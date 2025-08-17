Từ mặc cảm đến toả sáng: Những ca "lột xác" ngoạn mục dưới bàn tay của Bác sĩ Huỳnh Quang Tuấn

Trút bỏ mặc cảm mang tên "ngực lệch"

Chị L.T.T (28 tuổi - Bắc Ninh) chia sẻ, với hầu hết mọi người thời thanh xuân có lẽ là thời gian tươi đẹp nhất, thế nhưng với chị T lại là thời gian sống trong tự ti, mặc cảm vì ngực lệch - một bên teo lép, một bên sa trễ phì đại độ 4: "Hơn chục năm qua, tôi chưa bao giờ mua được 1 chiếc áo lót vừa vặn và luôn phải giấu mình trong những chiếc áo rộng. Đã nhiều lần tôi tự nhủ phải chấp nhận nhưng mặc cảm cứ bám riết".

Sau thời gian dài tìm hiểu, chị quyết định nâng cấp Vòng 1 tại Dr. Huỳnh Quang Tuấn. Bác sĩ Tuấn chia sẻ: "Đây là một ca nâng cấp vòng 1 rất hay nhưng cũng là một ca khó. Cái khó ở ca này là khâu chọn size túi độn, làm sao để 2 bên sau nâng phải cân đối. Tôi đã quyết định thu gọn bên sa trễ phì đại trước, sau khi hoàn thành sẽ tính toán và chọn size cho bên teo lép".

Sau một tháng phẫu thuật, chị T rạng rỡ nhìn mình trong gương: "Tôi thấy như vừa bước sang trang mới của cuộc đời. Giờ đây, tôi có thể mặc bất kỳ bộ đồ nào mình thích mà không phải nghĩ ngợi".

Bác sĩ Huỳnh Quang Tuấn và chị L.T.T trước khi phẫu thuật

Hot girl Mẫn Tiên: Khi nâng ngực là sự lựa chọn "đúng – đủ – hợp"

Là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với phong cách nữ tính, thanh lịch, Mẫn Tiên đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định nâng ngực. Cô thẳng thắn chia sẻ: "Từ trước đến nay, phong cách ăn mặc của Tiên luôn là kín đáo, nên Tiên muốn Vòng 1 sau nâng phải vừa vặn với vóc dáng, sexy nhưng vẫn phải thanh lịch".

Bác sĩ Tuấn thừa nhận không tránh khỏi áp lực khi phẫu thuật cho Mẫn Tiên. Nhưng không phải áp lực vì Tiên là người có sức ảnh hưởng, mà là vì: "Dáng người của Mẫn Tiên rất mảnh, Vòng 1 lại có nhiều tuyến và sa trễ khá nặng. Làm sao để vừa đạt hiệu quả thẩm mỹ, vừa giữ được cá tính riêng của khách hàng. Ca mổ này đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng từng milimet".

Mẫn Tiên và Bác sĩ Huỳnh Quang Tuấn kiểm tra túi ngực trước phẫu thuật

Kết quả sau phẫu thuật khiến cả bác sĩ và Mẫn Tiên rất hài lòng. Nữ KOL gửi lời nhắn tới những chị em còn băn khoăn về quyết định nâng ngực: "Nâng Vòng 1 là đại phẫu, nên cần phải thực hiện tại bệnh viện. Các bạn hãy lựa chọn các cơ sở uy tín, bác sĩ đúng chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm để trao gửi hành trình làm đẹp của mình. Đừng thẩm mỹ theo trào lưu, mà hãy làm vì chính mình, để bản thân xinh đẹp và tự tin hơn".

Mẫn Tiên tự tin, rạng rỡ sau 10 ngày Nâng cấp Vòng 1 bởi Dr Huỳnh Quang Tuấn

Đẹp là phải thật, luôn đi đôi với trách nhiệm

Bác sĩ Huỳnh Quang Tuấn luôn kiên định với quan điểm: "Tôi không dùng ngôn từ hoa mỹ để quảng cáo. Chỉ có kết quả thật, khách hàng thật." Anh cho rằng một bác sĩ thẩm mỹ giỏi không chỉ cần tay nghề vững mà còn phải đồng cảm với nỗi lo của khách hàng và đặt an toàn lên hàng đầu.

"Phẫu thuật thẩm mỹ không phải cuộc đua hình thức. Điều quan trọng nhất là mang đến sự thay đổi bền vững, an toàn và đúng với mong muốn thực sự của từng khách hàng" bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Thông tin liên hệ: Dr Huỳnh Quang Tuấn

Địa chỉ: 43 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0366.255.355

Fanpage: Bác sĩ CK1 Huỳnh Quang Tuấn