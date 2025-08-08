VPBank bắt tay cùng Vietjet và Visa: Mở thẻ là bay, nhận ngàn ưu đãi

Hơn cả một sản phẩm tài chính, đây là cú bắt tay chiến lược giữa ba ông lớn hàng đầu trong lĩnh vực tài chính – hàng không – công nghệ thanh toán.

Ngày 07/8/2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Hãng hàng không Vietjet (Vietjet Air) và Tổ chức thẻ quốc tế Visa đã tiến hành lễ ký kết hợp tác ra mắt thẻ tín dụng VPBank YoJo Visa Platinum với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng. Sự kết hợp này là bước đi chiến lược nhằm kết nối hệ sinh thái dịch vụ giữa 3 thương hiệu lớn, mở ra xu hướng mới trong thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam – nơi mỗi chiếc thẻ không chỉ là công cụ thanh toán, mà còn là "hộ chiếu" cho những trải nghiệm phong phú và tiện lợi.

Đại diện 3 bên tại Lễ ký kết

Tại sự kiện, ông Phùng Duy Khương – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank chia sẻ: "Sự kiện là khởi đầu cho một chặng đường hợp tác nhiều tiềm năng giữa các bên, tạo ra trải nghiệm liền mạch, hiện đại, thời thượng cho thế hệ khách hàng trẻ - nơi mọi điểm chạm trong cuộc sống được kết nối và mỗi lần chi tiêu đều là một lần gia tăng sự hài lòng, gắn bó."

Tấm thẻ đại diện cho phong cách sống

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, khách hàng ngày càng kỳ vọng cao hơn ở các dịch vụ lựa chọn, không chỉ tốt – mà phải tiện lợi, cá nhân hóa và mang lại giá trị cảm xúc thực sự, thẻ tín dụng VPBank YoJo Visa Platinum là một sản phẩm đáp ứng đủ các yêu cầu đó của khách hàng.

Thiết kế thẻ lấy cảm hứng từ đường bay, được cách điệu bằng đường nét cong uốn lượn, mang tính chuyển động, kết hợp với dải màu đa sắc nổi bật, thể hiện sự trẻ trung, năng động. Sự kết hợp giữa 2 dải màu chuyển của VPBank và Vietjet đan xen nhau, thể hiện tinh thần kết nối chặt chẽ giữa 2 thương hiệu, khẳng định niềm tin và vị thế với khách hàng.

Thẻ được thiết kế trên nền tảng cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hóa tiện ích nhằm gia tăng giá trị sử dụng. Với nhiều hạn mức khác nhau, thẻ được đánh giá phù hợp đa dạng nhu cầu chi tiêu của từng khách hàng. Nhờ ứng dụng các công nghệ tiên tiến, VPBank có thể thiết kế ưu đãi dành riêng cho từng khách hàng dựa trên thói quen chi tiêu, thanh toán của chủ thẻ. Những ưu đãi này được VPBank gợi ý ngay trên ứng dụng VPBank NEO, rất thuận tiện cho khách hàng khi sử dụng.

Khách hàng có thể dễ dàng sử dụng thẻ để thanh toán trực tuyến trên các website, cửa hàng trên toàn quốc với mức phí chuyển đổi ngoại tệ vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 2%. Bên cạnh đó, chủ thẻ cũng có thể linh động lựa chọn giữa các hình thức thanh toán không tiền mặt hiện đang phổ biến như Tap & pay, Apple Pay, Google Pay hay Garmin Pay…, hướng đến trải nghiệm thanh toán nhẹ nhàng và đơn giản.

Hơn cả một chuyến bay là hàng vạn ưu đãi

Đại diện VPBank cho biết, năm 2025, VPBank xây dựng hệ sinh thái thẻ xoay quanh 3 trụ cột chi tiêu chính gồm Shopping (Mua sắm thông minh) – Travel (Du lịch trải nghiệm) – Wellbeing (Chăm sóc và phát triển bản thân). Với định hướng này, VPBank đã thiết kế các dòng thẻ như những phiên bản may đo, phù hợp với từng nhu cầu, từng phong cách sống, từng bước hoàn thiện một bản đồ ưu đãi toàn diện, giúp khách hàng không chỉ thanh toán thuận tiện mà còn tận hưởng trọn vẹn mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại, năng động và đáng giá.

VPBank YoJo Visa Platinum – hơn cả một chuyến bay

Mọi chương trình ưu đãi của thẻ, từ tích điểm đến nâng hạng hội viên đều được Vietjet xây dựng riêng cho chủ thẻ VPBank. Theo đó, mỗi chi tiêu từ thẻ tín dụng VPBank YoJo, khách hàng có thể tích điểm tới 10% tương ứng với 3.800 Skypoint mỗi tháng dựa trên tổng số tiền chi tiêu. Khách hàng có thể dùng số điểm Skypoint tích lũy được để quy đổi thành vé máy bay của Vietjet tại ứng dụng Skyjoy.

Đặc biệt, chủ thẻ cũng dễ dàng được nâng hạng lên hội viên vàng của Skyjoy khi đạt đủ điều kiện chi tiêu theo quy định của ngân hàng, ví dụ như tổng chi tiêu thẻ đạt 60 triệu trong vòng 2 tháng kể từ khi mở thẻ hay tổng chi tiêu tại Vietjet đạt 20 triệu trong 6 tháng gần nhất... Hội viên hạng vàng của Skyjoy sẽ được ưu tiên làm thủ tục tại sân bay, ưu tiên lên máy bay, đổi điểm thưởng, gắn thẻ hành lý.

Bên cạnh đó, khi mua vé máy bay bằng thẻ VPBank YoJo Visa Platinum chủ thẻ cũng sẽ được tặng 1 eSim có thể sử dụng trên hơn 200 quốc gia trên thế giới, tặng 1 chai nước suối miễn phí hay giảm 25% các dịch vụ tiện ích kèm theo khi thanh toán vé máy bay Vietjet như nâng hạng chỗ ngồi, mua thêm hành lý kí gửi…

Song song với những đặc quyền riêng cho mỗi chuyến bay, chủ thẻ VPBank YoJo Visa Platinum cũng sẽ được giảm giá đến 50% tại hơn 2.000 cửa hàng, đối tác ăn uống, du lịch mua sắm như San Fulou, The Pizza Company, Sushi in Sushi, Mercure Vũng Tàu, Traveloka, Vipol Mũi Né Hotel & Spa, Melia Vinpearl Phú Quốc, Furama Danang Resort, H&M, Vincom, Zara, Điện máy chợ lớn…

Đại diện VPBank cho biết, ngân hàng sẽ miễn phí thường niên thẻ trong năm đầu tiên sử dụng. Các năm tiếp theo, ngân hàng sẽ tiếp tục miễn mức phí này nếu khách hàng thỏa mãn điều kiện về chi tiêu. Trong giai đoạn mới ra mắt, VPBank cũng triển khai chương trình quà tặng chào mừng, tặng ngay 3.000 Skypoint cho chủ thẻ tín dụng khi phát sinh ít nhất 3 giao dịch chi tiêu hợp lệ trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày mở thẻ với tổng chi tiêu đạt từ 3 triệu đồng trở lên.

Cùng với đó, khách hàng cũng sẽ được nhận ngay hơn 10.000 điểm Skypoint trong 30 ngày đầu mở thẻ. Khách hàng có thể dùng số điểm này để đổi ngay 1 cặp vé máy bay khứ hồi đi Hồ Chí Minh – Bangkok hoặc các chuyến bay tương đương. Điểm nổi bật là điểm Skypoint này không hết hạn theo thời gian.

VPBank được biết đến là một trong những ngân hàng dẫn dầu về thẻ tín dụng tại Việt Nam về cả số lượng thẻ phát hành lẫn doanh số chi tiêu. Không ngừng tiên phong trong xu hướng tài chính hiện đại, VPBank tập trung vào nhóm khách hàng trẻ - nhưng người lựa chọn sống thông minh, tận hưởng ưu đãi và làm chủ hành trình chi tiêu của mình.

Với thẻ đồng thương hiệu VPBank YoJo Visa Platinum, VPBank khẳng định cam kết không chỉ đồng hành về tài chính, mà còn đồng hành trong từng khoảnh khắc sống và trải nghiệm của khách hàng, để mỗi chuyến đi không chỉ là di chuyển, mà là một hành trình đáng nhớ và mỗi ưu đãi không chỉ là con số, mà là một phần của phong cách sống trọn vẹn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại https://vietjetyojo.vpbank.com.vn/