Genki Sushi đổ bộ Sài Gòn - Dân tình đua nhau check-in cùng tàu Kousoku

Vừa qua, Genki Sushi - chuỗi sushi đình đám từ Nhật Bản đã chính thức khai trương nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam. Nhà hàng toạ lạc ở tầng 5 Saigon Centre, Q.1, TP.HCM. Dân tình mê đồ Nhật không khỏi háo hức khi lần đầu có dịp được thưởng thức sushi chuẩn vị trên "tàu" - theo đúng nghĩa đen.

Genki Sushi đã chính thức "đổ bộ" Tầng 5 Saigon Centre

Thành lập từ năm 1968, Genki Sushi đã có mặt tại hơn 10 quốc gia với hơn 400 nhà hàng trên toàn cầu. Đây là lần đầu tiên thương hiệu này chính thức có mặt tại Việt Nam - mang theo hương vị sushi nguyên bản từ xứ Mặt trời mọc, hệ thống phục vụ hiện đại và tinh thần trẻ trung đúng chất "Genki" (năng động, tích cực).

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Genki Sushi đã gây chú ý với màu vàng đặc trưng cùng chiếc logo độc lạ, vừa nghiêm nghị vừa ngộ nghĩnh. Thực tế đó là hình ảnh của Genki Man - nhân vật đại diện với tinh thần nghiêm túc và tập trung của đầu bếp khi chế biến sushi, cùng năng lượng thú vị, tươi vui trong phong cách phục vụ có 1-0-2.

Trầm trồ với tàu Kousoku - "ship" sushi tươi đến tận bàn

Một trong những điểm đặc biệt nhất của Genki Sushi - không nghi ngờ gì chính là công nghệ phục vụ bằng Kousoku Train. Chỉ cần quét mã và đặt món, những đĩa sushi tươi ngon sẽ phóng "vèo" đến tận bàn của bạn trên một con tàu nhỏ xinh chạy dọc đường ray. Cảnh tượng thú vị này khiến không ít người phải trầm trồ và check-in để khoe ngay trên mạng xã hội!

Món ăn được phục vụ tới tận bàn bằng hệ thống Kousoku Train

Không chỉ mang đến trải nghiệm thú vị, Kousoku Train còn sở hữu nhiều ưu điểm hơn băng chuyền thông thường như rút ngắn thời gian chờ đợi, đảm bảo độ tươi nguyên của sushi từ bếp đến tận bàn và đặc biệt là… không lo hết món.

Menu hơn 140 món, có cả "Secret" dành riêng cho thị trường Việt Nam!

Genki Sushi phục vụ hơn 140 món với đủ sự lựa chọn từ sushi, sashimi, nigiri, gunkan cho đến các món nóng như udon, ramen, tempura… Đặc biệt, hội fan cá hồi chắc chắn sẽ được dịp "chốt đơn" mỏi tay với bộ sưu tập các món sushi cá hồi cực đa dạng - từ những lựa chọn kinh điển cho đến những sáng tạo mới lạ như Hana sushi, Nigiri cá hồi xốt mentaiko đặc sắc, xốt phô mai béo ngậy,... tạo nên một bữa tiệc hương vị với đủ mọi sắc thái.

Đây cũng là một trong những điểm khác biệt của Genki Sushi: "Dù luôn giữ tinh thần sushi chuẩn Nhật, nhưng chúng tôi cũng linh hoạt kết hợp các món phù hợp với khẩu vị của từng quốc gia để đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng địa phương." - Theo chia sẻ từ Ông Fujio Mitsuzo, Chủ tịch & CEO Genki Sushi Nhật Bản.

Lần đầu ra mắt tại Việt Nam, thương hiệu đã chơi lớn khi cho ra đời món sushi "secret" - sushi cuốn được lấy cảm hứng từ bánh tráng cuốn của Việt Nam - món quà chào sân độc đáo mà Genki Sushi dành riêng cho các thực khách Việt.

Menu hơn 140 món với đủ sự lựa chọn từ kinh điển đến mới lạ

Về nguyên liệu, nhà hàng sử dụng nguyên liệu cao cấp và tươi ngon như cá hồi Na Uy, cá ngừ đại dương, lươn Nhật, tôm đỏ Nhật… đảm bảo độ tươi và chuẩn vị trong từng món ăn.

Không gian phủ màu vàng cực xinh, đủ góc check-in trendy

Nhà hàng Genki Sushi tại Saigon Centre có gần 80 chỗ ngồi, chia thành khu vực phục vụ bằng Kousoku Train và cả khu bàn lớn cho nhóm bạn hoặc gia đình. Không gian nhà hàng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản hiện đại và tinh tế, khoác lên mình gam màu vàng rực rỡ đầy năng động - đúng tinh thần "Genki".

Genki Sushi - Sushi chuẩn Nhật Bản với tinh thần trẻ trung và năng lượng tích cực

Vừa được ăn ngon, lại được sống ảo cực chất cùng Kousoku Train ngay tại trung tâm Quận 1 - Genki Sushi chắc hẳn sẽ là điểm đến lý tưởng của nhiều tín đồ sushi Nhật Bản trong thời gian tới!

Genki Sushi hiện có những ưu đãi vô cùng hấp dẫn:

- Tặng voucher sashimi miễn phí cho lần ghé sau

- Check in Fanpage tặng món tráng miệng