Bose ra mắt loạt sản phẩm mới: Cá nhân hoá, di động và mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Tai nghe Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2

Là phiên bản tai nghe nhét tai cao cấp trong dòng QuietComfort, Bose QC Ultra Earbuds 2 được trang bị công nghệ chống ồn thích ứng cải tiến, tăng cường khả năng thu âm giọng nói bằng AI, và hỗ trợ sạc không dây. Với thiết kế tinh tế và vừa vặn, tai nghe mang đến trải nghiệm đeo thoải mái, âm thanh không gian sống động và cuộc gọi rõ ràng trong mọi điều kiện.

Sản phẩm ra mắt ngày 12.08.2025 với màu Đen, Trắng Khói và màu giới hạn Đỏ Mận, có giá bán lẻ 7.490.000 đồng.

Loa Bose SoundLink Plus

Là sự kết hợp lý tưởng giữa hiệu suất âm thanh và tính di động, Bose SoundLink Plus sở hữu âm trầm mạnh mẽ, khả năng chống nước, chống bụi (chuẩn IP67) và thời lượng pin 20 giờ. Với thiết kế bền bỉ và hiện đại, cùng chức năng sạc ngược cho thiết bị qua cổng USB-C, SoundLink Plus là người bạn đồng hành lý tưởng cho những cuộc vui bất tận. Sản phẩm cũng được mở bán ngày 12.08.2025 ở mức giá 6.490.000 đồng, có các màu Đen, Xanh Lam và phiên bản màu giới hạn Vàng Chanh.

Loa Bose SoundLink Home

SoundLink Home là mẫu loa Bluetooth nhỏ gọn dành cho không gian sử dụng chính tại nhà, kết hợp giữa thiết kế thanh lịch và âm thanh mạnh mẽ. Với khả năng phát nhạc qua Bluetooth hoặc USB-C, thời lượng pin lên đến 9 giờ, cùng micô tích hợp cho cuộc gọi và điều khiển giọng nói, sản phẩm mang đến sự linh hoạt và tiện nghi cho bất kỳ căn phòng nào, biến nó thành không gian âm nhạc của riêng bạn. Sản phẩm đã ra mắt ngày 04.07.2025 với màu Bạc, Xám Đen và phiên bản giới hạn màu Nâu Gỗ, có giá là 5.990.000 đồng.

Loa Bose SoundLink Micro 2

Phiên bản nâng cấp từ mẫu loa SoundLink Micro siêu di động rất được yêu thích của Bose. Bose SoundLink Micro 2 mang đến âm thanh mạnh mẽ trong một thiết kế bỏ túi nhỏ gọn. Kết cấu chắc chắn, chống nước và chống bụi IP67, pin sạc 12 giờ với cổng USB-C và dây đeo mới tiện dụng có thể tháo rời giúp chiếc loa trở nên hoàn hảo cho mọi chuyến đi. Có hai màu: Đen và Xanh Lam, giá 2.990.000 đồng, và sẽ được mở bán trong tháng 09.2025.

Ngoài ra, Bose cũng giới thiệu những bộ sưu tập màu giới hạn mới cho các sản phẩm đang được ưa chuộng của hãng, giúp có thêm những lựa chọn màu sắc cá tính, có thể kể đến như màu Vàng Chanh, Xanh Chạng Vạng, Đỏ Mận hay Hồng Hoa… Thông tin chi tiết về sản phẩm tham khảo tại website BosebyUPSV.com hoặc tại hệ thống Bose Store và các cửa hàng uỷ quyền chính hãng trên toàn quốc.

Giới thiệu tập đoàn Bose

Bose nổi tiếng thế giới về các giải pháp âm thanh cao cấp dành cho gia đình, khi di chuyển và trong ô tô. Kể từ khi được thành lập vào năm 1964 bởi tiến sĩ Amar Bose, công ty đã luôn nỗ lực mang lại trải nghiệm âm thanh tuyệt vời thông qua sự đổi mới. Các nhân viên đầy nhiệt huyết của Bose - các kỹ sư, nhà nghiên cứu, những người đam mê âm nhạc và cũng là những người mơ mộng - vẫn luôn cam kết với niềm tin rằng âm thanh là nguồn lực mạnh mẽ nhất trên trái đất; khả năng biến đổi, truyền tải và khiến mọi người thấy mình đang "sống". Trong 60 năm, niềm tin này đã thúc đẩy Bose tạo ra những sản phẩm đã trở thành biểu tượng, thay đổi cách mọi người nghe nhạc.

Từ năm 2015, UPSV là nhà phân phối chính thức của Bose tại Việt Nam.