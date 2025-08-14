Chiêm ngưỡng những tuyệt tác váy cưới “La Dorée”: Đêm tiệc thị giác đánh dấu 25 năm thăng hoa của NTK Phương Linh

Khi sàn runway đắm mình trong ánh sáng và những nốt nhạc du dương đầu tiên vang lên, cả khán phòng tại InterContinental Hanoi Landmark72 như chìm vào một không gian khác - một thế giới mộng mơ. Đó là khoảnh khắc Calla Bridal Show 2025 chính thức bắt đầu, đánh dấu một phần tư thế kỷ NTK Phương Linh cống hiến cho sứ mệnh kiến tạo "chiếc váy cưới trong mơ". BST "La Dorée" (Ánh Vàng Son) chính là chương đáng nhớ nhất trong bản trường ca sự nghiệp của "chị tiên" váy cưới.

Xuyên suốt đêm diễn, 38 thiết kế của BST "La Dorée" đã đưa khán giả lạc vào một thế giới của những nữ thần. Song hành cùng 38 tuyệt tác lần đầu tiên được trình làng, đêm diễn còn dành một khoảnh khắc đặc biệt để tôn vinh 8 thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân, đã cùng các cô dâu Calla tỏa sáng trong năm vừa qua.

Vẫn là vẻ đẹp mơ mộng, tinh khôi và huyền bí, nhưng hình tượng nữ thần của "La Dorée" còn mang khí chất của thời đại mới: Tự do, phóng khoáng và sẵn sàng tỏa sáng theo cách riêng rực rỡ nhất.

Đúng như NTK Phương Linh chia sẻ, đây là một đêm diễn "để đời", là cột mốc để chị nhìn lại cả tuổi trẻ, đam mê và những nỗ lực không ngừng nghỉ. Và khi những tuyệt tác lần lượt xuất hiện, khán giả đã hiểu vì sao hành trình ấy lại đáng giá đến vậy.

Sự thăng hoa của chất liệu thượng hạng và nghệ thuật thủ công đỉnh cao

Linh hồn của "La Dorée" nằm ở sự thăng hoa trong từng chất liệu. Những thước vải cao cấp nhất như ren tơ, voan mây, lụa mikado được NTK Phương Linh và đội ngũ Calla lựa chọn kỹ càng.

Và trên nền di sản vải vóc ấy là hàng ngàn giờ tâm huyết của những đôi tay vàng Calla. Họ không chỉ đính kết mà còn thổi hồn vào từng viên pha lê, sắp đặt từng viên đá Swarovski để chúng bắt trọn từng tia sáng và nhảy múa theo mỗi chuyển động của cô dâu. Đó là một quá trình của sự kiên nhẫn vô tận để biến mỗi chiếc váy từ một bản phác thảo trên giấy thành một tác phẩm nghệ thuật sống động, mang trong mình nhịp đập của đam mê và sự cống hiến.

"La Dorée" đã chinh phục mọi giác quan và cảm xúc của người xem. Bởi đó không chỉ đơn thuần là những chiếc váy cưới, mà đằng sau là cả những câu chuyện được dệt nên từ giấc mơ, tài năng và 25 năm nhiệt huyết của người tạo ra chúng.

Show diễn khép lại nhưng dư âm của "La Dorée" chắc chắn sẽ còn vang vọng. Hơn những chiếc váy, đó là di sản 25 năm, là minh chứng cho tài năng và niềm đam mê bất tận của NTK Phương Linh - "chị tiên váy cưới" đã, đang và sẽ tiếp tục dệt nên những giấc mơ đẹp nhất cho các cô dâu Việt.