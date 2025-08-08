DENSITY mở ra kỷ nguyên trẻ hóa bằng sóng RF không đau chính thức ra mắt tại Việt Nam

Đây không chỉ là lễ ra mắt một thiết bị, mà là sự kiện đánh dấu một bước tiến lớn trong ứng dụng công nghệ trẻ hoá không xâm lấn tại Việt Nam.

RF đơn cực & lưỡng cực kết hợp trong một liệu trình – Không đau, không nghỉ dưỡng

Các kỹ thuật tiên tiến được tích hợp trong hệ thống thiết bị điều trị da DENSITY Noir

Khác với các công nghệ RF truyền thống vốn được đánh giá cao về hiệu quả nhưng gây e ngại vì cảm giác đau rát, sưng nề hoặc mất mô theo thời gian, DENSITY ra đời như một lời giải trọn vẹn: vừa hiệu quả, vừa an toàn và đặc biệt hoàn toàn không đau.

Cơ chế phát sóng kép, đồng thời đơn cực và lưỡng cực trong một xung duy nhất giúp tác động đồng thời cả lớp da nông (biểu bì) và lớp mô sâu nơi hình thành collagen, elastin và cấu trúc nâng đỡ gương mặt.

5 pha làm mát – Giải quyết nỗi sợ "điều trị thẩm mỹ"

DENSITY còn tích hợp hệ thống làm mát đa tầng 5 pha, giảm đau và hạn chế tối đa tổn thương bề mặt, khách hàng có thể quay lại sinh hoạt bình thường ngay sau điều trị mà không cần nghỉ dưỡng.

Kết hợp với cảm biến trở kháng thời gian thực (RIC), thiết bị có thể tự động điều chỉnh năng lượng tùy theo từng vùng da giúp cá nhân hóa hoàn toàn theo từng khách hàng, đặc biệt phù hợp với da mỏng, mô nông hoặc khách hàng trẻ tuổi.

Thông tin hai sự kiện ra mắt tại Việt Nam

TP.HCM: Ngày 19/08/2025 tại khách sạn Sheraton, Phường Sài Gòn (Quận 1 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội: Ngày 20/08/2025 tại khách sạn Melia, Phường Cửa Nam (Quận Hoàn Kiếm cũ), Thành phố Hà Nội

Cả hai sự kiện đã quy tụ nhiều báo cáo viên có nhiều thành tụ ấn tượng trong lĩnh vực trẻ hoá nội khoa, đến từ Nhật Bản, Singapore, Malaysia và Việt Nam như:

Bs. Isaac Wong (Singapore)

Bs. Nishikawa Ayaka (Nhật Bản)

Bs. Rasool Shaik Mohamed (Malaysia)

Bs. Hoàng Thiên Minh Trị, Bs. Vũ Ngọc Quý, Bs. Nguyễn Hữu Thành Đạt, Bs. Phạm Hồ Thanh Thanh

Các báo cáo viên có mặt tại sự kiện ra mắt DENSITY

Được FDA chứng nhận – Phân phối độc quyền bởi Dermamed

Thiết bị điều trị da DENSITY Noir là thiết bị do Jeisys Medical của Hàn Quốc phát triển, đã đạt chứng nhận FDA. Tại Việt Nam, Công ty TNHH Dermamed là đơn vị phân phối độc quyền và tổ chức chuỗi sự kiện ra mắt, chuyển giao công nghệ trên toàn quốc.

DENSITY không chỉ là một thiết bị công nghệ cao, mà là biểu tượng cho một kỷ nguyên trẻ hóa mới: an toàn, chính xác, không đau, không nghỉ dưỡng.

Với khả năng ứng dụng rộng rãi cho khách hàng trẻ, da nhạy cảm, sợ đau hoặc không có thời gian nghỉ dưỡng, DENSITY được kỳ vọng sẽ trở thành chuẩn mực mới trong ngành làm đẹp bằng công nghệ cao tại Việt Nam.

Công ty TNHH Dermamed

Địa chỉ: Tòa nhà Etown, số 364 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP HCM

Hotline: 0948680690

Website: https://dermamed.com.vn/

Email: dermamed.manager@gmail.com