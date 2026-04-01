Tất cả chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an, trong vòng 24 giờ (từ 7h30 ngày 6/4 đến 7h30 ngày 7/4/2026), hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã ghi nhận gần 30.000 phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc và tại nhiều nút giao trọng điểm.

Qua quá trình phân tích dữ liệu, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm phổ biến như không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường và chạy quá tốc độ. Đây đều là những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đang được tăng cường giám sát và xử lý.

Đáng chú ý, tại các nút giao nội đô Hà Nội, hệ thống cũng ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm, chủ yếu liên quan đến hành vi không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ. Các trường hợp này đã được lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, các kênh tiếp nhận phản ánh từ người dân thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo và ứng dụng VNeTraffic tiếp tục phát huy hiệu quả. Theo Cục CSGT, thông tin do người dân cung cấp đã hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Danh sách phương tiện vi phạm đã được Cục CSGT công bố để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 06-04-2026 16:38:09 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29B172129 Trắng 2 06-04-2026 21:10:05 Chạy sai làn đường Ô tô con 15K685G3 Trắng 3 07-04-2026 07:11:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD17522 Trắng 4 07-04-2026 07:09:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC33368 Trắng 5 07-04-2026 07:07:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC00069 Trắng 6 07-04-2026 07:01:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P202283 Trắng 7 07-04-2026 06:55:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28H142288 Trắng 8 06-04-2026 16:46:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18HA07100 Trắng 9 06-04-2026 16:44:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 54V83293 Trắng 10 06-04-2026 16:08:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29U108598 Trắng 11 06-04-2026 15:58:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB20562 Trắng 12 06-04-2026 14:55:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G174806 Trắng 13 06-04-2026 14:39:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB71710 Trắng 14 06-04-2026 14:33:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E168732 Trắng 15 06-04-2026 14:30:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E297145 Trắng 16 06-04-2026 14:26:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K79931 Trắng 17 06-04-2026 14:19:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K38669 Trắng 18 06-04-2026 13:44:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB97697 Trắng 19 06-04-2026 13:42:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H26366 Trắng 20 06-04-2026 13:35:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34M50754 Trắng 21 06-04-2026 12:50:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AF03978 Trắng 22 06-04-2026 12:48:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21KA20009 Trắng 23 06-04-2026 12:10:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X160533 Trắng 24 06-04-2026 11:57:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E206086 Trắng 25 06-04-2026 11:52:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C194995 Trắng 26 06-04-2026 11:52:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36C218354 Trắng 27 06-04-2026 11:24:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE56627 Trắng 28 06-04-2026 11:09:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y368420 Trắng 29 06-04-2026 11:01:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA67077 Trắng 30 06-04-2026 08:02:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H168159 Trắng 31 06-04-2026 07:57:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AY04006 Trắng 32 07-04-2026 07:20:53 Không đội mũ Xe mô tô 29H219470 Trắng 33 07-04-2026 07:19:43 Không đội mũ Xe mô tô 30K83762 Trắng 34 07-04-2026 07:05:50 Không đội mũ Xe mô tô 29T12747 Trắng 35 07-04-2026 06:45:40 Không đội mũ Xe mô tô 2B262778 Trắng 36 07-04-2026 06:18:25 Không đội mũ Xe mô tô 29U44152 Trắng 37 07-04-2026 06:05:17 Không đội mũ Xe mô tô 30F61593 Trắng 38 06-04-2026 17:13:14 Không đội mũ Xe mô tô 29V732844 Trắng 39 06-04-2026 17:11:21 Không đội mũ Xe mô tô 16P35004 Trắng 40 06-04-2026 16:58:03 Không đội mũ Xe mô tô 29H243025 Trắng 41 06-04-2026 16:52:55 Không đội mũ Xe mô tô 29E150058 Trắng 42 06-04-2026 16:44:13 Không đội mũ Xe mô tô 29P184321 Trắng 43 06-04-2026 16:43:04 Không đội mũ Xe mô tô 29Z62041 Trắng 44 06-04-2026 16:41:16 Không đội mũ Xe mô tô 15B132247 Trắng 45 06-04-2026 16:33:57 Không đội mũ Xe mô tô 29E204989 Trắng 46 06-04-2026 16:16:28 Không đội mũ Xe mô tô 29L129312 Trắng 47 06-04-2026 16:14:33 Không đội mũ Xe mô tô 29L117236 Trắng 48 06-04-2026 16:13:13 Không đội mũ Xe mô tô 29F142029 Trắng 49 06-04-2026 16:12:52 Không đội mũ Xe mô tô 19E138908 Trắng 50 06-04-2026 16:11:16 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 Trắng 51 06-04-2026 15:50:04 Không đội mũ Xe mô tô 89AD03870 Trắng 52 06-04-2026 15:46:03 Không đội mũ Xe mô tô 29Y135720 Trắng 53 06-04-2026 15:40:19 Không đội mũ Xe mô tô 29E15559 Trắng 54 06-04-2026 14:32:44 Không đội mũ Xe mô tô 30Z27341 Trắng 55 06-04-2026 14:05:58 Không đội mũ Xe mô tô 54L46031 Trắng 56 06-04-2026 14:05:42 Không đội mũ Xe mô tô 75AE04086 Trắng 57 06-04-2026 13:48:50 Không đội mũ Xe mô tô 29H203421 Trắng 58 06-04-2026 13:31:28 Không đội mũ Xe mô tô 29M159684 Trắng 59 06-04-2026 12:16:27 Không đội mũ Xe mô tô 11F55435 Trắng 60 06-04-2026 11:01:34 Không đội mũ Xe mô tô 29Y96008 Trắng 61 06-04-2026 11:00:59 Không đội mũ Xe mô tô 29X13715 Trắng 62 06-04-2026 10:55:00 Không đội mũ Xe mô tô 36H98169 Trắng 63 06-04-2026 10:39:40 Không đội mũ Xe mô tô 17B113979 Trắng 64 06-04-2026 10:39:21 Không đội mũ Xe mô tô 48C130970 Trắng 65 06-04-2026 10:27:44 Không đội mũ Xe mô tô 29AF88288 Trắng 66 7/4/26 4:25 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 90C05024 Trắng 67 6/4/26 18:17 Không thắt dây đai an toàn Ô tô Tải 29H57244 Vàng

