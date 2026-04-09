Mazda CX-5 giảm giá kỷ lục tại đại lý: Bản ‘base’ chỉ từ 685 triệu đồng, đe dọa cả Xforce và Yaris Cross

Một đại lý tại Hà Nội hiện đang triển khai chương trình xả kho dành cho những chiếc Mazda CX-5 sản xuất năm 2025 (VIN 2025) cuối cùng với mức giá giảm đáng kể so với niêm yết.

Cụ thể, phiên bản CX-5 Deluxe được chào bán với giá chỉ 685 triệu đồng, thấp hơn tới 64 triệu đồng so với mức niêm yết 749 triệu đồng. Đây cũng là mức giảm sâu nhất từng được ghi nhận của mẫu SUV này tại thị trường Việt Nam. Ở phiên bản CX-5 Luxury, giá bán hiện còn 720 triệu đồng, tương đương mức giảm 69 triệu đồng. Trong khi đó, bản Premium Sport cũng được điều chỉnh từ 849 triệu đồng xuống còn 780 triệu đồng.

Đây là mức giảm kỷ lục của Mazda CX-5. Ảnh: Đại lý Mazda

Tuy nhiên, theo thông tin từ đại lý, số lượng xe còn lại không nhiều. Điều này đồng nghĩa khách hàng sẽ không có nhiều lựa chọn về màu sắc hay cấu hình như trước.

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 685 triệu đồng, Mazda CX-5 đang tạo ra sức ép cạnh tranh đáng kể, không chỉ trong phân khúc SUV hạng C mà còn lan sang cả nhóm SUV hạng B. Một số mẫu xe có thể bị ảnh hưởng trực tiếp gồm Toyota Yaris Cross (650-728 triệu đồng), Hyundai Creta (599-715 triệu đồng) hay Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng). Thậm chí, mức giá này còn tiệm cận và có thể gây áp lực lên chính “đàn em” Mazda CX-30, mẫu xe hiện có giá bán dao động từ 699 đến 749 triệu đồng.

Mức giá hấp dẫn đi cùng số lượng giới hạn. Ảnh: Đại lý Mazda

Xét về doanh số, Mazda CX-5 vẫn đang duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam. Kết thúc năm 2025, mẫu xe này đạt doanh số 17.262 xe, bỏ xa đối thủ xếp sau là Ford Territory với khoảng cách lên tới 4.476 xe.

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, CX-5 đã bán ra 3.112 xe, qua đó tiếp tục góp mặt trong nhóm ô tô bán chạy nhất toàn thị trường.

Mazda CX-5 thường xuyên đứng đầu nhóm SUV cỡ C về doanh số. Ảnh: Bảo Lâm

Mazda CX-5 là mẫu CUV cỡ C tại Việt Nam. Các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc bao gồm Ford Territory, Hyundai Tucson, Kia Sportage hay Honda CR-V. Xe hiện có 6 phiên bản cùng 2 tùy chọn động cơ. Trong đó, động cơ xăng 2.0L cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Các phiên bản sử dụng động cơ 2.5L cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.



