ngược với sự thay đổi mạnh mẽ của phiên bản gập, bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc. Điểm nâng cấp chủ yếu nằm ở mặt trước, với Dynamic Island được thu gọn, giúp tăng diện tích hiển thị và tạo cảm giác hiện đại hơn.

Dù gia nhập thị trường muộn hơn các đối thủ như Samsung, Apple được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt nếu iPhone gập chính thức ra mắt. Trước đây, hãng từng định hình lại thị trường với iPhone màn hình cảm ứng và iPad, nên lần trở lại này có thể tiếp tục tạo ảnh hưởng lớn đến phân khúc thiết bị gập.

Tham khảo MacRumors

