Mazda CX-5 giảm giá sập sàn ngang SUV hạng B

Một đại lý Mazda tại Hà Nội vừa thông báo chương trình xả kho dành cho những chiếc CX-5 sản xuất năm 2025 cuối cùng. Đợt điều chỉnh lần này đưa giá bán thực tế của mẫu crossover hạng C về mức thấp chưa từng thấy.

Cụ thể, phiên bản Mazda CX-5 Deluxe hiện được chào chào bán với mức giá từ 685 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn 64 triệu đồng so với giá niêm yết cũ của hãng.

Phiên bản Luxury cũng ghi nhận mức giảm sâu khi giá bán thực tế còn khoảng 720 triệu đồng. Đối với phiên bản cao cấp Premium Sport, khách hàng có thể mua xe với giá 780 triệu đồng thay vì mức 849 triệu đồng như trước đây.

Mazda CX-5 đang dẫm chân nhiều đàn em trong phân khúc.

Việc giảm giá sâu cho lô xe VIN 2025 đã làm đảo lộn tương quan giá bán giữa các phân khúc xe gầm cao. Bởi đây là tầm giá gần tương đương với số mẫu xe hạng B như: Toyota Yaris Cross (650-728 triệu đồng), Hyundai Creta (599-715 triệu đồng), Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng).

Thậm chí, mức giá này thậm chí còn có thể dẫm chân chính “đàn em” Mazda CX-30, mẫu xe hiện có giá bán dao động từ 699 đến 749 triệu đồng.

Các đại lý cho biết số lượng xe thuộc lô sản xuất 2025 không còn nhiều trong kho. Người mua không có quá nhiều lựa chọn về màu sắc ngoại thất hoặc các tùy chọn kèm theo. Khách hàng cần quyết định sớm để hưởng mức giá ưu đãi đặc biệt này trước khi lượng xe tồn kho hết sạch.

CX-5 dẫn đầu phân khúc crossover cỡ C tại thị trường Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Mazda CX-5 đã xây dựng vị thế rất vững chắc trên thị trường ô tô Việt Nam, bất chấp sự cạnh tranh từ các đối thủ mới.

Trong năm 2025, mẫu xe này đã đạt tổng doanh số hơn 17.000 chiếc và dẫn đầu toàn phân khúc SUV cỡ C. Đà tăng trưởng của mẫu xe Nhật Bản tiếp tục được duy trì ổn định trong những tháng đầu năm 2026, với hơn 3.110 xe được bàn giao đến tay người tiêu dùng.

Các đối thủ chính như Ford Territory, Hyundai Tucson hay Honda CR-V vẫn đang nỗ lực bám đuổi nhưng chưa thể san lấp khoảng cách về doanh số.

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 được trang bị hai tùy chọn động cơ xăng là 2.0L và 2.5L. Các phiên bản 2.0L sử dụng hệ dẫn động cầu trước trong khi phiên bản 2.5L sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Động cơ 2.0L sản sinh công suất 154 mã lực và mô-men xoắn đạt 200 Nm. Động cơ 2.5L cung cấp công suất 188 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Hệ thống an toàn và tiện nghi trên mẫu xe này vẫn được đánh giá là phong phú hàng đầu trong tầm giá.