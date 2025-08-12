Giảm đến 4.000.000 đồng khi mua Gaming Phone REDMAGIC 10S Pro tại FPT Shop

Trong bối cảnh game di động bùng nổ, các "game thủ" ngày nay không chỉ cần một chiếc điện thoại mạnh về cấu hình mà còn đòi hỏi thiết kế cá tính, hiệu quả để sử dụng lâu mà không giảm hiệu suất. Chính vì vậy, những mẫu điện thoại được thiết kế riêng cho việc chơi game – với cấu hình mạnh, màn hình hiển thị mượt và khả năng tản nhiệt tốt – đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu của cộng đồng "game thủ" yêu công nghệ.

Nắm bắt nhu cầu này, FPT Shop hợp tác cùng REDMAGIC chính thức đưa REDMAGIC 10S Pro về thị trường Việt Nam – mẫu điện thoại được ví như "vũ khí tối thượng" của "tín đồ game" di động. Sản phẩm gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa thiết kế lưng trong suốt, đèn LED RGB tinh tế, viền màn hình mỏng hiện đại và khung máy tối ưu cho cảm giác cầm nắm thoải mái. Bên trong là sức mạnh vượt trội cùng màn hình AMOLED mượt mà, kết hợp hệ thống tản nhiệt tiên tiến giúp duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi chơi game nặng trong thời gian dài.

Từ nay đến ngày 31/8, khách hàng có thể sở hữu REDMAGIC 10S Pro tại FPT Shop với mức giá ưu đãi: phiên bản 12GB-256GB giảm 3.500.000 đồng, còn 18.490.000 đồng; phiên bản 16GB-512GB giảm 2.000.000 đồng, còn 22.990.000 đồng. Đặc biệt, học sinh – sinh viên được giảm thêm 500.000 đồng khi mua máy. Không chỉ vậy, hình thức trả góp 0% lãi suất cũng được áp dụng, giúp việc sở hữu chiếc "gaming phone" đỉnh cao này trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, FPT Shop còn dành sự "ưu ái" cho khách hàng với chính sách bảo hành chính hãng 12 tháng cùng cam kết đổi mới - 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, tạo nên sự yên tâm tuyệt đối khi lựa chọn sản phẩm.

Hiệu năng mạnh mẽ, công nghệ tản nhiệt đột phá

REDMAGIC 10S Pro sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Leading phiên bản mới nhất, RAM LPDDR5T lên đến 16GB. Bên cạnh đó, bộ nhớ UFS 4.1 Pro kết hợp với chip chơi game AI chuyên dụng Red Core 3 mang lại sức mạnh tuyệt đối, tốc độ lên đến 4.47Hz, tăng 30% so với thế hệ tiền nhiệm. Màn hình AMOLED toàn màn hình tùy chỉnh của BOE-REDMAGIC có kích thước 6,85 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 144Hz giúp máy trải nghiệm mượt mà hơn. Ngoài ra, máy sở hữu hệ thống tản nhiệt Liquid Meta 2.0 kết hợp quạt Turbo 23.000 vòng/phút giúp duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi chơi các tựa game nặng trong thời gian dài với viên PIN 7.050 mAh.

Thiết kế đậm chất "game thủ"

Mang DNA gaming đặc trưng của REDMAGIC, 10S Pro nổi bật với thiết kế mặt lưng phẳng liền mạch, trong suốt, đèn LED RGB đa màu, nút trigger cảm ứng siêu nhạy và giao diện Game Space tùy chỉnh sâu cho từng tựa game.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể trải nghiệm và sở hữu những dòng "gaming phone" bán chạy tại FPT Shop với mức giá cực ưu đãi chỉ từ hơn 3.000.000 đồng, đơn cử như: Tecno Spark 30, Tecno Pova 7, Poco M7 Pro 5G, Poco X7 5G, Realme 14 5G, REDMAGIC 10 Pro…

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể truy cập trang web: https://fptshop.com.vn/dien-thoai/dien-thoai-gaming hoặc đến cửa hàng FPT Shop gần nhất để được tư vấn cụ thể.